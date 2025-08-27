Поздравления на 1 Сентября: красивые пожелания в стихах и прозе на День знаний

Мальчишки, которые на 1 Сентября читают девочкам поздравления в стихах, пользуются большой популярностью Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

К 1 Сентября детям надо готовиться основательно. И портфель собрать, и марафет навести, и наряд покрасивее выбрать. В общем — дел невпроворот. Чтобы сэкономить школьникам и их родителям время на важные дела, мы составили подборку поздравлений на 1 Сентября — в стихах и прозе.

Поздравления на 1 Сентября в прозе

С Днем знаний, дорогие ученики!

Пускай все трудности, с которыми вы столкнетесь в этом учебном году, будут преодолены, а знания приносят только радость. Желаем вам культурного и нравственного роста, новых творческих открытий. Пускай ваше призвание сопровождается интересными и увлекательными занятиями. Удачи вам во всех начинаниях!

***

Дорогие школьники! Поздравляю вас с Днем знаний!

Пусть этот учебный год будет для вас интересным и продуктивным. Желаю вам новых открытий, увлекательных уроков и легких экзаменов. Пусть ваши учителя и родители всегда будут рядом, чтобы помочь и поддержать вас. Пусть каждый день учебы будет наполнен радостью и новыми знаниями. С праздником!

***

Дорогие ребята!

Пусть учеба будет легкой и приятной, а знания, которые вы получите, помогут вам в будущем стать успешными и счастливыми людьми. Верьте в себя и свои силы, не бойтесь трудностей и всегда стремитесь к новым высотам. С праздником!

***

Дорогие все!

Желаю, чтобы ваши школьные годы были наполнены только интересными знаниями и новыми открытиями. Счастливого путешествия в мир учебы!

***

Поздравляю с началом нового учебного года!

Пусть он будет полон отличных оценок, интересных открытий и веселых моментов. Желаю обрести в школе много новых друзей. Чтобы учеба приносила только радость и удовольствие. Пусть каждый школьный день будет наполнен новыми открытиями и знаниями. С 1 сентября!

***

Дорогие первоклассники!

Еще вчера вы ходили в детский сад, а сегодня красивые, нарядные и умненькие отправляетесь в увлекательный мир больших знаний. Уверены, в нем вас ждет много интересных открытий и новых друзей. Пусть дорога в этот мир будет прямой и ровной, и на ней вас всегда сопровождают чуткие учителя.

***

Дорогие выпускники!

Помните, что вы достигли возраста уголовной ответственности. Так что ведите себя хорошо и хотя бы дневник не забывайте.

Поздравления на 1 Сентября в стихах

Эдуард Успенский. «Первое сентября»



Нежарким солнышком согреты,

Леса еще листвой одеты.

У первоклассников букеты.

День хоть и грустный, но веселый,

Грустишь ты: — До свиданья, лето!

И радуешься: — Здравствуй, школа!

Ирина Токмакова. «Сентябрь»

Кончается лето,

Кончается лето!

И солнце не светит,

А прячется где-то.

И дождь-первоклассник,

Робея немножко,

В косую линейку

Линует окошко.

Сергей Михалков. «Важный день»

Белый листик с цифрой красной!

Это значит — выходной!

Это — солнечный и ясный

Первомайский день весной!

Много дней таких желанных

В феврале и в ноябре,

Красных чисел долгожданных

В отрывном календаре!

Этим дням ребята рады,

Этих чисел ждут они,

Потому что все парады

Происходят в эти дни.

Но средь многих воскресений

И особых дней в году

Есть обычный день осенний

В славном праздничном ряду.

Красной цифрой не отмечен

Этот день в календаре

И флажками не расцвечен

Возле дома, на дворе.

По одной простой примете

Узнаем мы этот день:

По идущим в школу детям

Городов и деревень,

По веселому волненью

На лице учеников,

По особому смущенью

Семилетних новичков…

И пускай немало славных

Разных дней в календаре,

Но один из самых главных —

Самый первый в сентябре!

Анатолий Дешин. «Я проснулся утром рано»

Я проснулся утром рано,

На портфель свой сразу глянул.

В нем тетрадки есть и книжки,

И тетрадь с угольником.

Спать я лег простым мальчишкой,

А проснулся школьником.

