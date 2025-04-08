Банкир осталась без работы и ушла в бизнес. Сейчас она зарабатывает больше прежнего — как

Наталья обожает то, что делает. Признаётся, что каждый день идет в ателье окрыленная, радостная и по-настоящему счастливая Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Шить Наталья Чомская из Тюмени обожает с детства. И когда в школе остальные девочки на уроках технологии создавали фартуки и прихватки, она с одобрения учителя — модное платье с баской.

Казалось бы, будущая профессия юной мастерицы уже определена, но нет. После школы она отучилась в университете по специальности «бухучет и аудит» и устроилась работать в банк. О том, как и почему после 17 лет работы там Наталья ушла в свободное плавание и открыла собственное ателье, эта удивительная история, которую она рассказала 72.RU.

Сейчас ателье находится в помещении площадью 12 квадратных метров, но скоро места станет больше Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Первое платье и вдохновляющие курсы на Доме Обороны

— По профессии я экономист. После окончания вуза поступила на работу в банк и проработала там 17 лет. А потом, когда была во втором декрете, узнала, что нашего Запсибкомбанка скоро не станет: его купили. Нам никто ничего поначалу не говорил: обо всём важном я узнавала из новостей. А потом нас всех с коллегами сократили. По соглашению сторон, — рассказывает Наталья Чомская.

Это был 2020 год, новая точка отсчета. Но об этом чуть позже. Важно уточнить, что шить тюменка обожала с нежных лет. Легко и играючи маленькая Наташа могла сшить маечку из принесенного мамой домой куска ткани, а после, уже на уроках рукоделия в школе, просила учительницу дать ей задание посложнее, чтобы не скучно.

Наталье было 5 лет, когда ей подарили эту миниатюрную швейную машинку. Что-то простое сшить на ней можно и сейчас Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Когда все шили юбки и фартуки, я — платье. Такое легкое-легкое, из батиста. Его я потом носила, а девочки подходили, смотрели. В начале 2000-х, когда я училась на первом курсе университета, мама отдала меня на курсы [шитья] Burda. И я как будто попала в другой мир! У них были красивые зеркала, светлые классы и свой магазин тканей, которых было больше не достать нигде: такие красивые, яркие, с интересными рисунками. Наши преподаватели сами шили себе наряды, которые выделяли их среди остальных. Мне хотелось быть интересной, как они, — призналась нам Наталья.

В студенчестве и уже позже, будучи офисной сотрудницей, Наталья шила редко. Желание было, а вот свободного времени — в обрез Источник: Ирина Шарова / 72.RU











После окончания этих самых курсов она шила что-то для себя, своей семьи. Позже с просьбами что-то сшить начали обращаться друзья, родственники. Это было яркое увлечение человека с дипломом экономиста.

— Окончила университет, пошла работать в банк. И всё, начались пятидневные рабочие недели, восьмичасовой рабочий день. Времени на что-то, кроме работы, совершенно не хватало, поэтому шить стала изредка, по выходным, в основном себе. А когда появились дети, то и им, конечно, — продолжила наша собеседница.

Некоторые швеи не любят ремонтировать одежду, другие не берутся шить что-то с нуля. Наталья одинаково любит и то и другое Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Все годы работы в банке некоторые коллеги упорно твердили Наталье, что она занимается не тем, что она творец и нужно профессионально развиваться в швейном деле. И, возможно, в глубине души она это понимала. Но на словах всегда только вежливо отмахивалась, продолжая консультировать клиентов банка по кредитам.

Пере(ж/ш)ивать или нет, решайте сами: тут нет какого-то универсального рецепта Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Гимнастический купальник, крах банковской карьеры и новый старт

Наталья была во втором декрете, когда к ней обратилась мама юной гимнастки. Она попросила сшить для ее дочери купальник для выступления. И неожиданно для самой себя Наталья согласилась на такой эксперимент. Не с первого раза, после многочисленных примерок у нее всё получилось.

