В Ярославле в ноябре на сирени набухли почки: комментарий биолога

«Ничего необычного в этом нет. Почки, которые распустятся у сирени весной, закладываются в конце лета предыдущего года. Это характерно для всех многолетних растений. Особенность почек сирени в том, что у них наружные почечные чешуйки зеленого цвета, тогда как у многих кустарников и деревьев темно-коричневые или почти черные. После опадания листьев яркие почки сирени становятся хорошо заметны на фоне темных стволов и мрачных пейзажей поздней осени. Говорить о том, что почки „проснулись“ и тронулись в рост нет оснований», — пояснила эксперт порталу 76.RU.