Осень «Не обойдётся без дождей»: в Центральную Россию придет ненастная погода

«Не обойдётся без дождей»: в Центральную Россию придет ненастная погода

Чего ждать в Ярославской области

146
Какой будет погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральную Россию вместе с потеплением придут осадки. Об этом сообщили в центре «Фобос».

По данным специалистов, преимущественно столбики термометров будут держаться на плюсовых отметках.

«В Центральной России будет преобладать ненастная и не по сезону тёплая погода. Днём +2…+7 °С, в Черноземье до +7…+12 °С. Кратковременное похолодание в среднем на 3–4 °С ожидается во вторник и пятницу. В Москве не обойдётся без дождей, и лишь во вторник осадки маловероятны, +3…+6 °С, во вторник и в пятницу похолодает на 3–4 °С», — говорится в сообщении «Фобоса».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью понедельника, 24 ноября, похолодает до −3 °С, пройдет небольшой снег. Днем +2 °С, ожидаются небольшие дожди.

Ночью 25 ноября 0 °С, днем −1 °С. В течение суток без осадков.

Ночью 26 ноября похолодает до −3 °С, пройдет небольшой снег. Днем −1 °С, осадки прекратятся, но возобновятся вечером.

Ночью 27 ноября +1 °С, пасмурно, снег. Днем температура останется на той же отметке, к снегу прибавится дождь.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 28 ноября −1 °С, временами снег. Днем +1 °С, небольшие осадки, включая дождь со снегом.

Ночью 29 ноября −3 °С, ясно, без осадков. Днем +1 °С, снегопада можно не ждать.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
4
Гость
22 минуты
В прошлом году было иначе, а теперь дожди, ну что ж, бывает.
Гость
20 минут
Прогнозы как всегда, ничего нового.
Читать все комментарии
Гость
