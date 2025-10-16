НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Одна против всех: биолог раскрыла секрет «вечнозеленой» липы в Ярославле

Одна против всех: биолог раскрыла секрет «вечнозеленой» липы в Ярославле

Почему дерево не скинуло листву вместе с соседями

234
В Ярославле на одной из лип до сих пор не опали листья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на одной из лип до сих пор не опали листья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на одной из лип до сих пор не опали листья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Заведующая кафедрой биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева раскрыла секрет «вечнозеленой» липы на Волжской набережной в Ярославле. Дерево уже который год сохраняет листву намного дольше, чем стоящие по соседству. Версию ярославцев о том, что именно под этой липой проходит теплотрасса, в мэрии уже давно опровергли. Оказывается, причина в другом.

«Это гибрид мелколистной и широколистной липы. У таких деревьев листва опадает позже, чем у других видов», — пояснила Ольга Лазарева.

Часть листвы на дереве и вовсе еще зеленая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть листвы на дереве и вовсе еще зеленая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть листвы на дереве и вовсе еще зеленая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Специалист добавила, что таких гибридов в Ярославле немного. В основном в городе встречаются мелколистные липы, реже широколистные. При этом у гибридов есть свои преимущества.

«Их отличает более густая, чем у мелколистных лип, крона, более крупные плоды и способность долго сохранять листву», — отметила Ольга Лазарева.

Биолог объяснила чудо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБиолог объяснила чудо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Биолог объяснила чудо

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кстати, благодаря чудо-дереву в Ярославле возникло новое красивое поверье: пока с зеленой липы не облетят все листья, зима не наступит. Проверим?

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
Комментарии
3
Гость
38 минут
Интересно, что за секрет у липы, ведь в нашем городе она так переменчива.
Гость
35 минут
Не ожидал, что у нас такая особенная липа, а ведь деревья вырубают не так часто, как кажется.
