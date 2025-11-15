В МЧС предупредили ярославцев о последствиях первого снега

В Ярославской области выпал первый снег Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Утром в субботу, 15 ноября, в Ярославской области выпал первый снег. В Переславском и Ростовском округах образовались небольшие сугробы. В столице Золотого кольца появились лишь небольшие снежные крупинки. На фоне этого в МЧС по Ярославской области предупредили о налипании снега.

«Местами по Ярославской области ожидается налипание мокрого снега. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи; нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения; нарушением в работе всех видов транспорта; увеличением случаев травматизма среди населения; обрушением широкопролетных и аварийных крыш зданий», — сообщили в ярославском управлении МЧС.

В МЧС порекомендовали главам муниципальных образований усилить контроль за обстановкой на дорогах.

Ранее в Ярославском ЦГМС сообщали, что 15 ноября по области температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Подробный прогноз мы публиковали в этом материале.