«Ожидаются заморозки»: спасатели предупредили ярославцев о резкой смене погоды

Ярославцев предупреждают о заморозках. Экстренное сообщение выпустили в Министерстве региональной безопасности днем 21 сентября.
— Заморозки 0… -2 градуса местами по Ярославской области ожидаются в ночные и утренние часы в период 22–24 сентября. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112, — сообщили в пресс-службе Министерства региональной безопасности Ярославской области.
Погода в Ярославле по дням:
в субботу, 21 сентября, ожидается переменная облачность, +18… +20 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура +6… +8 °С. Атмосферное давление в пределах нормы;
в воскресенье, 22 сентября, в течение суток ожидается ясная погода. Температура ночью +6… +8 °С, днем — +10… +12 °С, ветер северо-западный, умеренный;
в понедельник, 23 сентября, ожидается малооблачная погода. Температура ночью +2… +4°, днем — +13… +15°, ветер слабый;
во вторник, 24 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность. Температура ночью +4… +6 °С, днем — +17… +19 °С, ветер южный, умеренный;
в среду, 25 сентября, ожидается малооблачная погода. Температура ночью +11… +13 °С, днем — +23… +25 °С, ветер южный, сильный, порывы до 10 м/с;
в четверг, 26 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность. Температура ночью +15… +17 °С, днем — +22… +24 °С, ветер южный, сильный, порывы до 12 м/с;
в пятницу, 27 сентября, ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза. Температура ночью +16… +18 °С, днем — +17… +19 °С, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 м/с.