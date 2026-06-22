Одноразовые и неремонтопригодные: эксперт рассказал, кому не подходят китайские авто

В России продажи новых электрокаров и гибридов за первые пять месяцев увеличились на 88% Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

С уходом европейских брендов авторынок России заполонили автомобили из Азии. Сегодня они повсеместно встречаются на улицах, но многие до сих пор относятся к ним скептически. Кроме того, на волне развития технологий выросло число «экологически чистых» моделей на электродвигателях, на которые тоже смотрят с подозрением.

Как на электрокары влияют холодные зимы и почему китайский транспорт считают «одноразовым», наши коллеги из NGS42.RU обсудили с кандидатом технических наук, заведующим кафедрой эксплуатации автомобилей Андреем Кудреватых.

Андрей Кудреватых возглавляет кафедру эксплуатации автомобилей больше 10 лет Источник: личный архив

Электромобили: за и против

По статистике, сегодня каждый пятый проданный автомобиль в мире — электрический, и этот показатель продолжает расти. В России же продажи новых электрокаров и гибридов за первые пять месяцев увеличились на 88%.

Популярность электрокаров в стране объясняется в том числе влиянием китайского рынка, где активно развивается это направление. Автомобилистов привлекает, что расходы на электроэнергию значительно ниже трат на бензин, а электрический мотор мощнее, чем двигатель внутреннего сгорания.

— Сегодня «дорожный налог» за электрокар мощностью в 500–700 л. с. равен нулю, а за «Мерседес» или BMW на бензине вы заплатите под 100 тысяч рублей. При этом у двигателя внутреннего сгорания КПД 35%, а у электрического 90–95%, — говорит эксперт.

Электродвигатели становятся популярнее Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кажется, что эти машины более совершенны и за ними будущее, но на деле ситуация не так однозначна. Счастливые владельцы транспорта с аккумуляторной батареей могут не задумываться, сколько она прослужит в условиях холодных зим. А зря — такие машины боятся отрицательных температур.

— Представим: морозная зима. Мы включаем печку, подогрев сидений, руля — естественно, это всё увеличивает нагрузку на аккумулятор, естественно, запас хода сокращается, — поясняет Кудреватых.

Второй момент — это дефицит инфраструктуры. Даже в столицах регионов есть не более десятка ЭЗС, и этого явно недостаточно. Надо учитывать, что для заправки бензином нужно несколько минут, а для зарядки аккумулятора потребуется около четырех часов.

— Есть те, кто самопально ставят собственные подстанции для зарядки в подземные паркинги. Оставляют машину на ночь заряжаться, как сотовый телефон, и идут спать. Во-первых, это увеличение потребления, за что будут платить соседи, во-вторых, это очень пожароопасно. То же самое и с автомобилями на газовом ходу — они могут взорваться, их нельзя загонять в подземные парковки, — объясняет эксперт.

Электрокар в условиях сурового климата, как считает эксперт, способен стать только вторым автомобилем в семье, причем владельцам желательно иметь собственный коттедж или гараж.

— В этом году автомобилю исполнилось 140 лет. И за эти годы себя зарекомендовали два двигателя: дизельный и бензиновый, они самые надежные и ходовые. Электрокары нужно использовать только летом. В Таиланде, например, на каждом автомобиле, вижу буковку Е. Потому что среднегодовая температура — +26 °С и такие машины там всегда в правильных условиях эксплуатации, — заключает эксперт.

Он отмечает, что в хорошую погоду электромобиль служит семье как кабриолет — на нем хорошо выезжать на пикник, слушать тишину, дышать свежим воздухом и наслаждаться мощностью. И только в таких условиях он побеждает двигатель внутреннего сгорания.

— Совет мой такой: кто не может себе позволить держать второй автомобиль, купите надежную версию, которая будет во всех климатических условиях адекватно работать, — заключает специалист.

Китайское чудо техники или дитя Отечества?

В классических моделях из Поднебесной, отмечает Кудреватых, есть свои плюсы. Например, китайские инженеры активно внедряют высокотехнологичные новинки.

— Мне, как специалисту, интересно, где конечная грань электронасыщения автомобилей. Вентиляцию сиденья сделали, массажные кресла в салон поместили, машина уже сама двери открывает, паркуется. Но ключевыми всё равно остаются дорога, знаки, светофоры, другие участники движения — нужно быть максимально сосредоточенным. А когда ты погружаешься в гаджеты, то где всё твое внимание? — рассуждает он.

Кроме того, излишняя технологичность может стать роковой. С 2027 года власти Китая намерены полностью отказаться от выдвижных электронных ручек на авто, так как во время ДТП они сильно замедляют работу спасателей.

Покупатели подержанных азиатских автомобилей знают о риске купить во Владивостоке «утопленника» или «распил». Чтобы не дать себя обмануть, эксперт советует отследить путь доставки машины. Но есть нюанс.

— Там пошло помесячное обновление модельного ряда. Что такое, например, Toyota? Производитель может проводить рестайлинг, но глобальная смена — только через три года. А приобретая товар китайского автопрома, через какое-то время вы запчасти к нему уже не купите. При этом внешне модель, может, не сильно изменится, а внутренняя часть будет совершенно другой, — объясняет Кудреватых.

Такое быстрое обновление рынка делает автомобиль, по сути, одноразовым и неремонтопригодным. В итоге китайский автомобиль экономически невыгоден и на вторичном рынке не держит стоимость.

— Машину нужно покупать не только из принципа «нравится» и «хочу», а смотреть на предмет надежности, насколько с точки зрения экономики рентабельнее купить новую «Ладу», чем новый китайский автомобиль со всеми его лампочками, красивой оптикой. Ни одна машина так не теряет в цене, как китайский автомобиль, — говорит собеседник.

Однако у столь стремительного обновления линейки есть и обратная сторона — использование бюджетных материалов. За внешней красотой скрываются металлы, которые в российской агрессивной среде быстро ржавеют и гниют. Кроме того, машины менее защищены. В европейских автомобилях премиум-класса не найти голого металла на днище или арках, всё упаковано в пластик или войлок. Таким образом, какая бы крошка ни летела из-под колес, повредить конструкции она не сможет.

— Наш университет работает с китайцами, они приезжают к нам в первую очередь для изучения технологии металлов. Их не интересует вопрос информационных систем, программирования — на этом поле они уже победили весь мир. Но китайские машины голые, менее защищенные, и сплав ненадежный, — утверждает преподаватель.

Кудреватых отмечает: автомобиль — это миллион деталей, трущихся друг о друга, и их необходимо защищать от внутреннего и внешнего воздействия. По его мнению, в этой сфере китайский автопром еще только развивается.