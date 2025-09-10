Ждем заморозков: когда и как сажать чеснок под зиму — инструкция для дачников

Озимый чеснок дает перо уже ранней весной, когда остальные культуры спят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Яровой чеснок сейчас редкость. Сортов не так много, купить проблематично, да и уход за ним должен быть особый. Поэтому большинство дачников выращивают озимые сорта, которые взойдут уже ранней весной. Но и здесь, несмотря на всю относительную легкость, есть свои нюансы. Поэтому мы обратились к опытному агроному и узнали, когда сажать чеснок под зиму в 2025 году, какие сроки и правила посадки соблюдать, чтобы получить хороший урожай.

Когда сажать чеснок под зиму

С высадкой чеснока торопиться не стоит. Важно, чтобы зубчики и не испортились в земле, и прорастать не начали. Традиционные сроки для высадки: с 20 сентября до середины октября. До того момента, когда земля промерзнет и воткнуть зубчики будет проблематично. Даже первый снег, который еще не лег покровом, для посадки не помеха.

— После посадки в холоде чеснок отлично укоренится, начнет закладывать стрелку на будущий год. Самый лучший срок — это начало октября. В это время и погода, что нужно и всё можно успеть, — отметила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

По лунному календарю садовода благоприятные дни для высадки в сентябре: 24, 25, 26, 27, 28-е, в октябре: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14-е. При этом лучше не браться за зубчики 20 и 21-го сентября, 20 и 21-го октября.

Лучшие сорта озимого чеснока

Озимых сортов чеснока сейчас очень много. Но в идеале найти те, в описание которых будет указана морозостойкость.

Среди самых популярных сортов: «Добрыня», «Грибовский», «Любаша», «Богатырь». Конечно, размер урожая зависит от сорта, но не менее важно состояние грядки и уход в течение сезона. Также отличной морозостойкостью обладает «Шадейка» и «Алькор».

Для высадки нужно выбирать самые большие и крепкие зубчики. На них не должно быть повреждений или пятен.

Как сажать озимый чеснок

Важно определиться с местом посадки чеснока. Если не соблюдать севооборот — чередования культур, то можно накопить в грунте болезни и вредителей.

Не стоит сажать чеснок на ту же грядку, где он рос, а также там где были: морковь, свекла, редис, зелень, картофель, томаты, перцы и баклажаны. Зубчики дадут отличный урожай там, где раньше росли: кабачок, тыква, капусты, дыня, арбуз или огурец.

— За две недели до посадки нужно хорошо перекопать грядку и удобрить. Сразу сажать чеснок нельзя, иначе зубчики усядутся вместе с грунтом. Придется подождать, — объяснила агроном. — Для чеснока важны азот, фосфор, калий. Без них головки нормального размера не нарастут.

Ширина грядки должна быть не более метра, иначе за посадками будет сложно ухаживать. На один квадратный метр грядки нужно внести: 15-20 граммов комплексных минеральных удобрений, стакан древесной золы и 2-3 килограмма перегноя.

— Чеснок нужно заглубить при посадке на три высоты зубчика. Если он будет находиться выше или ниже в земле, то можно потерять урожай или от мороза, или от гнили. Будет проще, если все зубчики будут одного размера, — советует Людмила Шубина.