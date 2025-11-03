НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

4 м/c,

южн.

 757мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Репортаж с рынка
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
«Умные решения» в недвижимости
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Осень В Ярославле в ноябре на сирени набухли почки: комментарий биолога

В Ярославле в ноябре на сирени набухли почки: комментарий биолога

Публикуем фото

244
В Ярославле глубокой осенью на сирени набухли почки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле глубокой осенью на сирени набухли почки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле глубокой осенью на сирени набухли почки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале ноября ярославцы заметили, что на многих кустах сирени набухли почки.

«Так на растения повлияла теплая осень?», — удивляются горожане.

Многие опасаются, что это может оказаться губительным для новых побегов, ведь не за горами похолодание.

Зелень бросается в глаза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗелень бросается в глаза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зелень бросается в глаза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Объяснение этому явлению дала заведующая кафедрой биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева.

«Ничего необычного в этом нет. Почки, которые распустятся у сирени весной, закладываются в конце лета предыдущего года. Это характерно для всех многолетних растений. Особенность почек сирени в том, что у них наружные почечные чешуйки зеленого цвета, тогда как у многих кустарников и деревьев темно-коричневые или почти черные. После опадания листьев яркие почки сирени становятся хорошо заметны на фоне темных стволов и мрачных пейзажей поздней осени. Говорить о том, что почки „проснулись“ и тронулись в рост нет оснований», — пояснила эксперт порталу 76.RU.

Биолог рассказала, что опасности для растений нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБиолог рассказала, что опасности для растений нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Биолог рассказала, что опасности для растений нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, мы писали про необычную липу в Ярославле, которая каждый год остается зеленой очень долгое время.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Растение Сирень Биолог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Октябрь был тёплым, но ноябрьский сирень — это перебор, пора бы уже в спячку.
Гость
1 час
Интересно, как повлияет такая ранняя вегетация на цветение весной?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление