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Бизнес Магазины популярной в Ярославле сети «Светофор» проверят по всей стране

Магазины популярной в Ярославле сети «Светофор» проверят по всей стране

На торговцев пожаловались поставщики

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8 комментариев

Большая сила — большая ответственность

Источник:

Торговую сеть «Светофор», магазины которой работают в Ярославле и области, ждут внеплановые проверки в разных регионах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Как пишет издание, в конце декабря 2024 года проверить сеть попросил депутат Госдумы Сергей Лисовский после жалоб поставщиков. Они заявляли о многочисленных нарушениях: несоблюдении закона о маркировки товара и технических регламентов о производстве продуктов.

Согласно сайту «Светофора», формат магазинов сети — «жесткий» дискаунтер. Главная цель — обеспечить население товарами по самым низким в регионе ценам. Достичь этого, по данным самого же дискаунтера, удается за счет прямой работы с производителями, минимальной торговой надбавки, ассортименту, который позволяет покупателям не переплачивать за бренд.

— Принцип работы — самообслуживание. <…> Оформление — минимальное аскетическое исполнение торгового зала, броское внешнее оформление, — указано на сайте.

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По словам депутата Лисовского, Роспотребнадзор и Минэконоразвития начнут массово проверять сеть в конце января. В каких конкретно регионах будут проверять магазины, пока неизвестно. В пресс-службе красноярского управления Роспотребнадзора к моменту публикации новости на вопрос наших коллег из NGS24.RU не ответили.

«Светофор» в конце 2000-х основала красноярская семья бизнесменов Валентина и Иван Шнайдеры, их сыновья Сергей и Андрей. В сеть сейчас входят 2200 одноименных магазинов и гипермаркетов «Маяк», пишут «Известия». Товары в них поставляют через более чем 100 логистических центров. Согласно рейтингу компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка компании составила 286,3 миллиарда рублей (-2,2% к аналогичному периоду 2023-го). Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров в стране после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».

Ранее NGS24.RU рассказывал, что 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние за 2023 год в 1,4 миллиарда долларов. Семья Шнайдеров в рейтинге журнала стоит на 96-м месте. Общая выручка всего бизнеса семьи, по данным «Контур.Фокуса», в 2023-м достигла 101,6 миллиарда, чистая прибыль — 11,1 миллиарда.

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Комментарии
8
Гость
54 минуты
Помойка, а не магазин
Гость
26 минут
Что же вы всегда новости с опозданием в неделю выдаете?
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