В этом ателье существует две очереди — на реставрацию и пошив одежды. Каждый заказчик сразу знает, сколько ему придется подождать Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Шить из бифлекса (синтетической хорошо тянущейся ткани. — Прим. ред.) я тогда не умела. Чтобы научиться, смотрела какие-то видеоуроки, искала статьи по теме в интернете, вдохновлялась работами других мастеров. А потом вышла из декрета, и вновь началась восьмичасовая пятидневка. Внезапно наш банк перешел в собственность крупного банка, и нас всех уволили. Причем до последнего никто не ставил нас в известность о слиянии банков: всю информацию мы получали из новостей. Возможно, чтобы мы не разбежались все раньше времени. Поначалу было страшно. В один день мне позвонили и пригласили подписать заявление об увольнении. Так закончилась моя банковская карьера, — вспоминает Наталья.

Отличие промышленных (как на фото) швейных машинок от бытовых — в их мощности. Кроме того, они обладают уникальным набором функций Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Она называет себя человеком очень осторожным и совершенно не склонным к риску. Тем не менее экс-банкир приняла решение, которое для нее было сродни авантюре.

— Увидела в центре занятости объявление о том, что тут помогают открыть свой бизнес. Пошла узнавать подробности. Получив ответ, подала заявку, составила и успешно защитила бизнес-план. Это был 2022 год (разгар пандемии. — Прим. ред.), защита проходила онлайн. Мне выделили 220 тысяч рублей, на которые я купила промышленные швейные машинки. Это стало стартом для запуска моего ателье, — с улыбкой говорит Наталья Чомская.

Недавно в ателье появилась новая швейная машинка (на фото — справа). Стоимость такой в среднем — от 50 тысяч рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Контракт с центром занятости, выдавшим финансовую помощь для старта, у нее закончился в 2024 году. Начинающий предприниматель стала ИП: такой вариант по ряду причин она сочла для себя более подходящим, чем регистрация в качестве самозанятой.

Вопрос с помещением под ателье его владелица решала самостоятельно. Основным требованием была невысокая арендная плата, а также близость к дому. Последнее даже можно назвать ключевым: очень не хотелось ежедневно тратить массу времени на дорогу. Время — очень ценный ресурс.

У всего — свое место. Всегда ножницы и прочие инструменты аккуратно сложены или закреплены на крошечные крючки Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Помещение, конечно, не лакшери, зато рядом с домом. За аренду ежемесячно плачу по 7 тысяч рублей. Здесь всего 12 квадратов, тесновато уже, конечно. Но с апреля сняла в этом же здании еще одну комнату, куда переедут все манекены, шкафы, диван, примерочная, а тут останется только швейный цех. Кстати, недавно у меня появилась помощница — швея. Я поняла, что с огромным потоком дел сама уже не справляюсь, — призналась Наталья.

Не утюг, а парогенератор. Тоже профессиональный, да, как и швейные машинки тут Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Ее близкие не сразу, но привыкли, что она может уйти в ателье с первыми лучами солнца, а вернуться домой почти за полночь. Сейчас все поддерживают, относятся к часто ненормированному графику Натальи с пониманием.

— Я так люблю свою работу, что даже ночевать здесь готова! Обожаю шить, это дело всей моей жизни. Многим за всю жизнь не удается найти то, чем бы они по-настоящему хотели заниматься. А я нашла. И знаете, это настоящее счастье, — лучезарно улыбаясь, говорит нам хозяйка ателье.

Преображение вещей и непокоренные соцсети

Сейчас Наталья Чомская специализируется сразу на двух направлениях: индивидуальном пошиве и реставрации одежды. В большинстве случаев люди просят подогнать по длине брюки, заузить жакет, заменить молнию или пуговицы. Одна заказчица однажды принесла на переделку сразу 50 предметов своего гардероба. Резко похудела, и дорогие люксовые платья-брюки-юбки-пиджаки-пальто стали очень велики.

