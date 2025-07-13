Овощи, вина и медицина: что еще скрыто в бизнес-империи «золотого» миллиардера Струкова, которую забирает государство

Генпрокуратура РФ оценила активы «золотого короля» Константина Струкова в 200 миллиардов рублей Источник: Южуралзолото Группа Компаний / Vk.com, Наталья Лапцевич, Дарья Пона

В Челябинске суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства доли «Южуралзолота» и других активов миллиардера, вице-спикера регионального Заксобрания Константина Струкова, его родных и окружения. По данным картотеки судебных дел, в иске указано 8 ответчиков. Среди них сам Константин Струков, его дочери Александра и Евгения, а также топ-менеджеры организаций и предприятий, по версии Генпрокуратуры РФ, связанных с ЮГК. Наши коллеги из 74.RU разбирают, что это за компании, чем занимаются и сколько они зарабатывают.

Золотой запас

Как следует из материалов суда, Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства акции и доли нескольких компаний — как имущество, полученное коррупционным путем. Из них самый дорогостоящий актив — крупное золотодобывающее предприятие — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»). В день поступления иска, 2 июля, суд принял решение об обеспечительных мерах — наложил арест на всё движимое и недвижимое имущество ответчиков и третьих лиц. Тогда же Советский районный суд Челябинска выдал аж 318 исполнительных листов (12 позже отозвали), а приставы, причем московские, мгновенно возбудили исполнительное производство.

Старатель-миллиардер Константин Струков живет в Челябинске Источник: Наталья Лапцевич

Для Челябинской области Константин Струков — знаковая фигура. Это один из старожилов южноуральского бизнеса, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, бессменный участник региональных и федеральных списков богатейших людей. В марте этого года Константин Струков вошел в правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и участвовал в работе съезда РСПП, где выступал президент РФ Владимир Путин.

Константин Струков родился в 1958 году в Оренбургской области. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г. И. Носова по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». Карьеру начинал в Казахстане. Сейчас президент УК «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков с семьей с капиталом 1,9 миллиарда долларов занимает 78-е место в рейтинге 146 миллиардеров России, по версии Forbes 2025 года.

С 2000 года Константин Струков — бессменный депутат заксобрания Челябинской области. С 2016 года является вице-спикером регионального парламента, входит в комитет по экологии и природопользованию (одно время был председателем), член партии «Единая Россия» с 2005 года.

Березняковское месторождение (относится к ЮГК) разрабатывают с 1990 года. Пару лет назад запасы золота там оценивали в 32 тонны Источник: Артем Краснов

ЮГК занимает четвертое место по производству золота в России. Ей принадлежит 10 месторождений рудного золота, семь месторождений, где ведется подготовка к добыче, а также в составе ЮГК — 8 перерабатывающих предприятий.

Активы включают месторождения в Челябинской области (Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), Хакасии (ОАО «Коммунаровский рудник») и Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный», ООО «Соврудник»). За 2024 год выручка ЮГК, по данным самой компании, выросла на 12% — до 75,9 миллиарда, чистая прибыль увеличилась в 12 раз и составила 8,8 миллиарда рублей.

Золото в цене во все времена Источник: Алла Скрипова

По данным Генпрокуратуры, основные активы сейчас оформлены на Александру Струкову, младшую дочь Константина Струкова. Однако, по информации в открытом доступе, она значится владельцем всего двух организаций. Это компания «Энерго-актив» с нулевой выручкой (прежний учредитель — ПАО «ЮГК») и личный фонд «С Капитал», зарегистрированный летом прошлого года (финансовые показатели недоступны). Судя по всему, управление активами семьи осуществляется именно через личный фонд. Это модная фишка последнего времени — аналог трастового фонда, который позволяет безопасно передать недвижимость наследникам, снизив налоговую нагрузку.

Отметим, что ранее семье Струковых принадлежала доля в гольф-клубе на берегу Шершневского водохранилища. На Александру было записано 33% капитала компании «Юго-Запад ЖилСтрой», построившей гольф-клуб. Но, как выяснил 74.RU, состав собственников гольф-клуба поменялся еще в августе прошлого года. Теперь основным владельцем является гендиректор компании «Процион», развивающей сеть гольф-клубов в России, Олег Кустиков — 92%, еще 8% — у Павла Федорова (сына бывшего совладельца ЧТПЗ Александра Федорова. — Прим. ред.). Что стоит за этими цифрами — реальная сделка или попытка спрятать активы — остается только гадать.

