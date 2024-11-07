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Бизнес Владислав Бакальчук получил второе гражданство — для чего ему новый паспорт и что теперь будет с Wildberries

Владислав Бакальчук получил второе гражданство — для чего ему новый паспорт и что теперь будет с Wildberries

Паспорт другой страны понадобился ему для развития бизнеса

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Владислав хочет поделить Wildberries со своей супругой Татьяной Ким при разводе

Муж главы Wildberries Владислав Бакальчук получил второе гражданство. Теперь у него помимо российского паспорта, есть и киргизский. Он получил его по инвестиционной программе. Для чего ему потребовалось стать гражданином Кыргызстана и какие планы хочет реализовать в будущем, он рассказал нашим коллегам из «Фонтанки».

Первая информация о наличии второго гражданства у Бакальчука появилась в Telegram-каналах. Со ссылкой на знакомых Владислава сообщалось, что бизнесмен с 2020 года в среднем по полгода жил за границей и откладывал возвращение на родину с начала специальной военной операции. О новом, киргизском паспорте писали в контексте возможного переезда бизнесмена в ЕС или США. Версия самого Владислава сильно отличается от этой.

Владислав Бакальчук 7 ноября подтвердил «Фонтанке», что действительно получил гражданство Киргизии еще весной. По его словам, «чтобы было проще вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране». Дело в том, что Киргизия — одна из стран, где Wildberries планировали строить логистический центр.

— За границей всегда проводил менее полугода, а обычно не более трех месяцев. По объективным причинам, я не мог и не могу бросить свой бизнес на продолжительное время, поскольку управляю им. Планирую вернуться в Wildberries. Уезжать из страны не планирую, — подчеркнул он.

Правда, пока неизвестно, удастся ли Владиславу вернуться в Wildberries. Всё дело в том, что они с Татьяной Ким (основательницей и главой маркетплейса) разводятся. Причиной для этого стало объединение компании с оператором наружной рекламы Russ. Владислав Бакальчук назвал это рейдерским захватом, с чем не согласилась Татьяна. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

Позже основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году, когда она была в декрете. Уже в этом году сторона Владислава снова попыталась отстранить ее от управления бизнесом. Татьяна заявила, что были попытки «увезти куда-то и заставить силой переписать бизнес». Теперь Владислав, как утверждает Татьяна, обратился к «каким-то структурам». С этим она связывает попытки «пробраться» на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.

ПО ТЕМЕ
Владислав Бакальчук Татьяна Ким Wildberries Раздел бизнеса Второе гражданство Киргизия
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