Поздравления на 1 Сентября: красивые пожелания в стихах и прозе на День знаний

Поздравления на 1 Сентября: красивые пожелания в стихах и прозе на День знаний

Пусть это будет единственная шпаргалка, которая понадобится школьникам и их родителям

Мальчишки, которые на 1 Сентября читают девочкам поздравления в стихах, пользуются большой популярностью
Мальчишки, которые на 1 Сентября читают девочкам поздравления в стихах, пользуются большой популярностью
Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

К 1 Сентября детям надо готовиться основательно. И портфель собрать, и марафет навести, и наряд покрасивее выбрать. В общем — дел невпроворот. Чтобы сэкономить школьникам и их родителям время на важные дела, мы составили подборку поздравлений на 1 Сентября — в стихах и прозе.

Поздравления на 1 Сентября в прозе

С Днем знаний, дорогие ученики!

Пускай все трудности, с которыми вы столкнетесь в этом учебном году, будут преодолены, а знания приносят только радость. Желаем вам культурного и нравственного роста, новых творческих открытий. Пускай ваше призвание сопровождается интересными и увлекательными занятиями. Удачи вам во всех начинаниях!

***

Дорогие школьники! Поздравляю вас с Днем знаний!

Пусть этот учебный год будет для вас интересным и продуктивным. Желаю вам новых открытий, увлекательных уроков и легких экзаменов. Пусть ваши учителя и родители всегда будут рядом, чтобы помочь и поддержать вас. Пусть каждый день учебы будет наполнен радостью и новыми знаниями. С праздником!

***

Дорогие ребята!

Пусть учеба будет легкой и приятной, а знания, которые вы получите, помогут вам в будущем стать успешными и счастливыми людьми. Верьте в себя и свои силы, не бойтесь трудностей и всегда стремитесь к новым высотам. С праздником!

***

Дорогие все!

Желаю, чтобы ваши школьные годы были наполнены только интересными знаниями и новыми открытиями. Счастливого путешествия в мир учебы!

***

Поздравляю с началом нового учебного года!

Пусть он будет полон отличных оценок, интересных открытий и веселых моментов. Желаю обрести в школе много новых друзей. Чтобы учеба приносила только радость и удовольствие. Пусть каждый школьный день будет наполнен новыми открытиями и знаниями. С 1 сентября!

***

Дорогие первоклассники!

Еще вчера вы ходили в детский сад, а сегодня красивые, нарядные и умненькие отправляетесь в увлекательный мир больших знаний. Уверены, в нем вас ждет много интересных открытий и новых друзей. Пусть дорога в этот мир будет прямой и ровной, и на ней вас всегда сопровождают чуткие учителя.

***

Дорогие выпускники!

Помните, что вы достигли возраста уголовной ответственности. Так что ведите себя хорошо и хотя бы дневник не забывайте.

Поздравления на 1 Сентября в стихах

Эдуард Успенский. «Первое сентября»

Нежарким солнышком согреты,

Леса еще листвой одеты.

У первоклассников букеты.

День хоть и грустный, но веселый,

Грустишь ты: — До свиданья, лето!

И радуешься: — Здравствуй, школа!

Ирина Токмакова. «Сентябрь»

Кончается лето,
Кончается лето!
И солнце не светит,
А прячется где-то.
И дождь-первоклассник,
Робея немножко,
В косую линейку
Линует окошко.

Сергей Михалков. «Важный день»

Белый листик с цифрой красной!

Это значит — выходной!
Это — солнечный и ясный
Первомайский день весной!

Много дней таких желанных
В феврале и в ноябре,
Красных чисел долгожданных
В отрывном календаре!

Этим дням ребята рады,
Этих чисел ждут они,
Потому что все парады
Происходят в эти дни.

Но средь многих воскресений
И особых дней в году
Есть обычный день осенний
В славном праздничном ряду.

Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.

По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень,

По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков…

И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных —
Самый первый в сентябре!

Анатолий Дешин. «Я проснулся утром рано»

Я проснулся утром рано,
На портфель свой сразу глянул.
В нем тетрадки есть и книжки,
И тетрадь с угольником.
Спать я лег простым мальчишкой,
А проснулся школьником.

Готовимся к 1 Сентября

К слову, мы уже не первый день готовимся к 1 Сентября. Поэтому, если вы что-то пропустили, самое время запастись некоторыми полезными знаниями и лайфхаками. Вот что вам может пригодиться:

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
1 Сентября Проза Поздравления в стихах Школа Ученик Учитель Осень Первый класс Поздравление Стихия Первоклассник
