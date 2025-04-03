Спасти Юту. Любители собак сиба-ину раскрыли схему наживы на модных породах — как работают черные заводчики

Каждый щенок на фото стоит 50 тысяч Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Продажа собак в России практически не регулируется государством. Это приводит к эксплуатации породистых животных как конвейеров по непрерывному производству щенков. Их стоимость «без документов, для души» может начинаться от чисто символических сумм и доходить до абсурдных и не оправданных ничем, кроме аппетитов заводчиков. Эксперты отмечают, что, пока на всех уровнях остаются покупатели, готовые «голосовать рублем» за такое положение дел, ничего глобально не изменится. Наши коллеги из NGS.RU на примере судьбы одной собаки, выпускницы официально зарегистрированного питомника, показывают сомнительные моменты современного коммерческого собаководства.

«Без документов, для души»

Жительница Новосибирска Яна состоит в чате любителей породы собак сиба-ину, благодаря которому ей удалось стать свидетелем и участником целого детективного расследования. Яна рассказала NGS.RU, что участники чата регулярно спасают собак, вскладчину выкупая их по объявлениям у тех, кто наигрался или не справился. За последний год так удалось выкупить и переустроить четырех собак.

В очередной раз выбор пал на сиба-ину по кличке Юта. Продавец хотела за нестерилизованную собаку без документов 30 тысяч рублей. На таких условиях Юта рисковала попасть в руки «плодильщиков» и стать конвейером по штамповке щенков «без документов, для души», но за большие деньги. Ее решили выкупить, стерилизовать и пристроить в добрые руки.

«Нашлись желающие на эту собаку, но они иногородние, поэтому попросили посмотреть на животное и проверить документы. По приезде на квартиру к некой Екатерине наши ребята увидели, что собака запуганная, от рук пригибается. На носу и на лапах шрамы, на пузе пигментация или грибок. Кроме того, возникло подозрение, что она целыми днями сидит в клетке», — рассказала Яна.

История Юты закончилась хорошо Источник: предоставлено Яной

Потенциальные хозяева, получив видео, попросили сфотографировать хотя бы ветеринарный паспорт, чтобы понимать, привита ли собака и обработана ли она от гельминтов.

«Екатерина начала грубить и юлить. Ребята уехали подумать до вечера, а она пообещала найти ветпаспорт. Но впоследствии заблокировала их, потому что разразился скандал», — продолжает Яна.

Дело в том, что активистам удалось сфотографировать клеймо, а по нему — установить настоящую кличку и заводчика.

Галина Юдина из Москвы очень удивилась, услышав, что выпускница ее питомника Кэролайн Юджел Гаммо 2022 года рождения попала в мутную историю. В разговоре с корреспондентом NGS.RU она сказала, что ее собаки с таким клеймом, вероятно, уже нет в живых, но достоверно узнать об этом она не может — не сохранила контакты покупателей. Юта же вообще не похожа на одну из ее собак.

«Собака, которую мне показали на видео, — это щенок возраста примерно 7–8 месяцев. Это первое. Второе: у собаки уши не стоят, они болтаются, и они слишком большие — от моих собак таких щенков не рождалось, — объяснила Галина Юдина. — И самое главное: клеймо, которое они прислали, — это не два с половиной года назад поставленное клеймо. Оно поставлено недавно».

Она предположила, что это сделано с целью фальсификации документов и продажи щенков под видом обладателей хорошей родословной. Яна нашла видео, снятое зимой 2024 года, — на нем у Юты действительно нет клейма.

На этих кадрах клейма у Юты как будто бы нет Источник: предоставлено Яной

Участникам чата удалось самостоятельно найти покупательницу Кэролайн Юджел Гаммо — ее зовут Дарья, она сейчас живет в Сочи.

«Это моя собака, я ее покупала у [Галины] Юдиной в Москве. Имя по документам у нее Кэролайн Юджел Гаммо, но я переименовала ее в Юту, — подтвердила Дарья корреспонденту NGS.RU. — Мне пришлось уехать, поэтому я отдала Юту своей знакомой, Элине. Отдала бесплатно, на условиях, что она останется у нее и не будет вязаться или продаваться. Все документы на собаку я специально оставила у себя».

Когда Дарье позвонили участники чата с новостями, что ее собаку продают на популярном сайте объявлений за 30 тысяч рублей, она связалась с Элиной. Та ее заверила, что объявление «липовое»: мол, фотографии использованы для продажи другой собаки. Дарью это объяснение устроило, но ее собаку в итоге продали именно по «липовому» объявлению.

Объявление, по которому в итоге удалось выкупить Юту Источник: предоставлено Яной

Участники чата продолжили мониторинг сайта объявлений и увидели, что через неделю с того же аккаунта выставили на продажу еще двух собак породы сиба-ину, кобеля и суку, — по 30 тысяч рублей за каждую.

«Я написала продавцу, мне дали другой номер, но ту девушку тоже зовут Екатерина. Я звоню, и меня спрашивают: „Какая порода вас интересует?“ Я включаю дуру: „А какие есть?“ Перечисляют: корги, овчарка, лабрадор и пара сиба-ину», — говорит Яна.

