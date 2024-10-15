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Осень Из-за циклона «Хельма» в Ярославской области начался снегопад. Фото и видео

Из-за циклона «Хельма» в Ярославской области начался снегопад. Фото и видео

Сколько в регионе продлится пасмурная погода

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В регионе припорошило снегом

В некоторых районах Ярославской области утро 15 октября началось со снегопада. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, припорошило траву в Тутаевском и Большесельском районах.

Причиной снегопада мог стать циклон «Хельма». Как ранее сообщали синоптики, он принес с собой в Центральную Россию холода и первый снег.

— Синоптическую ситуацию в регионе сформирует североатлантический циклон. Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5 °С, а это уже климатическая норма первых дней ноября, — объяснил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Жители разных районов Ярославской области делятся кадрами снегопада

Как уточняют в соцсетях, снегом припорошил траву в Тутаевском и Большесельском районах

Деревья стали белыми

Утром 15 октября снег заметили и жители Фрунзенского района Ярославля. Правда, он быстро растаял.

Кадр сделан с одного из жилых жомов по Московскому проспекту

По данным специалистов центра «Фобос», в ближайшие дни погода в Ярославле будет пасмурная. 16 и 17 октября в городе ожидаются небольшие дожди с температурой воздуха ночью и днем +5..+7 °С. К пятнице, 18 октября, прогнозируется потепление: ясная солнечная погода при +6..+8 °С. Однако к выходным в Ярославль вернется переменная облачность.

К слову, днем 14 октября завалило снегом Москву. Из-за сильного ветра по столице был зафиксирован ряд ЧП: деревья падали на машины, случился обрыв проводов. Подробнее о ситуации рассказали наши коллеги из MSK1.RU в этом материале.

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Комментарии
2
Гость
1 минута
Удивительно, зима на носу и вдруг снег
Гость
1 минута
Срочно Машины переобуть и не наводить панику. Раньше не было интернета и природные осадки были нормой. А теперь это ухххх новость и аномалия :)
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