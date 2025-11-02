К какой зиме готовиться и ждать ли ранней весны? Составляем прогноз по народным приметам ноября

Ноябрь хоть по календарю и относится к осени, но по факту уже месяц зимний. Именно в ноябре в большинстве регионов России устанавливается стабильная минусовая температура и выпадает снег, который остается лежать уже до весны.
А вот как долго будет лежать снег и какой будет предстоящая зима, можно предсказать по приметам. Так, если верить поверьям, в апреле будет такая же погода, как и в ноябре, а снегопады в начале месяца — признак ранней весны.
Многое также зависит от погоды в конкретные дни месяца. Рассказываем, на что обращать внимание!
1 ноября — если в этот день холодно и выпал снег, то весна будет холодной и ненастной, а если оттепель — жди теплую весну;
4 ноября — ясный день предсказывает скорое похолодание, а ненастная погода с дождем — предвестник ранней зимы;
5 ноября — если с неба идет снежная крупа, то уже 22 ноября стоит ждать настоящей зимы;
6 ноября — в этот день о погоде стоит судить по ветру. Так, если до этого было затишье, а потом подул ветер — это к снегопаду. Северный ветер в этот день предвещает снежную метель;
8 ноября — если выпал снег, то и на Пасху будет снег;
10 ноября — иней на деревьях — признак скорых морозов, а туман предсказывает оттепель;
14 ноября — если в этот день тепло, то и зима будет теплой;
18 ноября — если в этот день идет снег, жди лютой зимы;
20 ноября — снегопады в этот день говорят, что вся зима будет снежной;
21 ноября — ясная погода предсказывает морозную зиму;
22 ноября — снежный день предсказывает ненастную погоду в мае;
24 ноября — какая погода в этот день, такой будет и вся зима: если холодно, то морозной, если тепло, то и зима будет мягкой;
25 ноября — день с дождем и снегопадом предсказывает теплую погоду на 4 декабря;
28 ноября — если в этот день снег уляжется, то до весны не растает.
Верите в приметы?