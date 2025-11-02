НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
К какой зиме готовиться и ждать ли ранней весны? Составляем прогноз по народным приметам ноября

По отдельным дням можно предсказать погоду на месяцы вперед

То, когда выпадет снег в ноябре, многое расскажет о погоде на зиму и весну

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Ноябрь хоть по календарю и относится к осени, но по факту уже месяц зимний. Именно в ноябре в большинстве регионов России устанавливается стабильная минусовая температура и выпадает снег, который остается лежать уже до весны.

А вот как долго будет лежать снег и какой будет предстоящая зима, можно предсказать по приметам. Так, если верить поверьям, в апреле будет такая же погода, как и в ноябре, а снегопады в начале месяца — признак ранней весны.

Многое также зависит от погоды в конкретные дни месяца. Рассказываем, на что обращать внимание!

  • 1 ноября — если в этот день холодно и выпал снег, то весна будет холодной и ненастной, а если оттепель — жди теплую весну;

  • 4 ноября — ясный день предсказывает скорое похолодание, а ненастная погода с дождем — предвестник ранней зимы;

  • 5 ноября — если с неба идет снежная крупа, то уже 22 ноября стоит ждать настоящей зимы;

  • 6 ноября — в этот день о погоде стоит судить по ветру. Так, если до этого было затишье, а потом подул ветер — это к снегопаду. Северный ветер в этот день предвещает снежную метель;

  • 8 ноября — если выпал снег, то и на Пасху будет снег;

  • 10 ноября — иней на деревьях — признак скорых морозов, а туман предсказывает оттепель;

  • 14 ноября — если в этот день тепло, то и зима будет теплой;

  • 18 ноября — если в этот день идет снег, жди лютой зимы;

  • 20 ноября — снегопады в этот день говорят, что вся зима будет снежной;

  • 21 ноября — ясная погода предсказывает морозную зиму;

  • 22 ноября — снежный день предсказывает ненастную погоду в мае;

  • 24 ноября — какая погода в этот день, такой будет и вся зима: если холодно, то морозной, если тепло, то и зима будет мягкой;

  • 25 ноября — день с дождем и снегопадом предсказывает теплую погоду на 4 декабря;

  • 28 ноября — если в этот день снег уляжется, то до весны не растает.

Верите в приметы?

Да
Нет
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Комментарии
3
Гость
33 минуты
Народные приметы — это интересно, но современный прогноз погоды куда надёжнее.
Гость
34 минуты
Ждать весну по приметам ноября — сомнительное занятие, лучше на батареи не надеяться.
Читать все комментарии
