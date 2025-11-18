Ярославцев экстренно предупредили о непогоде

Ярославцев экстренно предупредили об усилении ветра Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В МЧС выпустили экстренное предупреждение об усилении ветра на территории Ярославской области. Непогода задержится в регионе до 19 ноября.

«Ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 18 метров в секунду», — указано в сообщении.

Из-за бушующего ветра повышаются риски повреждений ЛЭП, нарушения в работе коммунальных систем, обрушения аварийных крыш зданий, строительных лесов и деревьев.

Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», один и тот же циклон подмораживает Санкт-Петербург и сохраняет тепло в Москве. В Ярославле же ближайшей ночью температура воздуха будет варьироваться от +1 до -1 градуса.

Вечером 18 ноября в Дзержинском районе на фоне сильного ветра дерево рухнуло на провода.

Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», ожидается переменная облачность, небольшой снег. Давление будет немного ниже нормы. Днем 18 ноября прогнозируется ясная погода, -1…+1 °C, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Подробный прогноз по дням публикуется на сервисе «Погода 76.RU».