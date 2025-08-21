Шалость удалась. Как «Чижик» использовал тоску по ИКЕА и чем теперь торгует под своим брендом — сравниваем цены с конкурентами

Покупателям уже доступны приспособления в виде символа сети Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Сеть «Чижик» в этом году удивила публику, запустив торговлю непродовольственными товарами под общим брендом «Чижикея». На первых порах в магазинах был сравнительно небольшой выбор, полки заполнялись постепенно. Наш коллега, обозреватель NGS.RU обошел несколько торговых точек сети в Новосибирске и посмотрел, кто еще сейчас пытается подобрать рассыпавшееся наследие шведского ретейлера.

Бесхозное наследие

«Икеевская» мебель давно продается в «Ашане» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Товары «как в ИКЕА» появились в других российских магазинах еще тогда, когда мысль о возможном уходе шведской компании никому даже не приходила в голову. В Новосибирске, например, первым в этом направлении начал работать «Ашан». Сначала там появились вариации внезапно ставшей дефицитной акулы Блохэй. А потом во французской сети начали потихоньку размещать заказы и на другие товары, похожие на хиты продаж ИКЕА: табуретки, складные стулья, стеллажи и так далее.

Поэтому когда ИКЕА в марте 2022 года действительно закрыла свои магазины в России, у французов уже был приличный набор аналогов. Но тут уже на оставшееся совсем «бесхозным» наследство ИКЕА накинулись все кому не лень. Благо с размещением заказов проблем не возникло: многое из того, что продавали в российских магазинах, производили на российских же предприятиях.

«Чижикеа»

Непродовольственные товары занимают необычно большую долю в ассортименте «Чижика» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

«Чижик» торговал непродовольственными товарами с самого начала работы, но в 2025 году руководство сети стало развивать это направление необычно активно. Публике был даже представлен не то бренд, не то просто рекламный слоган «Чижикея». И он действительно привлек к этой сети гораздо больше внимания, чем заслуживало бы простое расширение ассортимента. За полгода набор товаров на непродовольственных полках «Чижика» более или менее устоялся, и можно посмотреть, чем действительно обернулась распиаренная «Чижикея».

Первое, что бросается (точнее, не бросается) в глаза, — это отсутствие рекламы со словом «Чижикея». В приложении сети оно по-прежнему имеется (им обозначают товары, похожие на «икеевские»), но большие стенды в торговых точках ограничиваются просто логотипом сети и перечислением ударных позиций. Это, в принципе, объяснимо: шутка с соединением «Икеи» и «Чижика» в одном слове удалась; покупатели, которым нужны не только продукты питания, пошли в магазины. Продолжать эту игру слов — только сбивать с толку обычных покупателей: они же пришли за понятным набором товаров, зачем им пытаться понять, что такое эта самая «Чижикея».

Самих товаров сравнительно много, хотя нет никакой гарантии, что нужная вам вещь будет в конкретном «Чижике». Магазины небольшие, весь товар на полках, так что каждого наименования в конкретной торговой точке может быть всего несколько штук. Все-таки это не колбаса, которую человек покупает каждую неделю. Но любую позицию можно заказать в конкретный магазин, как в ПВЗ.

Складная мебель

Всю мебель из «Чижика» можно унести с собой в руках Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Как бы это ни казалось странным, но да, в «Чижиках» теперь продается мебель. Не кровати и шкафы, конечно, но товары, которые вы точно отнесете к этому классу предметов. Понять, правда, как они будут выглядеть, может быть непросто, поскольку всё мало-мальски громоздкое лежит на полках в сложенном виде.

Складная этажерка за 1599 рублей Источник: X5 Retail

Вот, например, четырехуровневая этажерка из бамбука за 1590 рублей. Похожие по конструкции штуки на маркетплейсах предлагают где-то от 1900 рублей. Они, правда, чуть больше по размеру, но и разница в цене довольно существенная.

Деревянную не обработанную табуретку (таких изделий в ИКЕА был целый раздел) продают за 1190 рублей. Выглядит довольно надежной, хоть и лишена какого-либо изящества. На маркетплейсах можно найти что-то подобное, но большая часть образцов стоят дороже на сотню другую. У «Ашана» есть складные табуреты за 699 рублей, практически копирующие аналогичное изделие ИКЕА, но выглядят они более хлипкими.

Складные сушилки для белья Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Складная металлическая сушилка для белья стоит 429 рублей. В «Ашане» сушилки чуть больше, но продаются уже за 875 рублей. На маркетплейсах даже за более скромные по размерам приспособления просят больше 1000 рублей.

Гаджеты и электроприборы

В одном дискаунтере можно застать больше десятка разных устройств бытовой техники Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Та или иная бытовая техника, конечно, продается в супермаркетах давно, но обычно это особенность больших магазинов с просторными залами. Да и там такого рода товары нужны не столько для реальных продаж, сколько в качестве призов за большое количество покупок. Потратил 10 тысяч рублей в текущем месяце — получи скидку 50%, после которой электрочайник или тостер стоят уже вменяемых денег.

В «Чижиках» сейчас можно найти не меньше десятка различных устройств. При этом как раз чайников там и не заметно. Зато, например, есть двухскоростной блендер за 1049 рублей. Устройство обычного типа (закинул сверху фрукты или овощи, накрыл крышкой, включил кнопку) стандартных размеров — в популярной сети DNS такие штуки стоят от 1290 рублей, но они и выглядят чуток понадежней. Для тех, кто еще не решил, нужно ли ему вообще такое приспособление, наверное, пойдет.

