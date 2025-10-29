«Слякотная погода затянется»: каким будет конец октября в Центральной России

Какой будет погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Последние дни октября в Ярославской области будут теплыми. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос» в прогнозе для Центральной России.

Специалисты уточнили, что в ближайшие дни пройдут небольшие дожди. А вот ближе к пятнице осадки усилятся.

«В Центральной России слякотная погода затянется по меньшей мере до конца этой недели. Правда, интенсивность осадков будет небольшой: в Москве порядка 1–3 миллиметров за сутки. И только в пятницу ливни в мегаполисе могут резко усилиться», — рассказали в «Фобосе».

При этом столбики термометров, по прогнозам, в столице останутся на отметках в +6…+8 °С, что нетипично для конца октября.

Погода по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 30 октября в Ярославской области +3 °С, дождей не ожидается. Днем чуть теплее, +5 °С, без осадков.

Ночью 31 октября +4 °С, днем +5 °С. Небо будет затянуто тучами, но обойдется без дождей.

Ночью 1 ноября +4 °С, днем сохранится та же температура. Осадков не будет.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 2 ноября похолодает до +1 °С, днем +6 °С, небольшой кратковременный дождь.