Смотрите, какое эффектное пальто, напоминающее кимоно! Его хозяйке были длинноваты рукава. Наталья подшила как нужно Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Не каждый готов сшить себе что-то на заказ: это недешевое удовольствие. Между тем такие заказы у меня, конечно, есть. Больше всего времени, суммарно около недели, уходит на гимнастические купальники для выступлений и костюмы для чирлидинга: многие детали пришиваю вручную, это очень кропотливая работа, — объяснила наша героиня.

Первое время после открытия ателье Наталье помогало сарафанное радио. Довольно скоро она сделала вывеску с названием и появилась на картах города. Это сработало даже лучше, чем она ожидала.

А владелец этих джинсов захотел изменить их длину, а еще — фасон. Скоро всё будет готово, пожалуйста, подождите Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Заказчиков сейчас хватает, периодически появляются новые, часто — по рекомендации. А вот на ведение страничек в соцсетях у меня, если честно, совершенно нет времени. При этом показывать есть что, те же преображения вещей «было/стало». В скором времени постараюсь сделать публикации на страничке ателье регулярными, — планирует Наталья.

Она не проводит границу между тем, когда шитье из хобби превратилось в источник дохода, причем неплохой: зарабатывает мастерица сейчас даже больше, чем в банке .

— Знаете, как сказал Конфуций: «Найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». Наверное, это про меня. Работа для меня удовольствие, лечу сюда как на крыльях. Раньше по воскресеньям с грустью думала о том, что утром снова на работу, в офис. К счастью, это в прошлом, — уверенно говорит наша героиня.

Этой куртке требуется небольшой ремонт. Еще немного, и она снова будет как новенькая Источник: Ирина Шарова / 72.RU











(Не)тайное слово и планы на будущее

Ателье Натальи, к слову, называется Tenda. Изначально она совершенно не хотела раскрывать его смысл, но сейчас охотно рассказывает тем, кто решает полюбопытствовать. Нам (и вам) — тоже.

— Tenda — это мой ник, который со мной уже больше 20 лет. Когда была первокурсницей и подрабатывала наборщицей текстов, для рабочего чата нужен был ник. А я тогда знать не знала, что это вообще такое. Мне объяснили, заглянула в тот чат. А там Наталий — человек 25 уже. И кто-то из коллег предложил: «А давай ты будешь Тенда?» И я согласилась. Это слово, по сути, ничего не значит, но я давно уже с ним сроднилась, — говорит Наталья.

Как видите, работает Наталья без выходных. И просит о своем визите предупреждать заранее Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Кстати, назвать так ателье ей подсказал муж. Лаконично, необычно, легко запомнить. Заказчики бывают разные, и находить к каждому свой подход бизнес-леди помогает банковское прошлое.

— Когда-то я была очень замкнутым человеком, поэтому работа в банке после вуза стала для меня выходом из зоны комфорта. С людьми, а они встречаются разные, я работаю с 2004 года. Сейчас общение с заказчиками мне приносит большую радость. Многие делятся со мной очень личными историями, кто-то может прочитать целую лекцию о добыче нефти. С благодарностью слушаю каждого, — заверила наша собеседница.

Некоторые заказчики едут к Наталье из другого конца города. Отдать/забрать что-то на переделку и поговорить (а она и не против) Источник: Ирина Шарова / 72.RU











О дальнейших планах по развитию своего швейного дела она говорит с осторожностью. И нет, не потому что, как говорится, боится сглазить. Тут другое.

— Запустить свой бренд и отшивать под ним вещи? Знаете, у меня такая идея есть, но она пока на дальнем плане. Я еще не прошла нынешний этап развития своего дела, не прожила его полностью. Как только почувствую, что пора двигаться дальше, сразу начну действовать. Возможно, когда-то буду специализироваться на создании костюмов для гимнастики. А пока так, и мне это нравится, — подытожила швея и экс-банкир Наталья Чомская.