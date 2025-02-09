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Стол — 1000 рублей, комод — 600: в Ярославле открылся новый магазин товаров для дома. Обзор

Изучаем ассортимент

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5 комментариев
Что продают в «Чижикее» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто продают в «Чижикее» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что продают в «Чижикее» в Ярославле

Источник:

В России появился новый магазин товаров для дома — «Чижикеа». Очевидно, название отсылает к шведскому магазину для дома IKEA. Новая торговая точка появилась на базе супермаркета «Чижик».

Мы посетили один из магазинов «Чижик» в Ярославле, где посреди зала с продуктами расположили стенд с товарами для дома. Показываем, что и почем там продают.

В «Чижике» на проспекте Ленина всего два небольших отдела с товарами для дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Чижике» на проспекте Ленина всего два небольших отдела с товарами для дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Перед кассой стоит стенд с различными товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред кассой стоит стенд с различными товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

— Открыли, наверное, с января этого года. Нам привозят с нашего распределительного центра, а откуда закупают, я не знаю. Думаю, там разные поставщики, — рассказала управляющая «Чижика». — Люди часто покупают вещи, всё быстро расходится у нас.

Посетители не проходят мимо товаров для дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосетители не проходят мимо товаров для дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посетители не проходят мимо товаров для дома

Источник:

Категорий вещей довольно много: от мебели до электроники, хотя сами полки с товарами от «Чижикеа» занимают 1/10 магазина.

Рядом с консервами можно найти журнальный столик за 1299 рублей, гладильную мини доску за 599 рублей и вешалку на колесиках за 1699 рублей.

Кажется, похожий столик продавался в «Икее» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, похожий столик продавался в «Икее» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть компактная доска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть компактная доска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А есть обычная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА есть обычная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На баннерах показывают товары, хотя в наличии их нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа баннерах показывают товары, хотя в наличии их нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Держатель для кружек лежит сломанный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДержатель для кружек лежит сломанный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Шкафы в магазин не влезут, а вот небольшие вешалки можно положить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкафы в магазин не влезут, а вот небольшие вешалки можно положить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Пластиковый комод за 1499 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПластиковый комод за 1499 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кроватей здесь, конечно, нет, но найдется на чем поспать. В картонных коробках навалены подушки и одеяла. Цена за подушку — 299 рублей, а одеяло обойдется вам в 699 или 899 рублей. В сетках можно отрыть наматрасник размерами 180 см на 200 см за 2699 и даже анатомическую подушку за 999 рублей.

Недорогая, но мягкая подушка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНедорогая, но мягкая подушка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Осталось продавать кровати и можно собрать полноценное спальное место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОсталось продавать кровати и можно собрать полноценное спальное место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Анатомическая подушка стоит 999 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАнатомическая подушка стоит 999 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Имеется также отдел одежды. В нем представлены худи и спортивные брюки, несколько видов носков, одно пальто и одна черная сумка. Минимальный набор одежды здесь точно можно собрать, но не более.

Цены, как на маркетплейсах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦены, как на маркетплейсах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Такие интересные брюки продаются по 549 рублей, а толстовка за 849 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакие интересные брюки продаются по 549 рублей, а толстовка за 849 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Это единственный свитер в магазине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто единственный свитер в магазине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Удобно, что можно купить часть костюма отдельно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУдобно, что можно купить часть костюма отдельно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вот это скидка на пальто | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот это скидка на пальто | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Сумка дешевая, но качество сомнительное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСумка дешевая, но качество сомнительное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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И нижнее белье лежит на сетке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ нижнее белье лежит на сетке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Между мебелью и одеждой можно найти кухонную технику и даже шуруповерт. Щипцы для волос за 499 рублей по скидке, фен за 999 рублей, блендер за 1599 рублей. Правда, всё это неизвестные бренды, привезенные из Китая.

Последние щипцы на полках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоследние щипцы на полках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Фен визуально напоминает трендовый DYSON | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФен визуально напоминает трендовый DYSON | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Блендер обойдется вам в 1599 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБлендер обойдется вам в 1599 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В коробках много чайников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ коробках много чайников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно достать и пощупать товар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно достать и пощупать товар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
За какие-то пять тысяч рублей здесь можно собрать целую кухню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа какие-то пять тысяч рублей здесь можно собрать целую кухню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Из инструментов здесь только шуруповерт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз инструментов здесь только шуруповерт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выбор посуды куда больше, чем в остальных категориях. Тут и стакан, похожий на оригинальный «икеевский», несколько видов тарелок, ножи и контейнеры. Цены не сильно отличаются от товаров в других ярославских гипермаркетах.

В «Икее» продавался похожий стакан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Икее» продавался похожий стакан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Довольно привлекательные тарелки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДовольно привлекательные тарелки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ножи с подставкой стоят 999 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНожи с подставкой стоят 999 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В сетках лежит много различной кухонной утвари | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ сетках лежит много различной кухонной утвари | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Форму для запекания можно купить за 699 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФорму для запекания можно купить за 699 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Два контейнера продают за 199 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДва контейнера продают за 199 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Разнообразие посудин удивляет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазнообразие посудин удивляет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть и кастрюли. Одна на 9 литров за 1499 рублей, другая на 4 литра за 1199 рублей по скидке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и кастрюли. Одна на 9 литров за 1499 рублей, другая на 4 литра за 1199 рублей по скидке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Детям тоже есть что посмотреть. Конструктор из 1010 деталей за 1999 рублей, намного дешевле похожего по размерам набора от LEGO. Для мальчиков машинки и игрушечная строительная техника, для девочек наборы косметики.

Большую коробку с конструктором продают за 1999 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшую коробку с конструктором продают за 1999 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Игрушек не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгрушек не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Игрушки есть для разных возрастов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгрушки есть для разных возрастов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Игрушечный миксер продается за 399 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгрушечный миксер продается за 399 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Оставшиеся товары сложно отнести к какой-то единой категории. Пластиковая лопата за 199 рублей по скидке, различные книги, среди которых есть классика, картина по номерам за 499 рублей, даже перцовый пластырь найдется.

Урны и тазики по довольно низким ценам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУрны и тазики по довольно низким ценам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Для чистки снега есть лопата за 199 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля чистки снега есть лопата за 199 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Цены на книги фиксированные и никак не меняются от произведения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦены на книги фиксированные и никак не меняются от произведения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Алмазную мозаику продают за 499 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлмазную мозаику продают за 499 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Необычный товар на прилавке магазина для дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНеобычный товар на прилавке магазина для дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Махровые полотенца продаются от 89 рублей до 199 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМахровые полотенца продаются от 89 рублей до 199 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Термопистолет за 249 рублей, а кофр за 169 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТермопистолет за 249 рублей, а кофр за 169 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На входе в магазин висит баннер с некоторыми товарами «Чижикеи» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа входе в магазин висит баннер с некоторыми товарами «Чижикеи» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вы уже закупались товарами для дома в «Чижикее»

Да, очень удобно, и есть много интересных вещей
Нет, но в крайнем случае зайду сюда
Не покупал и не собираюсь
Свой вариант оставлю в комментариях
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Чижик Магазин Обзор цен Товары для дома Чижикеа
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Комментарии
7
Гость
34 минуты
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