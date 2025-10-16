Одна против всех: биолог раскрыла секрет «вечнозеленой» липы в Ярославле

В Ярославле на одной из лип до сих пор не опали листья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заведующая кафедрой биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева раскрыла секрет «вечнозеленой» липы на Волжской набережной в Ярославле. Дерево уже который год сохраняет листву намного дольше, чем стоящие по соседству. Версию ярославцев о том, что именно под этой липой проходит теплотрасса, в мэрии уже давно опровергли. Оказывается, причина в другом.

«Это гибрид мелколистной и широколистной липы. У таких деревьев листва опадает позже, чем у других видов», — пояснила Ольга Лазарева.

Часть листвы на дереве и вовсе еще зеленая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Специалист добавила, что таких гибридов в Ярославле немного. В основном в городе встречаются мелколистные липы, реже широколистные. При этом у гибридов есть свои преимущества.

«Их отличает более густая, чем у мелколистных лип, крона, более крупные плоды и способность долго сохранять листву», — отметила Ольга Лазарева.

Биолог объяснила чудо Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU