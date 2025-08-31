НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября в Ярославле

Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября в Ярославле

Публикуем прогноз от ЦГМС

852
1 комментарий
Синоптики дали прогноз на 1 сентября в Ярославле

Синоптики дали прогноз на 1 сентября в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сентябрь вот-вот вступит в свои права, в первый день месяца тысячи школьников отправятся на торжественную линейку. Синоптики ЦГМС Ярославской области рассказали 76.RU, какой будет погода 1 сентября. Чтобы сборы прошли без сюрпризов, учитывайте прогноз.

В первый день осени жителей региона ожидает солнечная и теплая погода.

«В утренние часы ожидается хороший прогрев температуры воздуха до +17… +18 градусов. Днем температура поднимется до +21… +23 градусов», — уточнили 76.RU в Ярославском ЦГМС.

1 сентября по области возможен дождь, однако осадки Ярославль затронуть не должны. В понедельник в городе обещают ясную погоду. Как отметили специалисты ЦГМС, со следующей недели начнется похолодание.

«С 1 сентября у нас немножко будет прохладнее. Температура днем будет доходить до +25 градусов, 2-го и 3-го числа она будет держаться в пределах +20 градусов», — рассказали специалисты.

Подробный прогноз на каждый день смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода Линейка в школе
Лето уходит неспешно - Последние дни догорают, Это все грустно, конечно, Что листья уже облетают... И осень, как время закатное, Неся только грусть и печаль, Придет, отобрав безвозвратное, Прекрасное лето… А жаль… Р. Бёрнс