Со второй Екатериной договорились сперва о демонстрации собак по видеосвязи, а после, если все стороны всё устроит, о доставке на дом покупательнице.

По телефону продавец обещала и договор купли-продажи, и ветеринарный паспорт, но при личной встрече общение вышло скомканным, а привезли Яне, к ее удивлению, именно Юту. Участники чата решили во что бы то ни стало выкупить собаку.

«Договор Екатерина не распечатала, сказала: „Вам надо, вы и пишите“. Мы перевели деньги, получателем значился Вячеслав Викторович Ч. Она сунула нам собаку и ветпаспорт, нарисованный, видимо, в тот же день. Ветврачу, что печати свои наставил, прям хочется в глаза посмотреть — он ее вообще видел? Собака запуганная, пила и ела как не в себя, зубной камень, десна воспалены, на пузе, голове и шее грибок, по крови есть воспаление, температура. В ветеринарной клинике нам сказали, что Юта выглядит лет на пять», — рассказала Яна.

Кроме того, у собаки не нашли чипа, хотя ее первая владелица Дарья заверила, что он был.

Собаку осмотрели в клинике «АсВет» Источник: предоставлено Яной











Сейчас у Юты всё хорошо: ее вылечили, нашли надежных хозяев, которые компенсировали стерилизацию и ветеринарные услуги.

«Собака отдана по договору, с обязательным фото- и видеоотчетом раз в неделю. Плюс оговорены встречи на прогулках и вступление в наш чат», — подчеркнула Яна.

Но история Юты скорее счастливое исключение из правил: ее удалось выдернуть из сомнительного зообизнеса. Сотни тысяч собак вынуждены рожать щенков, пока не выйдут в тираж и не будут проданы по дешевке первым попавшимся любителям породы, чтобы «плодильщик» не упустил последнюю выгоду.

Визит к заводчице

Продавец собаки Екатерина сильно заинтересовала участников чата любителей породы сиба-ину. Она зарегистрирована на сайте объявлений под именем «Слава» (что это ее страница, Екатерина позднее подтвердила NGS.RU под запись). Аккаунт используется активно: покупатели оставили больше сотни комментариев. В основном хвалебных («Спасибо большое Екатерине. Помогла нам с выбором питомца»), но встречаются и жалобы на продавца.

По комментариям можно отследить, насколько широкий «ассортимент» живого товара у продавца: от уже упомянутых сиба-ину и йоркширских терьеров до французских бульдогов, бультерьеров и кане корсо — всего 23 самые разные породы с 2022 года.

Участники чата решили проверить питомник. Под предлогом забронировать одного из щенков сиба-ину за 50 тысяч рублей к тайным покупателям присоединилась и корреспондент NGS.RU.

Кобель-производитель Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

На территории частного дома в селе Раздольном в зоне видимости удалось насчитать минимум шесть взрослых собак: одного кобеля сиба-ину, трех вельш-корги, закрытую в будке овчарку, чау-чау. В доме нам показали пятерых щенков сиба-ину, рожденных в феврале, и их мать — ее заводчица притащила волоком. У собаки на теле были следы укусов, и Екатерина объяснила, что она подралась с кане корсо.

Заводчица рассказала, что собаке 4 года, но это ее первый помет. Вот только участникам чата она присылала родословную на другую собаку — 2019 года рождения. По словам хозяйки, сука сиба-ину, кроме своих щенков, кормит еще и трех бультерьеров.

На вопрос, сколько у нее взрослых собак, Екатерина нехотя ответила, что восемь. По ее словам, она разводит сиба-ину, корги, бультерьеров, кане корсо и американских буллей.

Заводчица заявила, что купила собаку недавно, и она ей еще не доверяет Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











На вопрос, от физлица или некоммерческой организации будет зарегистрирован договор на щенка, она ответила: «Как хотите, так и напишем». Конкретизировать клуб, который подтверждает соответствие щенков стандартам породы — актирует помет, — она не очень хотела, но назвала сначала улицу, где он расположен, — Янтарная, а когда покупатели стали настаивать, и название — «Тейп».

Правда, позже выяснилось, что «Тейп» — не клуб, а питомник — то есть бизнес, тогда как клуб — общественная организация, которая регистрирует породистых щенков.

«Условия содержания собак ужасают. Домашние породы, например корги, сидят в клетках на улице. Ситуация с сиба-ину еще хуже: кормящую суку не только заставляют выкармливать чужих щенков, но и постоянно атакуют крупные собаки. Смотреть на это тяжело», — прокомментировал один из участников импровизированного «рейда».

Для вельш-корги — домашней породы — на улице стоит будка Источник: Рихарда Лем/ NGS.RU











Владелица питомника «Тейп» Ирина Косова признала, что действительно иногда актирует помёты заводчиков, но не в своем питомнике, а в одном из клубов, где выступает секретарем. В списке «Лидер», «Молосс», «Чемпион», «Движение» и еще два клуба, которые она корреспонденту NGS.RU не назвала.

