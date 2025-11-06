НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Центральной России резко похолодает: до каких отметок опустится температура

Погода в Центральной России бьет рекорды тепла. Температура во многих областях превышает многолетние отметки.

«Главная причина небывалого потепления — обширный циклон. В среду Русская равнина оказалась в теплом секторе этого вихря. Одновременно в облачных полях над регионом стали появляться зоны прояснений, так что приток энергии солнца к земле увеличился, и это способствовало дополнительному росту температуры», — пояснили в центре «Фобос».

В четверг, 6 ноября, обстановка в атмосфере мало изменится.

«Южная половина Европейской России останется в области антициклона, удерживающего тихую и сухую погоду. А вот вдоль границ очага высокого давления будут смещаться поля фронтальной облачности, так что не обойдётся без дождей. Правда, в большинстве районов они будут слабыми», — рассказали в «Фобосе».

Однако вскоре Центральную Россию ждет резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, с начала следующей недели температура начнет стремительно опускаться. В среду в Ярославской области днем обещают лишь 0 градусов.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням:

  • четверг, 6 ноября: облачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем: +5…+10 градусов;

  • пятница, 7 ноября: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью: +3…+8 градусов, днем: +5…+10 градусов;

  • суббота, 8 ноября: облачно, ночью и днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +2…+7 градусов, днем: +6…+11 градусов;

  • воскресенье, 9 ноября: облачно, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +8 градусов;

  • понедельник, 10 ноября: облачно, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью: +4 градуса, днем: +5 градусов;

  • вторник, 11 ноября: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем: +2 градуса;

  • среда, 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: -3 градуса, днем: 0 градусов.

Узнать прогноз погоды также можно в сервисе «Погода 76.RU».

Комментарии
5
Гость
52 минуты
В день непогожий, в день тоскливый, И в затяжные холода, Я — человек теплолюбивый — Я солнцу радуюсь всегда. И — как тут знать — не оттого ли Мне мнится встретить в ноябре Большое солнце в чистом поле, В той, в золотой своей поре?
Гость
1 час
Надеюсь, погода не решит нас заморозить в середине осени.
Читать все комментарии
