Одна против всех: биолог раскрыла секрет «вечнозеленой» липы в Ярославле

Заведующая кафедрой биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева раскрыла секрет «вечнозеленой» липы на Волжской набережной в Ярославле. Дерево уже который год сохраняет листву намного дольше, чем стоящие по соседству. Версию ярославцев о том, что именно под этой липой проходит теплотрасса, в мэрии уже давно опровергли. Оказывается, причина в другом.
«Это гибрид мелколистной и широколистной липы. У таких деревьев листва опадает позже, чем у других видов», — пояснила Ольга Лазарева.
Специалист добавила, что таких гибридов в Ярославле немного. В основном в городе встречаются мелколистные липы, реже широколистные. При этом у гибридов есть свои преимущества.
«Их отличает более густая, чем у мелколистных лип, крона, более крупные плоды и способность долго сохранять листву», — отметила Ольга Лазарева.
Кстати, благодаря чудо-дереву в Ярославле возникло новое красивое поверье: пока с зеленой липы не облетят все листья, зима не наступит. Проверим?