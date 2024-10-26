В Ярославской области выпадет снег

В Ярославской области прогнозируют снег. По данным сайта Гидрометцентра России, дождь со снегом может выпасть в отдельных районах региона уже в ночь на воскресенье, 27 октября. Также осадки в виде снега и дождя ожидаются в ночные часы в четверг и пятницу, 31 октября и 1 ноября.
— Довольно ровное и спокойное течение погоды на протяжении всего октября резко прервется под конец месяца. Перед этим, правда, будет небольшое похолодание на выходных, но оно быстро сменится пасмурным, но теплым началом недели. Основное действо развернется 30–31 октября. Ныряющий со Скандинавии циклон 30 октября накроет снегом Петербург, 31 октября завьюжит в Москве, а 1 ноября снег запорхает и в Ростове-на-Дону. Начало ноября средняя полоса встретит нулевой температурой, — написал в своем телеграм-канале синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Прогноз погоды по дням:
воскресенье, 27 октября: облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшие осадки, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов;
понедельник, 28 октября: облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +4…+9 градусов;
вторник, 29 октября: облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов;
среда, 30 октября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью -1 градус, днем +6 градусов;
четверг, 31 октября: облачно, ночью осадки в виде дождя и снега, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2 градуса, днем +6 градусов;
пятница, 1 ноября: облачно, ночью кратковременный снег, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2 градуса, днем +4 градуса.