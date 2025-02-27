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Бизнес обзор Какие магазины низких цен работают в Ярославле и области? Список всех дискаунтеров и карта

Какие магазины низких цен работают в Ярославле и области? Список всех дискаунтеров и карта

Обзор «экономсупермаркетов»

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11 комментариев
Адреса дискаунтеров в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUАдреса дискаунтеров в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Адреса дискаунтеров в Ярославле

Источник:

2025 год начался с массовых проверок магазинов «Светофор». По стране закрыли 75 торговых точек сети из-за нарушений требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции. В Ярославле работают семь магазинов «Светофор». Как сообщили 76.RU в пресс-службе дискаунтера, ни один магазин в регионе не был закрыт.

Какие еще магазины низких цен работают в Ярославле и области, читайте в этом материале.

Дискаунтеры — магазины самообслуживания с широким ассортиментом товаров с минимальными ценами.

  1. «Чижик»
  2. «Ещё»
  3. «Маяк»
  4. «Моя цена»
  5. Fix Price
  6. «Галамарт»
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«Чижик»

В Ярославле 25 магазинов «Чижик» | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Ярославле 25 магазинов «Чижик» | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославле 25 магазинов «Чижик»

Источник:

Одна из популярных сетей дискаунтеров — «Чижик». По данным «Яндекс.Карт», в Ярославской области работают 25 торговых точек сетевого магазина.

Ассортимент: продукты питания, бытовая химия, товары для дома. Не так давно «Чижик» запустил линейку товаров для дома — «Чижикеа». Там продают вещи для дома и даже мебель. Подробный обзор товаров читайте в этом материале.

Адреса магазинов «Чижик» в Ярославле

Источник:

2

«Ещё»

В Ярославле&nbsp;— четыре магазина «Ещё» | Источник: Гульнара Дахивник / MSK1.RUВ Ярославле&nbsp;— четыре магазина «Ещё» | Источник: Гульнара Дахивник / MSK1.RU

В Ярославле — четыре магазина «Ещё»

Источник:

Торговая сеть «Ещё» позиционирует себя как магазин низких цен. На торговых залах ретейлер не экономит, но стоимость товаров в дискаунтере и вправду значительно ниже, чем в других местах.

Торговые залы «Ещё» раздроблены по отделам: «Сауна», «Бытовая химия», «Продукты питания», «Одежда и обувь», «Галантерея» и так далее. Есть детские игрушки, большой выбор книг и журналов, а также предлагаются товары для животных. Ранее у нас выходил обзор товаров магазинов сети «Ещё».

Адреса магазинов «Ещё» в Ярославле

Источник:

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«Маяк»

В Ярославле располагаются пять магазинов сети «Маяк» | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ Ярославле располагаются пять магазинов сети «Маяк» | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В Ярославле располагаются пять магазинов сети «Маяк»

Источник:

Сеть магазинов «Маяк» — это дочерняя компания известной сети магазинов низких цен «Светофор». Торговый зал выглядит как склад — товары расположены на поддонах. Экономия на содержании пространства и количестве работников позволяет «Маяку» устанавливать более низкие цены по сравнению с другими магазинами.

В Ярославле располагаются пять магазинов сети «Маяк». Там представлены широкий ассортимент товаров: продукты питания, бытовая химия, средства гигиены, хозяйственные товары, канцтовары и офисные принадлежности.

Адреса магазинов «Маяк» в Ярославле

Источник:

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«Моя цена»

В Ярославле работают два магазина «Моя цена» | Источник: Дарья Пона / 74.RUВ Ярославле работают два магазина «Моя цена» | Источник: Дарья Пона / 74.RU

В Ярославле работают два магазина «Моя цена»

Источник:

Магазины «Моя цена» — это небольшая сеть дискаунтеров от «Магнита». Там представлены товары собственного производства (марки так и называются — «Магнит» и «Моя цена»), но есть и другие бренды.

Как и в «Светофоре» и «Маяке», «Моя цена» специализируется на продуктах питания, товарах для дома и бытовой химии.

В Ярославле работают только два магазина «Моя цена»: на улице Белинского, 1 и Московском проспекте, 141.

Адреса магазинов «Моя цена»

Источник:

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Fix Price

Fix Price позиционирует себя как магазин с низкими ценами на все категории товаров | Источник: Дарья Пона / 74.RUFix Price позиционирует себя как магазин с низкими ценами на все категории товаров | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Fix Price позиционирует себя как магазин с низкими ценами на все категории товаров

Источник:

Один из самых известных дискаунтеров в России — Fix Price. В магазине представлен широкий выбор товаров по фиксированным ценам (в основном от 100 до 200 рублей), включая популярные бренды, предлагаемые по цене значительно ниже, чем в других торговых точках.

Ассортимент: продукты питания, напитки, товары для дома, бытовая химия, средства гигиены, канцтовары, игрушки, товары для рукоделия, сезонные товары, подарки, товары для животных, инструменты, электроника, посуда, текстиль.

В Ярославле несколько десятков торговых точек сети Fix Price.

Адреса магазинов Fix Price в Ярославле

Источник:

6

«Галамарт»

В Ярославле работают три магазина «Галамарт» | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославле работают три магазина «Галамарт» | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославле работают три магазина «Галамарт»

Источник:

«Галамарт» — магазины экономсегмента, где продают товары для дома. Причем сама компания в самопрезентации не заявляет о своих магазинах как о торговых точках с низкими ценами. На сайте «Галамарта» указано, что это «магазины у дома», «магазины для дома» и «магазины для семьи».

Ассортимент: бытовая техника, электроника, товары для дома, инструменты, товары для сада и огорода, посуда, текстиль, игрушки, товары для спорта и отдыха, сезонные товары, подарки. Обзор товаров — по ссылке.

В Ярославле работают три магазина «Галамарт»: в торговых центрах «Шоколад», «Аура» и «Космос».

Адреса магазинов «Галамарт» в Ярославле

Источник:

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Комментарии
12
Гость
5 часов
Чижик, нифига не бюджетный... Цены как в любой пятерочке или магните! Обычный магаз.
Гость
4 часа
Чижик от Х5, поэтому его можно вычеркнуть. Моя цена Магнита тоже.
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