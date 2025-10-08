«Вкус обалденный»: агроном выращивает ежевику весом по 30 граммов — как получить такую же на даче

Такие крупные ягоды можно получить с особых сортов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ежевика становится все более популярной ягодой у дачников. Вот только чтобы получить идеальный урожай, придется более тщательно ухаживать за кустами и готовить их к зиме. Чтобы узнать, как это правильно сделать, а заодно как обрезать ежевику осенью, правильно ее выращивать и получить при этом увесистые ягоды, мы обратились к агроному, который на этом деле не одну ягоду съел.

Видео может вызвать желание купить ягод или дачу Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Лучшие сорта ежевики

В первую очередь стоит обращать внимание на морозостойкость растения. Но вне зависимости от ее особенностей кусты придется тщательно готовить к зиме. Еще один вариант — держать пару кустов в теплице. В этом случае можно получить урожай раньше срока.

— Смысл есть заниматься ежевикой. Я и сам удивляюсь всей этой красоте. Вкус обалденный на самом деле. Ягоды, например, на сорте «Прайм арк фридом» по 30 грамм получаются, — отметил агроном Анатолий Сидорович. — В магазине 200 грамм стоят по 400 рублей и больше. А вкус совсем не такой. Лучше у себя вырастить.

Анатолий Сидорович, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Ягода хорошо вызревает при внимательном уходе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Он добавил, что «Прайм арк фридом» — ремонтантный сорт, который дает урожай дважды. При этом кусты с низкой морозостойкостью. Они выдерживают понижения температур только до 12 градусов.

— Если показатель ниже 12 градусов, то побеги замерзают у него. Конечно, хлопот с ним много. Но красота какая. Его нужно чеканить (обрезать — прим.ред.) перед зимой под 30 сантиметров, — подчеркнул специалист.

Такой сорт больше подойдет для тех, кто уже набил руку на выращивании более простых в уходе сортов. Стоит начать не с ремонтантных растений с более высокой морозостойкостью.

Лучше всего холод выдерживает ежевика с небольшими ягодами. Так, например, сорт «Агавам» дает плод весом в 3 грамма, но при этом достаточно устойчив. Среди дачников также популярны «Лох Тей» и «Торнфри». Первый ультраранний сорт, второй — поздний. Можно высадить их на одном участке, чтобы получать ягоду весь сезон.

Как обрезать ежевику осенью

Все плети под зиму вырезают только у ремонтантных сортов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вырезку ремонтантной ежевики проводят кардинально — нужно оставить ее высотой не более 30 сантиметров, иначе можно потерять все кусты.

В других случаях нужно будет убрать побеги, которые дали плоды в этом году. Они уже сделали свое дело и лишние. Отличить их будет несложно. По цвету они темно-коричневые, а те побеги, что нужно оставить — зеленоватые. Также на старых побегах есть сухие соцветия и даже плодоножки. Убирать их нужно секатором под почку, не оставляя пеньков.

Среди молодых побегов стоит оставить только 8-10 самых крепких. Слишком тонкие и слабые стоит удалить. Также стоит провести санитарную обрезку. Убрать все, что повреждено или заболело.

После обрезки кусты можно подкормить калием и фосфором. Достаточно будет по 30 граммов на квадратный метр.

Как посадить ежевику

Для выращивания ежевики нужно будет установить шпалеру Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Посадка ежевики схожа с высадкой малины, но эта культура менее требовательна к почве, зато более светолюбива. Лучше всего выращивать в один ряд. Между кустами стоит делать расстояние минимум 70-100 сантиметров. В этом случае за ними будет проще ухаживать.

Глубина посадочной ямы — около 50 сантиметров. На дне должен быть дренаж, в грунт нужно вернуть, перемешав с удобрениями. Потребуется перегной и минеральный удобрения после азота.