Какая погода ждет ярославцев в выходные: прогноз по дням

В МЧС выпустили экстренное предупреждение о заморозках в Ярославской области. С 12 по 14 сентября температура воздуха может опуститься до –2 °С.
«Призываем соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрических обогревателей и печного отопления», — предупредили в ведомстве.
Прогнозируется вероятность заморозков, которые могут привести к гибели сельскохозяйственных культур и увеличению числа пожаров в жилом секторе и на социальных объектах. Опасность также связана с перегрузками в электросетях и использованием неисправных обогревателей.
Погода в Ярославле
По данным специалистов центра «Фобос», днем в выходные в Ярославле температура воздуха прогреется до +18…+19 °С.
в ночь на 13 сентября ожидается ясная погода, температура +6..+8 °С. Давление заметно выше нормы;
в субботу, 13 сентября, днем ожидается переменная облачность, +16..18 °С, ветер южный, умеренный;
в воскресенье, 14 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура ночью +8..10 °С, днем +17..19 °С, ветер южный, умеренный.