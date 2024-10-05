Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Ярославле

Первый снег может выпасть в Ярославле уже на следующей неделе. По данным специалистов центра «Фобос», это может произойти в среду, 9 октября.
Похолодание наблюдается во всей Центральной части России:
— По территории Центральной России будут смещаться поля дождевой облачности и холодного фронта. Температура днем здесь только +10…+15 °С, — сообщили специалисты «Фороса».
Погода в Ярославле на неделю:
в субботу, 5 октября, переменная облачность. Температура +4…+6 °С. Атмосферное давление в пределах нормы;
в воскресенье, 6 октября, также ожидается переменная облачность, +11…+13 °С, ветер слабый;
в понедельник, 7 октября, в течение суток прогнозируется облачность с небольшим дождем. Температура ночью +7…+9 °С, днем +13…+15 °С, ветер слабый;
во вторник, 8 октября, в течение суток будет облачно, ожидается сильный дождь. Ночью +10…+12 °С, днем +4…+6 °С, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 14 м/с;
в среду, 9 октября, переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью +2…+4 °С, днем +4…+6 °С, ветер умеренный;
в четверг, 10 октября, в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью температура 0…-2 °С, днем +4…+6 °С, ветер умеренный;
в пятницу, 11 октября, ожидается переменная облачность. Температура ночью 0…+2 °С, днем +7…+9 °С, ветер южный, умеренный.