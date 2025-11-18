Ярославцев экстренно предупредили о непогоде

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В МЧС выпустили экстренное предупреждение об усилении ветра на территории Ярославской области. Непогода задержится в регионе до 19 ноября.

«Ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 18 метров в секунду», — указано в сообщении.

Из-за бушующего ветра повышаются риски повреждений ЛЭП, нарушения в работе коммунальных систем, обрушения аварийных крыш зданий, строительных лесов и деревьев.

Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», один и тот же циклон подмораживает Санкт-Петербург и сохраняет тепло в Москве. В Ярославле же ближайшей ночью температура воздуха будет варьироваться от +1 до -1 градуса.

Вечером 18 ноября в Дзержинском районе на фоне сильного ветра дерево рухнуло на провода.

Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», ожидается переменная облачность, небольшой снег. Давление будет немного ниже нормы. Днем 18 ноября прогнозируется ясная погода, -1…+1 °C, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Подробный прогноз по дням публикуется на сервисе «Погода 76.RU».

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Гость
46 минут
Погода на завтра: Дождь и дожди. Временами дождевые дожди и небольшой дождь внутри большого дождя из дождя. Как сегодня.
Гость
19 минут
А нам ещё так хочется тепла, Но дворник—ветер листья подметает, На стёклах дождь, природа замирает, И небо, словно серая скала. Берёзка, некрасива и гола, Стыдливо всё колени прикрывает. И холодно, и грустно, и тревожно, Намокли и нахохлились дома, И, кажется, рукой потрогать можно, Нависших туч седые терема.
