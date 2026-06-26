Как сэкономить на полисе каско — 6 способов

Сэкономить на каско вполне возможно, не отказываясь от защиты. Директор направления «Каско» компании «Ингосстрах» Артем Яковлев рассказал об основных способах сохранить деньги.
По словам эксперта, вовсе не обязательно жертвовать защитой ради экономии, так как современные страховые программы дают возможность подобрать подходящий вариант.
Вот несколько способов снизить стоимость полиса:
Добавить франшизу. Это значит, что часть расходов при аварии вы возьмете на себя, рассказал Яковлев в беседе с агентством «Прайм». К примеру, если франшиза стоит 30 тысяч рублей, мелкие повреждения вы оплачиваете сами, а при серьезном ущербе основную сумму возмещает страховая компания. Так можно сэкономить 20–40%: чем выше франшиза, тем больше скидка.
Выбрать защиту только от крупных рисков. Есть программы, которые покрывают лишь угон и полное разрушение машины. Мелкие поломки они не компенсируют, зато стоят на 60–90% дешевле обычного каско.
Ограничить пробег. Если за год вы проезжаете не больше 5–15 тысяч километров, можно оформить полис с лимитом пробега — это снизит цену примерно на 15–20%.
Согласиться на ремонт в мультисервисных СТО. Такие станции не уступают по качеству официальным дилерам, но обходятся дешевле. Полис с таким условием тоже будет на 15–20% доступнее.
Использовать восстановленные детали. Кузовные элементы (бамперы, крылья, капоты) после восстановления не хуже новых по своим характеристикам, да и ждать их не придется. Вариант с такими деталями позволяет сэкономить до 40%.
Оформить мини‑каско. Такой полис страхует только отдельные риски, например ДТП по вине другого водителя. Его стоимость — от 1,5 тысячи рублей, в среднем такой полис обходится в 5–15 тысяч рублей в год.