Екатерине давать однозначную оценку она не стала, но отметила, что конфликты с ней случались.

Сами виноваты

К продаже Юты таким образом оказались причастны две женщины, обе Екатерины. Екатерина Н. выкупила собаку за 10 тысяч рублей у Элины — той первая владелица, Дарья, оставила Юту при переезде.

«Я Элину знаю достаточно много лет, мы очень хорошо общались. Ей была не к душе эта собака, она неоднократно писала Даше: „Забери собаку обратно, иначе я ее пристрою, я не могу с ней ужиться“», — сказала Екатерина Н. корреспонденту.

По ее словам, она забрала Юту из вольера, отмыла и поселила в своей квартире, обеспечив свободное перемещение. В клетку сажала, только когда уходила из дома.

«Собака пожила у меня, но мне стало тяжело, потому что я одна, мужа у меня нет, зато трое маленьких детей. Я бросала детей, бегала с ней гулять. Думала, справлюсь, но не справилась. Соответственно, выставила ее на продажу», — рассказала она.

Именно на ее объявление в первый раз и отреагировали участники новосибирского чата, начав раскручивать историю Юты. На вопрос, проверяла ли Екатерина Н. здоровье собаки, она ответила, что в этом не было необходимости: «Визуально всё нормально». Кроме того, она содержала собаку всего месяц, так что, заметила Екатерина Н., ответственность за ее состояние несут, скорее, Элина и Дарья.

По словам Екатерины К., которая впоследствии занималась продажей Юты, ее давняя приятельница была вынуждена продать собаку, потому что на этом настоял ее муж — якобы из-за отсутствия документов. Во всём остальном, считает она, виноваты сами покупатели: «Почему, когда люди покупают, они не смотрят? А потом начинают куда-то ходить, что-то выискивать, что-то спрашивать».

В разговоре с NGS.RU Екатерина К. не стала отрицать, что разводит несколько разных пород собак. Но в ее аккаунте на сайте объявлений не только ее собаки, но и знакомых.

«Они просят продавать своих животных. Мы как бы друг другу помогаем, — пояснила Екатерина К. — Все мои собаки с документами и клеймами».

Из пяти щенков сиба-ину, которых показывали тайным покупателям, одного уже отправили в другой город — без документов и за 35 тысяч рублей.

Есть заводчики, а есть разведенцы

Судья РКФ-FCI по экстерьеру и рабочим качествам, руководитель МОО «Сибирский Дрессировочный Кинологический Центр» Регина Курмашова отметила, что частный питомник Екатерины К. ей неизвестен.

«До 1989 года такая торговля — это был криминал. Если человека ловили на барахолке или, не дай бог, на каком-то рынке местном, сразу на работу сообщали. Вот сейчас бы то же самое ввели!» — сказала она.

По словам Регины Курмашовой, сегодня часть вины лежит на покупателях недорогих животных без документов — «для души». Если же человек хочет купить настоящее породистое животное, а не нарваться на черного разведенца, его, во-первых, должно насторожить, что у заводчика в разведении находится больше пяти разных пород. Во-вторых, заводчик, которому нечего скрывать, всегда назовет свой клуб.

«Позвоните в клуб, позовите руководителя и спросите про этого человека. И всё — вам будет дан четкий ответ, — подсказала Регина Курмашова. — А самый надежный способ купить хорошего щенка — это, конечно, сходить на выставку. Выставки у нас проводятся каждые выходные, 60 выставок в год».

Владелица клуба «Тейп» Ирина Косова также посоветовала обратить внимание на возраст животных в питомнике.

«Если в большом питомнике есть старые собаки, значит, это нормальные люди. Если старых нет — это разведение, — объяснила она. — Потому что пока животное продуктивно, им пользуются, а как становится ненужным, его отдают, продают, пристраивают и так далее».

Регина Курмашова подчеркнула, что профессиональная деятельность заводчиков — это не легкий заработок, а наоборот — дорогостоящее хобби. Питомники несут большие расходы на ветеринарное обслуживание, участие в выставках, платят за вязки, кроме того, тратят много средств на содержание животных. Продажа щенков всё это не окупает.

«Как люди зарабатывают в кинологическом мире? Это производство снаряжения, кормов, передержка, дрессировка, хендлинг. Я скажу честно, что там заработная плата тоже примерно средняя, только ты дома работаешь. Ну и занимаешься любимым делом», — объяснила Регина Курмашова.

Руководитель юридического центра «Егоров и Партнеры» Сергей Егоров добавил, что продажа животных сейчас законодательно никак не регламентируется — и это проблема.

«Если мы машину продаем, то заключаем договор купли-продажи, акт приема-передачи, у нас есть ПТС, который обязательно передается от старого владельца новому, есть срок для постановки на учет, иначе штраф. С собаками должно быть что-то подобное: четко, просто и понятно. И за нарушения должна быть ответственность», — подчеркнул юрист.

Он отметил, что учет животных помог бы быстро установить происхождение собаки или кота — не пришлось бы проводить целое расследование.