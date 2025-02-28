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Бизнес В Ярославле ограничат продажу алкоголя. Где теперь будет не купить спиртное

В Ярославле ограничат продажу алкоголя. Где теперь будет не купить спиртное

Рассказываем об изменениях в регионе

1 426
15 комментариев
В Ярославле и области ограничат продажу алкоголя | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле и области ограничат продажу алкоголя | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле и области ограничат продажу алкоголя

Источник:

В Ярославской области с 1 марта вступит в силу закон об ограничении продажи алкоголя. Он коснется заведений, расположенных в многоквартирных домах.

— Новые меры, направленные на снижение доступности алкоголя, помогут обеспечить комфорт жителей многоквартирных домов, где размещены круглосуточные объекты общепита, торгующие алкоголем, — пояснил и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Тихонов. — За последние два года к нам поступило около ста жалоб на такие нарушения.

Алкоголь будет не купить в общепитах, расположенных в многоквартирных домах, кроме ресторанов, с 23:00 до 8:00. Запрет будет подобен тому, который уже действует для магазинов. Рестораны, имеющие лицензию на продажу спиртного будут работать как раньше, их ограничения не коснутся.

Власти рассказали, что в регионе примерно 400 заведений общепита, имеющих лицензию на торговлю крепким алкоголем. Ограничения коснутся 54 из них, расположенных в жилых домах.

Также заведения не будут работать как магазины днем и рестораны ночью. Это как раз одна из форм защиты от так называемых «наливаек», обходящих таким образом закон о запрете продажи алкоголя после 23:00. Также предприниматели, торгующие алкоголем даже с небольшим градусом, должны регулярно отчитываться о своей деятельности.

— Проблему контрафактной продукции в лицензированной рознице снимает Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), контролирующая оборот алкогольной продукции в России. Кроме того, предприниматели, работающие с пивом, сидром, медовухой или пуаре, также обязаны отчитываться в ЕГАИС, которая уже доказала эффективность, — добавил Евгений Тихонов.

И еще одно изменение: с 1 марта в соответствии с указом президента России Владимира Путина вводят запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. К таким относятся, например, энергетики.

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Комментарии
15
Гость
2 часа
Одни ограничения. На алкоголь, на продукты питания, на способы оплаты проезда, на Интернет, на запись к врачу...
Гость
1 час
Давно аппарат купил и гоню своё. Позакрывать все наливайки!
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