Кто в ответе за отель

Компания «Бизнес-сити», директор которой Сергей Евтеев привлечен в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры, управляет деловым центром «Челябинск-Сити». Это 23-этажное здание на Кировке, в состав которого входят офисные помещения, «Сити Отель», конгресс-холл, ресторан «Легенда», банкет-холл, кафе «Сити», торговая галерея и спортклуб с премиальным спа-комплексом.

ООО «Бизнес-Сити» зарегистрировано в 2016 году. Занимается управлением недвижимостью. По данным «Контур.Фокуса», компания принадлежит Евгении Кузнецовой (старшая дочь Константина Струкова) — один процент и ООО «Бизнес-Актив» — 99%. Директор «Бизнес-Сити» — Сергей Евтеев. За 2024 год выручка компании выросла на 32% — до 56 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 122% — до 1,6 миллиона рублей.

Самое высокое здание города — «Челябинск-Сити» — построено в 2007 году, высота со шпилем достигает 111 метров, без шпиля — 86 метров. Его возводила группа «ЧелСИ» Юрия Карликанова, и поначалу оно позиционировалось только как офисный центр. В 2019 году в ходе банкротства структур, аффилированных с «ЧелСИ», и использования офшорно-вексельных схем актив перешел семье Константина Струкова.

Компания «Бизнес-Актив» зарегистрирована в 2007 году в Челябинске. Занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. В 2024 году в штате — 39 сотрудников. По данным «Контур.Фокуса», компания на 100% принадлежит Евгении Кузнецовой, дочери Константина Струкова. Гендиректор — Сергей Евтеев (с 24 января 2025 года). За 2024 год выручка составила 79 миллионов рублей, убыток — 8,5 миллиона рублей.

В 2021 году в здании прошла реконструкция. На 19, 20 и 21-м этажах разместился пятизвездочный «Сити Отель». В гостинице 32 номера с панорамными видами на центр Челябинска. Цена за сутки проживания начинается от 15,6 тысячи рублей.

В президентском люксе гостей ждет итальянская мебель и уникальные предметы декора Источник: Chel-city.ru

Также отель предлагает трехкомнатный президентский люкс площадью 176 кв. м. Он обойдется в 75 тысяч рублей за ночь.

А самым роскошным номером «Сити Отеля» считаются президентские апартаменты — 85 тысяч рублей в сутки. На 220 квадратах расположены гостиная с обеденной и мягкой зоной, спальня, кабинет, ванная комната с душевой кабиной и ванной, кухня, гардеробная и гостевой санузел.

Интерьер спальни в президентских апартаментах выполнен в классическом стиле Источник: Chel-city.ru

Бронировать президентские номера нужно заранее. При этом на ближайшие месяцы всё распродано — по крайней мере, так указано на сайте отеля.

В материалах суда фигурирует еще одна компания, зарегистрированная в самом высоком здании Челябинска, — ООО «Арбат-Сити». Это юрлицо ресторанно-гостиничного комплекса, работающего в деловом центре «Челябинск-Сити».

ООО «Арбат-Сити» зарегистрировано в 2017 году в Челябинске. В штате — 30 сотрудников. По данным сервиса Rusprofile, компанией владеют Сергей Евтеев — 45%, Наталья Субботина — 35% и ООО «Бизнес-Актив» — 20%. За 2024 год выручка выросла на 20% — до 104 миллионов рублей, чистая прибыль упала на 82% — до 1,5 миллиона рублей.

Вернемся к гендиректору делового центра «Челябинск-СИТИ» Сергею Евтееву. Ему принадлежит коркинская компания «Уралтранскомплект», которая сдает в аренду карьерную технику. Работает, судя по отчетности, довольно успешно. За прошлый год отчиталась о 275-миллионной выручке и чистой прибыли 19 миллионов рублей.

