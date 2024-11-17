Нагрянет потепление: синоптики предупредили жителей Центральной России о дождях и снеге

Прогноз погоды на неделю Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Синоптики «Фобоса» предупредили о дождях и снеге в Центральной России. По данным специалистов, за неделю выпадет среднемесячная норма осадков.

— Атлантические циклоны будут подбрасывать в Центральную Россию вместе с облаками и осадками согретые Гольфстримом воздушные массы. В такой ситуации днем здесь 0… +5 °С, а в четверг есть шанс на кратковременное потепление до +5… +10 °С, — сообщили специалисты центра «Фобос».

В Ярославль нагрянут дожди со снегом с понедельника и до конца недели. Временами их сменит снег и туман.

Прогноз погоды в Ярославле на неделю: