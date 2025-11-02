К какой зиме готовиться и ждать ли ранней весны? Составляем прогноз по народным приметам ноября

1 ноября — если в этот день холодно и выпал снег, то весна будет холодной и ненастной, а если оттепель — жди теплую весну;

4 ноября — ясный день предсказывает скорое похолодание, а ненастная погода с дождем — предвестник ранней зимы;

5 ноября — если с неба идет снежная крупа, то уже 22 ноября стоит ждать настоящей зимы;

6 ноября — в этот день о погоде стоит судить по ветру. Так, если до этого было затишье, а потом подул ветер — это к снегопаду. Северный ветер в этот день предвещает снежную метель;

8 ноября — если выпал снег, то и на Пасху будет снег;

10 ноября — иней на деревьях — признак скорых морозов, а туман предсказывает оттепель;

14 ноября — если в этот день тепло, то и зима будет теплой;

18 ноября — если в этот день идет снег, жди лютой зимы;

20 ноября — снегопады в этот день говорят, что вся зима будет снежной;

21 ноября — ясная погода предсказывает морозную зиму;

22 ноября — снежный день предсказывает ненастную погоду в мае;

24 ноября — какая погода в этот день, такой будет и вся зима: если холодно, то морозной, если тепло, то и зима будет мягкой;

25 ноября — день с дождем и снегопадом предсказывает теплую погоду на 4 декабря;