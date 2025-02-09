Стол — 1000 рублей, комод — 600: в Ярославле открылся новый магазин товаров для дома. Обзор

В России появился новый магазин товаров для дома — «Чижикеа». Очевидно, название отсылает к шведскому магазину для дома IKEA. Новая торговая точка появилась на базе супермаркета «Чижик».
Мы посетили один из магазинов «Чижик» в Ярославле, где посреди зала с продуктами расположили стенд с товарами для дома. Показываем, что и почем там продают.
— Открыли, наверное, с января этого года. Нам привозят с нашего распределительного центра, а откуда закупают, я не знаю. Думаю, там разные поставщики, — рассказала управляющая «Чижика». — Люди часто покупают вещи, всё быстро расходится у нас.
Категорий вещей довольно много: от мебели до электроники, хотя сами полки с товарами от «Чижикеа» занимают 1/10 магазина.
Рядом с консервами можно найти журнальный столик за 1299 рублей, гладильную мини доску за 599 рублей и вешалку на колесиках за 1699 рублей.
Кроватей здесь, конечно, нет, но найдется на чем поспать. В картонных коробках навалены подушки и одеяла. Цена за подушку — 299 рублей, а одеяло обойдется вам в 699 или 899 рублей. В сетках можно отрыть наматрасник размерами 180 см на 200 см за 2699 и даже анатомическую подушку за 999 рублей.
Имеется также отдел одежды. В нем представлены худи и спортивные брюки, несколько видов носков, одно пальто и одна черная сумка. Минимальный набор одежды здесь точно можно собрать, но не более.
Между мебелью и одеждой можно найти кухонную технику и даже шуруповерт. Щипцы для волос за 499 рублей по скидке, фен за 999 рублей, блендер за 1599 рублей. Правда, всё это неизвестные бренды, привезенные из Китая.
Выбор посуды куда больше, чем в остальных категориях. Тут и стакан, похожий на оригинальный «икеевский», несколько видов тарелок, ножи и контейнеры. Цены не сильно отличаются от товаров в других ярославских гипермаркетах.
Детям тоже есть что посмотреть. Конструктор из 1010 деталей за 1999 рублей, намного дешевле похожего по размерам набора от LEGO. Для мальчиков машинки и игрушечная строительная техника, для девочек наборы косметики.
Оставшиеся товары сложно отнести к какой-то единой категории. Пластиковая лопата за 199 рублей по скидке, различные книги, среди которых есть классика, картина по номерам за 499 рублей, даже перцовый пластырь найдется.
Вы уже закупались товарами для дома в «Чижикее»