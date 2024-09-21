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Осень «Ожидаются заморозки»: спасатели предупредили ярославцев о резкой смене погоды

«Ожидаются заморозки»: спасатели предупредили ярославцев о резкой смене погоды

Когда ждать похолодания

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Публикуем погоду на ближайшие дни

Ярославцев предупреждают о заморозках. Экстренное сообщение выпустили в Министерстве региональной безопасности днем 21 сентября.

— Заморозки 0… -2 градуса местами по Ярославской области ожидаются в ночные и утренние часы в период 22–24 сентября. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112, — сообщили в пресс-службе Министерства региональной безопасности Ярославской области.

Погода в Ярославле по дням:

  • в субботу, 21 сентября, ожидается переменная облачность, +18… +20 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура +6… +8 °С. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • в воскресенье, 22 сентября, в течение суток ожидается ясная погода. Температура ночью +6… +8 °С, днем — +10… +12 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • в понедельник, 23 сентября, ожидается малооблачная погода. Температура ночью +2… +4°, днем — +13… +15°, ветер слабый;

  • во вторник, 24 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность. Температура ночью +4… +6 °С, днем — +17… +19 °С, ветер южный, умеренный;

  • в среду, 25 сентября, ожидается малооблачная погода. Температура ночью +11… +13 °С, днем — +23… +25 °С, ветер южный, сильный, порывы до 10 м/с;

  • в четверг, 26 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность. Температура ночью +15… +17 °С, днем — +22… +24 °С, ветер южный, сильный, порывы до 12 м/с;

  • в пятницу, 27 сентября, ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза. Температура ночью +16… +18 °С, днем — +17… +19 °С, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 м/с.

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