В Ярославле в ноябре на сирени набухли почки: комментарий биолога

В начале ноября ярославцы заметили, что на многих кустах сирени набухли почки.
«Так на растения повлияла теплая осень?», — удивляются горожане.
Многие опасаются, что это может оказаться губительным для новых побегов, ведь не за горами похолодание.
Объяснение этому явлению дала заведующая кафедрой биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева.
«Ничего необычного в этом нет. Почки, которые распустятся у сирени весной, закладываются в конце лета предыдущего года. Это характерно для всех многолетних растений. Особенность почек сирени в том, что у них наружные почечные чешуйки зеленого цвета, тогда как у многих кустарников и деревьев темно-коричневые или почти черные. После опадания листьев яркие почки сирени становятся хорошо заметны на фоне темных стволов и мрачных пейзажей поздней осени. Говорить о том, что почки „проснулись“ и тронулись в рост нет оснований», — пояснила эксперт порталу 76.RU.
