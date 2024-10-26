В Ярославской области выпадет снег

В Ярославской области прогнозируют снег. По данным сайта Гидрометцентра России, дождь со снегом может выпасть в отдельных районах региона уже в ночь на воскресенье, 27 октября. Также осадки в виде снега и дождя ожидаются в ночные часы в четверг и пятницу, 31 октября и 1 ноября.

— Довольно ровное и спокойное течение погоды на протяжении всего октября резко прервется под конец месяца. Перед этим, правда, будет небольшое похолодание на выходных, но оно быстро сменится пасмурным, но теплым началом недели. Основное действо развернется 30–31 октября. Ныряющий со Скандинавии циклон 30 октября накроет снегом Петербург, 31 октября завьюжит в Москве, а 1 ноября снег запорхает и в Ростове-на-Дону. Начало ноября средняя полоса встретит нулевой температурой, — написал в своем телеграм-канале синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.