Некоторые гаджеты не вполне тривиальны Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Или вот не совсем банальный агрегат: сушилка для овощей и фруктов — полезная вещь для тех, у кого в конце лета и начале осени наблюдается избыток того и другого. Сушеные плоды проще хранить, а употреблять их можно и в соусах, и в компотах — и так есть. В «Чижике» сушилка стоит 2499 рублей — DNS тут выигрывает: там устройство сопоставимого размера и мощности стоит от 1999 рублей. Но в магазин электроники нужно еще пойти, а здесь идеи для домашних заготовок поджидают ни о чем не подозревающих покупателей, пришедших за колбасой и яйцами.

К электрическому «садовому» грилю в «Чижиках» есть горшочки с искусственной зеленью Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Вертикальный беспроводной пылесос (2099 рублей) тоже может оказаться для типичного покупателя «Чижика» вещью не вполне обычной. В специализированных магазинах можно, конечно, найти что-то дешевле. В том же DNS цены на такие пылесосы начинаются с 1799 рублей, но там это всего одна модель, а какой-то выбор начинается с 2500 рублей. Так что если не принимать во внимание надежность, то цена выглядит вполне конкурентной.

Гриль с тремя нагревающимися поверхностями Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Электрогрилем сегодня вряд ли кого-то можно удивить, но здесь устройство с двойным дном — точнее, крышкой: на ней есть еще одна жарочная поверхность, на которой можно разогреть что-то дополнительно. Стоит такая штука 1990 рублей, аналога даже не удалось с ходу найти. Нужна ли вам дополнительная поверхность — вопрос философский. Но он может прийти в голову посетителю «Чижика» тоже.

Зарядник для смартфонов и часы Источник: Стас Соколов / NGS.RU

И уж совсем неожиданным лотом в окружении недорогих продуктов выглядит небольшая зарядная станция для смартфонов с опцией беспроводной зарядки. С функциями часов, термометра и ночника.

В небольших светильниках, напротив, ничего особенно оригинального нет. В «Чижике» доступны два варианта: поменьше на прищепке (599 рублей) и побольше — настольный (799 рублей). Но здесь интересны названия: «Стокгольм» и «Фьорд», которые должны, видимо, пролить бальзам на душевные раны тех, кто до сих пор скорбит по ИКЕА. Цены «Чижика» в этом случае вполне в рынке, хотя на «Яндекс Маркете» можно найти похожие модели даже дешевле.

Домашние мелочи

«Бочки» для засолки Источник: Стас Соколов / NGS.RU

На непродовольственных полках есть и откровенно сезонные товары. Например, пластиковая бочка для засолки за 479 рублей: конструкция состоит из емкости на 10 литров, крышки, которая крепится к емкости на защелках, и пластикового круга на пластиковом же штыре. Капуста (или что вы там планируете солить) прижимается вручную и удерживается в спрессованном состоянии простой фиксацией штыря — это позволяет обойтись без грузов. Да и сами емкости занимают меньше места, потому что их можно сложить одну в другую. Минус, собственно, только один: не все любят использовать для таких целей пластик.

На «Яндекс Маркете» за похожую штуку просят аж 1600 рублей с лишним. Хотя, возможно, дело в том, что такие вещи пока просто не слишком востребованы. Садоводы предпочитают более привычные и «экологичные» стеклянные банки и эмалированные кастрюли.

Сушилка для посуды Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Под брендом «Чижикея» можно найти много всяких мелочей разной степени полезности: подставку под планшет из бамбука, подушку с завязками на табурет, складную корзину для белья и так далее. Есть целая серия пластиковых контейнеров, в которые можно раскидать домашнюю мелочовку. А поклонники сети могут даже прикупить себе металлический ограничитель для книг в форме фирменной птички за 249 рублей.

Зачем это «Чижику»

Нельзя сказать, конечно, что товары «Чижикеи» стоят дешевле, чем где-либо, но довольно часто их цена близка к минимальной для розницы. Блогеры даже выкладывают ролики с советами покупать какие-то позиции в «Чижике» и перепродавать дороже: дескать, ваши покупатели всё равно не ходят в «эти нищемаркеты», так что смело можно накинуть процентов 50 как минимум.

«Чижик» не против поконкурировать и с магазинами одежды Источник: Стас Соколов / NGS.RU

В чем же вообще смысл появления такого широкого выбора непродовольственных товаров в небольших универсамах? Руководство сети просто пытается создать дополнительное конкурентное преимущество и вообще мотив прийти в магазин там, где продовольственный ретейл этого еще не делал (по крайней мере, в таких объемах).

Да, эти товары не продаются так часто, как продукты питания. Но они не требуют и специальных условий хранения (и вообще не портятся). При этом, попадаясь на глаза регулярно, они постепенно приучают постоянных покупателей к тому, что всякие подобные домашние мелочи можно купить в «Чижике», а не ходить за ним в специализированные магазины. Особенно это актуально для каких-то удаленных районов.

В Новосибирске и окрестностях работает уже 80 магазинов «Чижик» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

При этом компания использует уже существующую товаропроводящую структуру: склады, транспорт, торговые точки — всё, что работало бы и так, без непродовольственной линейки. По большому счету «Чижик» действительно повторяет подход ИКЕА, которая, предлагая своим покупателям массу домашних мелочей, приучает их к тому, что «всё необходимое можно найти в ИКЕА».