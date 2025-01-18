Магазины популярной в Ярославле сети «Светофор» проверят по всей стране

Большая сила — большая ответственность Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Торговую сеть «Светофор», магазины которой работают в Ярославле и области, ждут внеплановые проверки в разных регионах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Как пишет издание, в конце декабря 2024 года проверить сеть попросил депутат Госдумы Сергей Лисовский после жалоб поставщиков. Они заявляли о многочисленных нарушениях: несоблюдении закона о маркировки товара и технических регламентов о производстве продуктов.

Согласно сайту «Светофора», формат магазинов сети — «жесткий» дискаунтер. Главная цель — обеспечить население товарами по самым низким в регионе ценам. Достичь этого, по данным самого же дискаунтера, удается за счет прямой работы с производителями, минимальной торговой надбавки, ассортименту, который позволяет покупателям не переплачивать за бренд.

— Принцип работы — самообслуживание. <…> Оформление — минимальное аскетическое исполнение торгового зала, броское внешнее оформление, — указано на сайте.

По словам депутата Лисовского, Роспотребнадзор и Минэконоразвития начнут массово проверять сеть в конце января. В каких конкретно регионах будут проверять магазины, пока неизвестно. В пресс-службе красноярского управления Роспотребнадзора к моменту публикации новости на вопрос наших коллег из NGS24.RU не ответили.

«Светофор» в конце 2000-х основала красноярская семья бизнесменов Валентина и Иван Шнайдеры, их сыновья Сергей и Андрей. В сеть сейчас входят 2200 одноименных магазинов и гипермаркетов «Маяк», пишут «Известия». Товары в них поставляют через более чем 100 логистических центров. Согласно рейтингу компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка компании составила 286,3 миллиарда рублей (-2,2% к аналогичному периоду 2023-го). Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров в стране после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».