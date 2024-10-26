НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 757мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Голливудский режиссер — о Ярославле
Изменение маршрутов
Денежные подработки
Куда пойти работать в Ярославле
История маньяка
Ярославец у Малахова
«Ашан» уходит из России?
Осень В Ярославской области выпадет снег

В Ярославской области выпадет снег

Синоптики прогнозируют минусовые температуры

573
2 комментария

В Ярославской области ожидается снег

В Ярославской области прогнозируют снег. По данным сайта Гидрометцентра России, дождь со снегом может выпасть в отдельных районах региона уже в ночь на воскресенье, 27 октября. Также осадки в виде снега и дождя ожидаются в ночные часы в четверг и пятницу, 31 октября и 1 ноября.

— Довольно ровное и спокойное течение погоды на протяжении всего октября резко прервется под конец месяца. Перед этим, правда, будет небольшое похолодание на выходных, но оно быстро сменится пасмурным, но теплым началом недели. Основное действо развернется 30–31 октября. Ныряющий со Скандинавии циклон 30 октября накроет снегом Петербург, 31 октября завьюжит в Москве, а 1 ноября снег запорхает и в Ростове-на-Дону. Начало ноября средняя полоса встретит нулевой температурой, — написал в своем телеграм-канале синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Так выглядит прогноз погоды в Ярославле на ближайшую неделю

Прогноз погоды по дням:

  • воскресенье, 27 октября: облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшие осадки, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов;

  • понедельник, 28 октября: облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +4…+9 градусов;

  • вторник, 29 октября: облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов;

  • среда, 30 октября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью -1 градус, днем +6 градусов;

  • четверг, 31 октября: облачно, ночью осадки в виде дождя и снега, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2 градуса, днем +6 градусов;

  • пятница, 1 ноября: облачно, ночью кратковременный снег, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2 градуса, днем +4 градуса.

ПО ТЕМЕ
Снег Погода Прогноз Александр Шувалов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
59 минут
Надо же, сроду не бывало!
Гость
6 минут
уже многие все шипы стёрли об асфальт
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как проехать? Я даже не помню названия улиц!»: пассажирка — о хамах и неумехах в такси
Анонимное мнение
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: ярославна назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление