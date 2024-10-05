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Осень Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Ярославле

Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Ярославле

Публикуем подробный прогноз на ближайшие дни

2 873
4 комментария

Синоптики рассказали, когда ждать первый снег

Первый снег может выпасть в Ярославле уже на следующей неделе. По данным специалистов центра «Фобос», это может произойти в среду, 9 октября.

Похолодание наблюдается во всей Центральной части России:

— По территории Центральной России будут смещаться поля дождевой облачности и холодного фронта. Температура днем здесь только +10…+15 °С, — сообщили специалисты «Фороса».

Погода в Ярославле на неделю:

  • в субботу, 5 октября, переменная облачность. Температура +4…+6 °С. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • в воскресенье, 6 октября, также ожидается переменная облачность, +11…+13 °С, ветер слабый;

  • в понедельник, 7 октября, в течение суток прогнозируется облачность с небольшим дождем. Температура ночью +7…+9 °С, днем +13…+15 °С, ветер слабый;

  • во вторник, 8 октября, в течение суток будет облачно, ожидается сильный дождь. Ночью +10…+12 °С, днем +4…+6 °С, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 14 м/с;

  • в среду, 9 октября, переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью +2…+4 °С, днем +4…+6 °С, ветер умеренный;

  • в четверг, 10 октября, в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью температура 0…-2 °С, днем +4…+6 °С, ветер умеренный;

  • в пятницу, 11 октября, ожидается переменная облачность. Температура ночью 0…+2 °С, днем +7…+9 °С, ветер южный, умеренный.

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Комментарии
4
Гость
2 часа
Почему нет материалов о героях сво?
Гость
1 час
А в декабре наступит зима, в июне лето.
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