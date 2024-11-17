Нагрянет потепление: синоптики предупредили жителей Центральной России о дождях и снеге

Синоптики «Фобоса» предупредили о дождях и снеге в Центральной России. По данным специалистов, за неделю выпадет среднемесячная норма осадков.
— Атлантические циклоны будут подбрасывать в Центральную Россию вместе с облаками и осадками согретые Гольфстримом воздушные массы. В такой ситуации днем здесь 0… +5 °С, а в четверг есть шанс на кратковременное потепление до +5… +10 °С, — сообщили специалисты центра «Фобос».
В Ярославль нагрянут дожди со снегом с понедельника и до конца недели. Временами их сменит снег и туман.
Прогноз погоды в Ярославле на неделю:
в понедельник, 18 ноября, переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман, +3… +5 °С;
во вторник, 19 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью и днем +2… +4 °С;
в среду, 20 ноября, прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура ночью и днем 0… +2 °С;
в четверг, 21 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +2.. +4 °С, днем +5…+7 °С, ветер юго-восточный, сильный, порывы до 18 м/с;
в пятницу, 22 ноября, переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура ночью +6… +8 °С, днем -1… +1 °С;
в субботу, 23 ноября, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман. Температура ночью 0… +2 °С, днем +2… +4 °С.