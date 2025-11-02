НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

вос.

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Семье погибшего выплатят миллион
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Сколько беспилотников сбили
Осень «Настоящие трескучие морозы». Россию вот-вот захватит зима: кто под ударом

«Настоящие трескучие морозы». Россию вот-вот захватит зима: кто под ударом

Публикуем прогноз от научного главы Гидрометцентра

256
Зимние температуры уже приходят в Россию | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЗимние температуры уже приходят в Россию | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Зимние температуры уже приходят в Россию

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В течение первой декады ноября в части России ожидается резкое понижение температуры, сильные морозы и фактически зимняя погода. Морозы прогнозируются на Урале, в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом научный глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

Так, в Челябинской области дневные температуры уже на следующей неделе станут отрицательными.

«До конца недели ночные морозы усилятся и составят минус 7–8 градусов, в Курганской области — минус 10–12, в Свердловской — до минус 13–15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в диапазоне минус 19–22 градусов, что на 6–13 градусов ниже нормы», — отметил Вильфанд.

Мощный антициклон уже скоро занесет морозы и на восток. В воскресенье в Новосибирской области температура днем с 11–13 градусов понизится до минус 2–6 градусов, ночные значения составят около нуля. В последующем ночные температуры опустятся до минус 6–12 градусов.

«Это касается и Алтайского края, и Омской, и Томской, и Кемеровской областей — везде резкое понижение температуры. Уже идет переход в зимний режим. При этом в Красноярском крае минимальное значение ночью будет в диапазоне от 25 до 30 градусов мороза», — подчеркнул Вильфанд.

По его данным, сильные морозы пришли и на Дальний Восток. С начала месяца резкое понижение температуры произошло на Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии. Везде температура будет сильно ниже нормы.

«Настоящие трескучие морозы: на севере в Якутии значения опустятся до 35–36 градусов ниже нуля, на Чукотке — до минус 32–34, а в Магаданской области и на севере Камчатского края — до 27–29 градусов мороза», — дал прогноз метеоролог.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Прогноз погоды Роман Вильфанд Зима Мороз Холод
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление