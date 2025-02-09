Стол — 1000 рублей, комод — 600: в Ярославле открылся новый магазин товаров для дома. Обзор

Что продают в «Чижикее» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В России появился новый магазин товаров для дома — «Чижикеа». Очевидно, название отсылает к шведскому магазину для дома IKEA. Новая торговая точка появилась на базе супермаркета «Чижик».

Мы посетили один из магазинов «Чижик» в Ярославле, где посреди зала с продуктами расположили стенд с товарами для дома. Показываем, что и почем там продают.

— Открыли, наверное, с января этого года. Нам привозят с нашего распределительного центра, а откуда закупают, я не знаю. Думаю, там разные поставщики, — рассказала управляющая «Чижика». — Люди часто покупают вещи, всё быстро расходится у нас.

Посетители не проходят мимо товаров для дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Категорий вещей довольно много: от мебели до электроники, хотя сами полки с товарами от «Чижикеа» занимают 1/10 магазина.

Рядом с консервами можно найти журнальный столик за 1299 рублей, гладильную мини доску за 599 рублей и вешалку на колесиках за 1699 рублей.

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Кроватей здесь, конечно, нет, но найдется на чем поспать. В картонных коробках навалены подушки и одеяла. Цена за подушку — 299 рублей, а одеяло обойдется вам в 699 или 899 рублей. В сетках можно отрыть наматрасник размерами 180 см на 200 см за 2699 и даже анатомическую подушку за 999 рублей.

Имеется также отдел одежды. В нем представлены худи и спортивные брюки, несколько видов носков, одно пальто и одна черная сумка. Минимальный набор одежды здесь точно можно собрать, но не более.

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Между мебелью и одеждой можно найти кухонную технику и даже шуруповерт. Щипцы для волос за 499 рублей по скидке, фен за 999 рублей, блендер за 1599 рублей. Правда, всё это неизвестные бренды, привезенные из Китая.

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Выбор посуды куда больше, чем в остальных категориях. Тут и стакан, похожий на оригинальный «икеевский», несколько видов тарелок, ножи и контейнеры. Цены не сильно отличаются от товаров в других ярославских гипермаркетах.

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Детям тоже есть что посмотреть. Конструктор из 1010 деталей за 1999 рублей, намного дешевле похожего по размерам набора от LEGO. Для мальчиков машинки и игрушечная строительная техника, для девочек наборы косметики.

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Оставшиеся товары сложно отнести к какой-то единой категории. Пластиковая лопата за 199 рублей по скидке, различные книги, среди которых есть классика, картина по номерам за 499 рублей, даже перцовый пластырь найдется.

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