Топ-менеджера высотки «Челябинск-СИТИ» Сергея Евтеева надзорное ведомство, судя по иску Генпрокуратуры, считает номиналом Константина Струкова Источник: Наталья Лапцевич

Также Сергей Евтеев выступает совладельцем трех предприятий: уже упомянутого «Арбат-Сити», «Транс-Альянс» (Коркино) и Южноуральской технологистической компании (ЮТК, Копейск). В двух последних доля Евтеева составляет соответственно 40 и 70%. Минувший год «Транс-Альянс» закончил с нулевой выручкой. Южноуральская технологистическая компания, совладельцем которой с 20 марта по 5 августа 2024 года была Евгения Кузнецова, выручила 6,6 миллиона рублей, получив 26 тысяч рублей убытка.

А еще Евгения Кузнецова владеет многопрофильной медицинской клиникой «Классика» на родине семьи — в Оренбурге. Компания работает с 2011 года и демонстрирует отличные показатели. Так, за прошлый год выручка «Классики» выросла на 11% — до 260 миллионов рублей, на 6% подросла чистая прибыль — до 104 миллионов рублей.

Фрукты, овощи и вина

Ответчиком по делу об изъятии активов Константина Струкова в пользу государства привлечена челябинка Наталья Субботина. Генпрокуратура считает её подконтрольным Струкову лицом — номинальным держателем активов. Кроме доли в «Арбат-Сити», Наталье Субботиной принадлежит 67% ООО «Агрокомплекс „Экомодуль“», остальные 33% в котором — у ООО «Хоум».

«Агрокомплекс „Экомодуль“» зарегистрирован в Пласте Челябинской области в 2016 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. В штате — 35 сотрудников. В 2024 году компания отчиталась о выручке 36 миллионов рублей и 19-миллионном убытке.

На предварительном заседании суда присутствовала руководитель челябинских компаний «Хоум» и «Уралвент» Наталия Зарубина. С 2016 года она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, основным видом ее деятельности указано комплексное обслуживание помещений.

ООО «Хоум» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году, занимается покупкой-продажей недвижимости. В штате — пять сотрудников. За 2024 год выручка составила 367 миллионов рублей, чистая прибыль — 17 миллионов рублей.

Компании «Хоум» и «Уралвент», учредителем и директором которых числится всё та же Наталия Зарубина, зарегистрированы по одному адресу: ул. Блюхера, 69. Кстати, до мая 2019 года это был юридический адрес ООО «УК ЮГК». Впрочем, офис «УК ЮГК» и сейчас находится там же.

Компания «Уралвент» действует с 2014 года, занимается ремонтом машин и оборудования. В штате — четыре сотрудника. За 2024 года выручка составила 9 миллионов рублей, чистая прибыль — 83 тысячи рублей.

Неожиданно для многих в ответчики по делу о национализации «Южуралзолота» попал хозяин винодельческой компании «ВК Сатера» (производит вина под брендами Esse и Kacha Valley) и агрокомплекса «Сады Предгорья» Андрей Верзилин. По версии Генпрокуратуры, он тоже является одним из подконтрольных лиц Струкова.

ООО «ВК Сатера» образовано в 2007 году в селе Долинное Бахчисарайского района Крыма. Официально компании работает 61 человек. По данным сервиса Rusprofile, Андрею Верзилину принадлежит 51% компании (с 19 февраля 2020 года), у Ксении Мирошниченко и Инны Самсоновой — по 16,35%, у Евгения Факеева — 16,3%. За 2024 год выручка составила 243 миллиона рублей, чистая прибыль — 21 миллион рублей.

Активно развивается и агрокомплекс «Сады Предгорья», расположенный в 25 километрах от Краснодара. Его общая площадь — 1000 гектаров. В промышленных масштабах здесь выращивают сливу, яблоки и грушу, а затем делают из них соки и пастилу — между прочим, натурпродукт.

ООО «Сады предгорья» зарегистрировано в станице Новодмитриевской Краснодарского края в 2011 году. Гендиректор — Римма Панова. Владельцами являются Андрей Верзилин (с 1 июня 2021 года) — 67% и компания «Хоум» (с 2 сентября 2022 года) — 33%. За 2024 год выручка выросла на 12% — до 164 миллионов рублей, чистая прибыль подскочила до 12,3 миллиона рублей.

