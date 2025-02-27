Какие магазины низких цен работают в Ярославле и области? Список всех дискаунтеров и карта

2025 год начался с массовых проверок магазинов «Светофор». По стране закрыли 75 торговых точек сети из-за нарушений требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции. В Ярославле работают семь магазинов «Светофор». Как сообщили 76.RU в пресс-службе дискаунтера, ни один магазин в регионе не был закрыт.
Какие еще магазины низких цен работают в Ярославле и области, читайте в этом материале.
Дискаунтеры — магазины самообслуживания с широким ассортиментом товаров с минимальными ценами.
«Чижик»
Одна из популярных сетей дискаунтеров — «Чижик». По данным «Яндекс.Карт», в Ярославской области работают 25 торговых точек сетевого магазина.
Ассортимент: продукты питания, бытовая химия, товары для дома. Не так давно «Чижик» запустил линейку товаров для дома — «Чижикеа». Там продают вещи для дома и даже мебель. Подробный обзор товаров читайте в этом материале.
«Ещё»
Торговая сеть «Ещё» позиционирует себя как магазин низких цен. На торговых залах ретейлер не экономит, но стоимость товаров в дискаунтере и вправду значительно ниже, чем в других местах.
Торговые залы «Ещё» раздроблены по отделам: «Сауна», «Бытовая химия», «Продукты питания», «Одежда и обувь», «Галантерея» и так далее. Есть детские игрушки, большой выбор книг и журналов, а также предлагаются товары для животных. Ранее у нас выходил обзор товаров магазинов сети «Ещё».
«Маяк»
Сеть магазинов «Маяк» — это дочерняя компания известной сети магазинов низких цен «Светофор». Торговый зал выглядит как склад — товары расположены на поддонах. Экономия на содержании пространства и количестве работников позволяет «Маяку» устанавливать более низкие цены по сравнению с другими магазинами.
В Ярославле располагаются пять магазинов сети «Маяк». Там представлены широкий ассортимент товаров: продукты питания, бытовая химия, средства гигиены, хозяйственные товары, канцтовары и офисные принадлежности.
«Моя цена»
Магазины «Моя цена» — это небольшая сеть дискаунтеров от «Магнита». Там представлены товары собственного производства (марки так и называются — «Магнит» и «Моя цена»), но есть и другие бренды.
Как и в «Светофоре» и «Маяке», «Моя цена» специализируется на продуктах питания, товарах для дома и бытовой химии.
В Ярославле работают только два магазина «Моя цена»: на улице Белинского, 1 и Московском проспекте, 141.
Fix Price
Один из самых известных дискаунтеров в России — Fix Price. В магазине представлен широкий выбор товаров по фиксированным ценам (в основном от 100 до 200 рублей), включая популярные бренды, предлагаемые по цене значительно ниже, чем в других торговых точках.
Ассортимент: продукты питания, напитки, товары для дома, бытовая химия, средства гигиены, канцтовары, игрушки, товары для рукоделия, сезонные товары, подарки, товары для животных, инструменты, электроника, посуда, текстиль.
В Ярославле несколько десятков торговых точек сети Fix Price.
«Галамарт»
«Галамарт» — магазины экономсегмента, где продают товары для дома. Причем сама компания в самопрезентации не заявляет о своих магазинах как о торговых точках с низкими ценами. На сайте «Галамарта» указано, что это «магазины у дома», «магазины для дома» и «магазины для семьи».
Ассортимент: бытовая техника, электроника, товары для дома, инструменты, товары для сада и огорода, посуда, текстиль, игрушки, товары для спорта и отдыха, сезонные товары, подарки. Обзор товаров — по ссылке.
В Ярославле работают три магазина «Галамарт»: в торговых центрах «Шоколад», «Аура» и «Космос».