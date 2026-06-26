Как сэкономить на полисе каско — 6 способов

Добавить франшизу . Это значит, что часть расходов при аварии вы возьмете на себя, рассказал Яковлев в беседе с агентством «Прайм». К примеру, если франшиза стоит 30 тысяч рублей, мелкие повреждения вы оплачиваете сами, а при серьезном ущербе основную сумму возмещает страховая компания. Так можно сэкономить 20–40%: чем выше франшиза, тем больше скидка.

Выбрать защиту только от крупных рисков . Есть программы, которые покрывают лишь угон и полное разрушение машины. Мелкие поломки они не компенсируют, зато стоят на 60–90% дешевле обычного каско.

Ограничить пробег . Если за год вы проезжаете не больше 5–15 тысяч километров, можно оформить полис с лимитом пробега — это снизит цену примерно на 15–20%.

Согласиться на ремонт в мультисервисных СТО . Такие станции не уступают по качеству официальным дилерам, но обходятся дешевле. Полис с таким условием тоже будет на 15–20% доступнее.

Использовать восстановленные детали . Кузовные элементы (бамперы, крылья, капоты) после восстановления не хуже новых по своим характеристикам, да и ждать их не придется. Вариант с такими деталями позволяет сэкономить до 40%.