«Погода испортится»: синоптики дали прогноз для Центральной России

Какой будет погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область на выходных придет потепление. Эксперты центра «Фобос» составили прогноз для Центральной России. Они уточнили, что регион зальет дождями.

По прогнозам, к началу новой недели в зоне осадков окажется практически вся европейская территория России.

«В Москве вплоть до пятницы существенные осадки маловероятны. На выходных погода испортится. В сумме за субботу, воскресенье и понедельник в осадкомеры столицы попадет до 6–9 мм дождевой воды. А температурный режим в мегаполисе будет теплее обычного: +7…+9 °С, в субботу воздух может прогреться и до +10 °С», — уточнили в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 24 октября в Ярославской области температура опустится до +3 °С, а днем потеплеет до +5 °С. К вечеру пройдут небольшие дожди.

В ночь на 25 октября потеплеет до +7 °С, днем до +8 °С. В течение суток будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди.

Ночью 26 октября вновь +7 °С, без осадков. Днем температура останется на том же уровне, вновь ожидаются небольшие дожди, которые не закончатся до самого вечера.