Поздравления на 1 Сентября: красивые пожелания в стихах и прозе на День знаний

К 1 Сентября детям надо готовиться основательно. И портфель собрать, и марафет навести, и наряд покрасивее выбрать. В общем — дел невпроворот. Чтобы сэкономить школьникам и их родителям время на важные дела, мы составили подборку поздравлений на 1 Сентября — в стихах и прозе.
Поздравления на 1 Сентября в прозе
С Днем знаний, дорогие ученики!
Пускай все трудности, с которыми вы столкнетесь в этом учебном году, будут преодолены, а знания приносят только радость. Желаем вам культурного и нравственного роста, новых творческих открытий. Пускай ваше призвание сопровождается интересными и увлекательными занятиями. Удачи вам во всех начинаниях!
***
Дорогие школьники! Поздравляю вас с Днем знаний!
Пусть этот учебный год будет для вас интересным и продуктивным. Желаю вам новых открытий, увлекательных уроков и легких экзаменов. Пусть ваши учителя и родители всегда будут рядом, чтобы помочь и поддержать вас. Пусть каждый день учебы будет наполнен радостью и новыми знаниями. С праздником!
***
Дорогие ребята!
Пусть учеба будет легкой и приятной, а знания, которые вы получите, помогут вам в будущем стать успешными и счастливыми людьми. Верьте в себя и свои силы, не бойтесь трудностей и всегда стремитесь к новым высотам. С праздником!
***
Дорогие все!
Желаю, чтобы ваши школьные годы были наполнены только интересными знаниями и новыми открытиями. Счастливого путешествия в мир учебы!
***
Поздравляю с началом нового учебного года!
Пусть он будет полон отличных оценок, интересных открытий и веселых моментов. Желаю обрести в школе много новых друзей. Чтобы учеба приносила только радость и удовольствие. Пусть каждый школьный день будет наполнен новыми открытиями и знаниями. С 1 сентября!
***
Дорогие первоклассники!
Еще вчера вы ходили в детский сад, а сегодня красивые, нарядные и умненькие отправляетесь в увлекательный мир больших знаний. Уверены, в нем вас ждет много интересных открытий и новых друзей. Пусть дорога в этот мир будет прямой и ровной, и на ней вас всегда сопровождают чуткие учителя.
***
Дорогие выпускники!
Помните, что вы достигли возраста уголовной ответственности. Так что ведите себя хорошо и хотя бы дневник не забывайте.
Поздравления на 1 Сентября в стихах
Эдуард Успенский. «Первое сентября»
Нежарким солнышком согреты,
Леса еще листвой одеты.
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный, но веселый,
Грустишь ты: — До свиданья, лето!
И радуешься: — Здравствуй, школа!
Ирина Токмакова. «Сентябрь»
Кончается лето,
Кончается лето!
И солнце не светит,
А прячется где-то.
И дождь-первоклассник,
Робея немножко,
В косую линейку
Линует окошко.
Сергей Михалков. «Важный день»
Белый листик с цифрой красной!
Это значит — выходной!
Это — солнечный и ясный
Первомайский день весной!
Много дней таких желанных
В феврале и в ноябре,
Красных чисел долгожданных
В отрывном календаре!
Этим дням ребята рады,
Этих чисел ждут они,
Потому что все парады
Происходят в эти дни.
Но средь многих воскресений
И особых дней в году
Есть обычный день осенний
В славном праздничном ряду.
Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.
По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень,
По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков…
И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных —
Самый первый в сентябре!
Анатолий Дешин. «Я проснулся утром рано»
Я проснулся утром рано,
На портфель свой сразу глянул.
В нем тетрадки есть и книжки,
И тетрадь с угольником.
Спать я лег простым мальчишкой,
А проснулся школьником.
