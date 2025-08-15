Яблочное недоразумение. Главный российский фрукт стал дорогим и заморским

В целом Россия основные потребности в яблоках обеспечивает самостоятельно и даже какие-то небольшие объемы отправляет за границу Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Самые обычные российские яблоки внезапно стали дефицитом. За год, с августа 2024 года, они подорожали заметно выше инфляции — более чем на 12%, а где-то в регионах — на четверть и даже больше. Наши коллеги из «Фонтанки» пообщались с производителями и торговцами яблоками. Прогноз неутешительный.

Понять систему, почему в одних регионах яблоки подорожали больше, а в других меньше, не получается. По какой-то причине в лидерах роста — южные регионы: Крым, Кубань, Ставрополье. Но вместе с ними и Забайкалье, Калининград и Чувашия. Зато в Тюмени и Кабардино-Балкарии цены за год почти не поменялись. А два единственных региона в стране, где яблоки с августа 2024 года даже немного подешевели, — Чечня и Тамбов.

Вот как выглядит десятка регионов с самыми подорожавшими яблоками и десять, где разница за год наименьшая. В Петербурге яблоки выросли в цене сразу на 16% — это в среднем. А в Москве почему-то всего на 10% — примерно на уровень наблюдаемой Центробанком годовой инфляции.

Да, разумеется, в каких-то магазинах цены на яблоки ниже, чем отмечает Росстат. Однако это будут единичные предложения каких-то не особо востребованных сортов, а остальные будут даже дороже. Кроме того, невооруженным взглядом видно, что разнообразие предложения также сильно сократилось.

Откуда у нас яблоки

В целом Россия основные потребности в яблоках обеспечивает самостоятельно и даже какие-то небольшие объемы отправляет за границу. Из примерно 2 млн тонн, которые потребовались экономике в 2024 году, лишь примерно 330 тыс. тонн приехало из-за рубежа.

Однако надо иметь в виду, что далеко не все яблоки, которые выращиваются в промышленных масштабах, появляются на полках магазинов собственно в виде яблок. Основной их объем обретает иные ипостаси: соки, повидла, сухофрукты, пюре и прочее, востребованные в первую очередь в пищевой промышленности. Часть яблок, кстати, идет на корм животным.

Таким образом, отсортированные, калиброванные и тарированные яблоки составляют лишь небольшую часть, которую при этом надо в течение года хранить и избавляться от портящихся объемов.

Неудивительно, что в начале и середине лета на прилавках российских магазинов значительную долю яблок составляет импорт. Крупнейший поставщик — Азербайджан. А в разгар лета, когда исчерпываются запасы в традиционных источниках, сильное подспорье российскому рынку оказывает ЮАР. Например, в мае этого года, согласно статистике ООН, оттуда к нам приехало в течение месяца более 5 тыс. тонн, и это второй показатель после Азербайджана.

Почем чужие яблоки

Неудивительно, что на фоне общего дефицита и роста доли импорта в структуре продаж летом происходит сезонное повышение цен. Исторически рост цен наблюдается до лета, после чего на прилавки попадают первые ранние сорта отечественных яблок, которые сбивают среднюю цену и к августу уже замещают более дорогой импорт.

Многие яблоки, которые сейчас представлены на полках сетей, уже российские, хотя и не местные. Их везут из Краснодарского края, рассказывает совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. На юге России в последние 5–7 лет начали массово выращивать «красивые и дорогие» сорта — «Голден», «Гренни Смит» и «Пинк леди», которые пришли на замену импортным.

«Однако яблоки по 150–200 рублей продавать выгоднее, чем по 50. К тому же спрос перестроился, и совсем дешевые и некрасивые яблоки люди перестали покупать, все хотят красивые и сочные», — отмечает предприниматель.

Но за последний год сильно выросли расходы на логистику — из-за цен на бензин и ужесточение штрафов за превышение нагрузки. «Перевозка за последние два года в два раза подорожала», — говорит Александр Мышинский. На сравнительно недорогих товарах это повышение издержек отразилось более заметно.

По его словам, оптовая цена яблок «Гольден» в Петербурге сейчас составляет около 190–200 рублей за килограмм, что на 30–40% больше, чем прошлым летом, и в четыре раза больше, чем в 2018-м, когда яблоки «Гольден» стоили 45 рублей за кило.

Обычно пик цены на яблоки приходится на август, но в этом году самым дорогим оказался июль, когда стоимость килограмма «Гольдена» в опте достигала 215–220 рублей. Но поскольку покупатель брать такие дорогие яблоки был не готов, ретейлеры снижали наценку или вовсе торговали в ноль и только теперь начали зарабатывать. Но есть надежда, что яблоки будут дальше дешеветь. Сейчас в сети «Реалъ» самые дешевые яблоки приходят по 131 рублю за кило, а на полке стоят 139 рублей.

Импорт тоже присутствует, например, сортовые яблоки приходят из Южной Африки и Армении. Местная продукция в продажу еще не пошла, но надежды на нее мало: если в прошлом году на Северо-Западе был хороший урожай яблок, то в этом году их мало, а сами плоды мелкие.

В регионах яблоки еще дороже

В Чите, где наблюдается едва ли самый большой рост средних цен на яблоки в этом году, местные производители не очень оригинальны с объяснением причин.

Агрохолдинг «Степь», активы которого находятся в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает, что основными причинами роста цен на яблоки являются весенние заморозки, летняя засуха и рост себестоимости производства из-за увеличения затрат на оплату труда, технику и удобрения.

В Краснодарском крае, который соперничает с Кабардино-Балкарией за звание главных яблочных закромов родины, тоже рассказывают о проблемах, но чуть более оптимистично.

«И в 2024 году прогнозировали снижение урожая из-за весенних заморозков. Но получилось, что у нас собрали яблок 525 тысяч тонн. Такого за историю Кубани не было. Действительно, в этом году тоже были заморозки весной. Сейчас засуха тоже долбит. Но какой урожай яблок будет, пока точный ответ никто не даст, есть новые молодые сады. Мы думаем, что урожай снизится по отношению к прошлому году, но ненамного, процентов на 10–15», — ожидает гендиректор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

Куда более мрачны аграрии в Ростовской области.

«Фрукты мы потеряли где-то на две трети — на 70%. Если мы ожидали 6000 тонн [урожая яблок], то сейчас думаем получить 1500–2000 [тонн], причем часть из них повреждена морозом будет», — сообщил корреспонденту 161.RU Сергей Авакян, директор ООО «Рассвет» — растениеводческого хозяйства, которое обрабатывают более 20 000 гектаров земли и собирает урожай яблок в суперинтенсивном саду площадью 150 гектаров.

Николай Щербаков подтверждает, что ранние сорта яблок сейчас продаются дороже, чем в прошлом году.

«Процентов где-то на 30, так оно и есть. С чем это связано, я не могу сказать. Может быть, импорта меньше поступает, — рассуждает эксперт. — Но для садоводов это хорошо. Лишь бы для потребителя цена сильно не росла. Я скажу так, наценка в сетях по сравнению с закупкой у сельхозтоваропроизводителя в два раза выше. То есть у садоводов покупается в среднем, допустим, по 70 рублей, в сетях стоит 140 рублей. Вот эта маржа, которая остается перекупщикам и сетям, вот пускай она уменьшается».