Экскаваторы и «спорт миллионеров»

Еще один неизвестный широкому кругу общественности человек, привлеченный Генпрокуратурой в качестве ответчика, — Екатерина Абрамова. Женщина даже была на предварительном заседании суда, но никто так и не понял, к каким компаниям Струкова она имеет отношение.

Екатерина Абрамова (в центре) — явно не случайный человек в бизнесе Струковых Источник: Наталья Лапцевич

Как выяснил 74.RU, Екатерина Абрамова числится совладельцем двух крупных предприятий: Коркинского экскаваторо-вагоноремонтного завода (КЭВРЗ) и Погрузочно-транспортного управления (ПТУ).

ООО «КЭВРЗ» зарегистрировано в 2008 году в Коркино. Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. По данным Rusprofile, владеют предприятием ООО «Хоум» — 99% и Екатерина Абрамова — 1%. В штате — 347 работников. За 2024 год выручка составила 885 миллиона рублей, убыток — 22 миллиона рублей.

Завод по ремонту экскаваторов, электровозов, буровых установок, шахтных вагонеток и оборудования был образован на базе самого глубокого в Европе Коркинского угольного разреза. Кроме базового предприятия в Коркино, к «КЭВРЗ» относятся ремонтно-механический завод в Копейске и «Центральные электромеханические мастерские» в Еманжелинске.

ООО «ПТУ» действует в Коркино с 2008 года. Занимается грузовыми перевозками железнодорожным транспортом. Компания принадлежит ООО «Хоум» — 99% и Екатерине Абрамовой — 1%. В штате — 196 сотрудников. За 2024 год выручка составила 211 миллионов рублей, чистая прибыль — 20 миллионов рублей.

Основным заказчиком как для Коркинского экскаваторо-вагоноремонтного завода, так и для Погрузочно-транспортного управления всегда выступала ЮГК.

Еще один любопытный факт: Екатерина Абрамова была совладельцем компании «Юго-Запад Жилстрой». Той самой, что построила первый челябинский гольф-клуб в районе поселка Западного и Шершневского водохранилища. С 2018 по 2022 год Екатерине Абрамовой принадлежало 7%, причем ее представляли как партнера по бизнесу семьи Струковых.

Сколько всё это стоит

С учетом непрозрачности информации о собственности эксперты осторожно оценивают активы миллиардера Константина Струкова. По данным «Коммерсанта», общая стоимость требуемых к конфискации активов — 200 миллиардов рублей. При этом самым «вкусным» является, конечно, золотодобывающий холдинг ПАО «Южуралзолото»: его капитализация превышает 180 миллиардов рублей.

«Что касается других активов Струкова, то они не так дорого стоят и не так интересны, нежели золотодобывающая компания, чтобы о них говорить. Часть из них — просто номинальная с нулевой отчетностью, часть показывает минимальную прибыль по году, — акцентировал финансовый эксперт, автор телеграм-канала „Экономизм“ Алексей Кричевский. — Так что основной вопрос — это непосредственно ЮГК».

Эмблема ЮГК видна в Пласте издалека Источник: Артем Краснов

Напомним, в начале июля стало известно о визите силовиков в офисы ЮГК, сообщалось, что обыски проводят в рамках расследования уголовных дел. В это же время Генпрокуратура подала в Советский районный суд Челябинска иск об изъятии акций и имущества основного владельца ПАО «Южуралзолота» Константина Струкова, а также его дочерей и приближенных.

6 июля «Коммерсант» сообщил, что силовики тормознули миллиардера якобы при попытке вылететь на частном джете в Турцию и разместили фото. Но в самой ЮГК опровергли эту информацию, заявив, что фото сделаны в Челябинске, когда Струков с коллективом прилетел из командировки. Из заявления компании следует, что главе ЮГК всего лишь вручили повестку. Силовики официально никак не прокомментировали ситуацию.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства доли «Южуралзолота» и других активов миллиардера, вице-спикера регионального Заксобрания Константина Струкова, его родных и окружения.