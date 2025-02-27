Какие магазины низких цен работают в Ярославле и области? Список всех дискаунтеров и карта

Торговая сеть «Ещё» позиционирует себя как магазин низких цен. На торговых залах ретейлер не экономит, но стоимость товаров в дискаунтере и вправду значительно ниже, чем в других местах.

Торговые залы «Ещё» раздроблены по отделам: «Сауна», «Бытовая химия», «Продукты питания», «Одежда и обувь», «Галантерея» и так далее. Есть детские игрушки, большой выбор книг и журналов, а также предлагаются товары для животных. Ранее у нас выходил обзор товаров магазинов сети «Ещё».