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Осень эксперт Снег выпал, грибов не будет? Когда закончится сезон в Ярославской области. Ответ миколога

Снег выпал, грибов не будет? Когда закончится сезон в Ярославской области. Ответ миколога

Жители региона до сих пор хвастаются урожаем, который им удалось собрать

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Возможно ли найти грибы в ноябре?

Кажется, что в Ярославской области уже завершился грибной сезон, однако любители тихой охоты продолжают выносить из лесов грибной урожай. Люди говорят: им удается отыскать сыроежки и рядовки.

— Сегодня по костромскому направлению набрал рядовок и немного серопластичных опят свежевыросших, — написал Серг Безымянный в группе «Грибы Ярославской области» во «Вконтакте».

— Сегодня гигрофор поздний. И рядовка белокоричневая. Немного мелкие сыроежки появились. В лесу — красота! — написала Ольга Ветюкова 29 октября.

— Заглянул сегодня в лес, часик погулял. Рядовка есть, сейчас как раз ее время. Хоть гриб и невзрачный, но вкусный. Район Диево-Городище, — написал Михаил Осипов 28 октября.

Житель региона поделился фотографиями из лесов

Люди продолжают выносить урожай из лесов

Ранее миколог и кандидат биологических наук Михаила Вишневского рассказывал, что ключевой фактор в вопросе грибного сезона — погода.

— И в этом году была достаточно ранняя весенне-летняя волна. Иногда последние грибы бывают в конце сентября, а иногда они в ноябрь уходят, — объяснял миколог.

Заведующая кафедрой биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева рассказывала, что такие грибы как белые, подосиновики, подберезовики, растут до конца сентября. А вот октябрь и начало ноября — самое время для поиска грибов для засолов.

— Начиная с середины октября, можно собирать так называемые грибы для засолки: опята, поздние маслята, грузди, валуи, зеленушки. Могут встречаться и лисички. При хорошей погоде эти грибы растут вплоть до начала ноября, — рассказывает Ольга Лазарева.

В целом микологи выделяют в нашей полосе четыре волны роста грибов. Первая приходится на конец апреля — первую половину мая. В этот период в основном попадаются сморчки и строчки. Вторая волна приходится на вторую половину июня. В этот период можно набрать подберезовиков, подосиновиков и белых. Третья волна — конец июля и август. В это время разнообразие грибов самое большое: к белым и подберезовикам добавляются сыроежки, грузди и другие. Четвертая волна обычно бывает с середины сентября до середины октября. В этот период попадаются осенние опята, рядовки.

Пару лет назад жительница Ярославской области нашла в ноябре лисички. Грибы росли, несмотря на выпавший снег и заморозки.

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Грибы Лес Тихая охота Миколог
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