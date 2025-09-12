НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

вос.

 767мм 55%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Закрыли аэропорт
Ярославский бренд покорил Россию
Годовщина гибели Галимова
Самолет ушел на запасной аэродром
Давка в автобусах
Хартли меняет «Локомотив»
Работа рок-клуба под угрозой
Создадут «Ваксман-центр»
Осень Какая погода ждет ярославцев в выходные: прогноз по дням

Какая погода ждет ярославцев в выходные: прогноз по дням

Спойлер: ожидаются заморозки

482
Ярославцев предупредили о заморозках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о заморозках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о заморозках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В МЧС выпустили экстренное предупреждение о заморозках в Ярославской области. С 12 по 14 сентября температура воздуха может опуститься до –2 °С.

«Призываем соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрических обогревателей и печного отопления», — предупредили в ведомстве.

Прогнозируется вероятность заморозков, которые могут привести к гибели сельскохозяйственных культур и увеличению числа пожаров в жилом секторе и на социальных объектах. Опасность также связана с перегрузками в электросетях и использованием неисправных обогревателей.

Погода в Ярославле

По данным специалистов центра «Фобос», днем в выходные в Ярославле температура воздуха прогреется до +18…+19 °С.

  • в ночь на 13 сентября ожидается ясная погода, температура +6..+8 °С. Давление заметно выше нормы;

  • в субботу, 13 сентября, днем ожидается переменная облачность, +16..18 °С, ветер южный, умеренный;

  • в воскресенье, 14 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура ночью +8..10 °С, днем +17..19 °С, ветер южный, умеренный.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
МЧС Заморозки Погода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление