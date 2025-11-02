«Настоящие трескучие морозы». Россию вот-вот захватит зима: кто под ударом

Зимние температуры уже приходят в Россию Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В течение первой декады ноября в части России ожидается резкое понижение температуры, сильные морозы и фактически зимняя погода. Морозы прогнозируются на Урале, в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом научный глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

Так, в Челябинской области дневные температуры уже на следующей неделе станут отрицательными.

«До конца недели ночные морозы усилятся и составят минус 7–8 градусов, в Курганской области — минус 10–12, в Свердловской — до минус 13–15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в диапазоне минус 19–22 градусов, что на 6–13 градусов ниже нормы», — отметил Вильфанд.

Мощный антициклон уже скоро занесет морозы и на восток. В воскресенье в Новосибирской области температура днем с 11–13 градусов понизится до минус 2–6 градусов, ночные значения составят около нуля. В последующем ночные температуры опустятся до минус 6–12 градусов.

«Это касается и Алтайского края, и Омской, и Томской, и Кемеровской областей — везде резкое понижение температуры. Уже идет переход в зимний режим. При этом в Красноярском крае минимальное значение ночью будет в диапазоне от 25 до 30 градусов мороза», — подчеркнул Вильфанд.

По его данным, сильные морозы пришли и на Дальний Восток. С начала месяца резкое понижение температуры произошло на Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии. Везде температура будет сильно ниже нормы.