В Ярославле ограничат продажу алкоголя. Где теперь будет не купить спиртное

В Ярославле и области ограничат продажу алкоголя Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области с 1 марта вступит в силу закон об ограничении продажи алкоголя. Он коснется заведений, расположенных в многоквартирных домах.

— Новые меры, направленные на снижение доступности алкоголя, помогут обеспечить комфорт жителей многоквартирных домов, где размещены круглосуточные объекты общепита, торгующие алкоголем, — пояснил и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Тихонов. — За последние два года к нам поступило около ста жалоб на такие нарушения.

Алкоголь будет не купить в общепитах, расположенных в многоквартирных домах, кроме ресторанов, с 23:00 до 8:00. Запрет будет подобен тому, который уже действует для магазинов. Рестораны, имеющие лицензию на продажу спиртного будут работать как раньше, их ограничения не коснутся.

Власти рассказали, что в регионе примерно 400 заведений общепита, имеющих лицензию на торговлю крепким алкоголем. Ограничения коснутся 54 из них, расположенных в жилых домах.

Также заведения не будут работать как магазины днем и рестораны ночью. Это как раз одна из форм защиты от так называемых «наливаек», обходящих таким образом закон о запрете продажи алкоголя после 23:00. Также предприниматели, торгующие алкоголем даже с небольшим градусом, должны регулярно отчитываться о своей деятельности.

— Проблему контрафактной продукции в лицензированной рознице снимает Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), контролирующая оборот алкогольной продукции в России. Кроме того, предприниматели, работающие с пивом, сидром, медовухой или пуаре, также обязаны отчитываться в ЕГАИС, которая уже доказала эффективность, — добавил Евгений Тихонов.