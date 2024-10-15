Из-за циклона «Хельма» в Ярославской области начался снегопад. Фото и видео

В регионе припорошило снегом Источник: Жесть Ярославль / T.me











В некоторых районах Ярославской области утро 15 октября началось со снегопада. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, припорошило траву в Тутаевском и Большесельском районах.

Причиной снегопада мог стать циклон «Хельма». Как ранее сообщали синоптики, он принес с собой в Центральную Россию холода и первый снег.

— Синоптическую ситуацию в регионе сформирует североатлантический циклон. Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5 °С, а это уже климатическая норма первых дней ноября, — объяснил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Жители разных районов Ярославской области делятся кадрами снегопада Источник: Жесть Ярославль / T.me

Как уточняют в соцсетях, снегом припорошил траву в Тутаевском и Большесельском районах Источник: Жесть Ярославль / T.me











Деревья стали белыми Источник: Жесть Ярославль / T.me

Утром 15 октября снег заметили и жители Фрунзенского района Ярославля. Правда, он быстро растаял.

Кадр сделан с одного из жилых жомов по Московскому проспекту Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / T.me











По данным специалистов центра «Фобос», в ближайшие дни погода в Ярославле будет пасмурная. 16 и 17 октября в городе ожидаются небольшие дожди с температурой воздуха ночью и днем +5..+7 °С. К пятнице, 18 октября, прогнозируется потепление: ясная солнечная погода при +6..+8 °С. Однако к выходным в Ярославль вернется переменная облачность.