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Авто «Нива», за которую больше не стыдно. Разбираем обещанный апгрейд легенды

«Нива», за которую больше не стыдно. Разбираем обещанный апгрейд легенды

Рассказываем, что у нее внутри

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Новая «Нива» | Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUНовая «Нива» | Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU

Новая «Нива»

Источник:

Анна Мотовилова / FONTANKA.RU

Тольяттинский гигант АВТОВАЗ на Петербургском экономическом форуме не только праздновал 60-летие, но и показал реально интересные машины — новинку LADA Azimut и спортивную Iskra TMS с 218 «лошадьми», рассказывает «Фонтанка». Красиво, зрелищно, но простому человеку на ней не прокатиться, если только он не медийная персона.

А вот третья — совсем другое дело: это обновленная LADA Niva Legend. И пусть снаружи она мало изменилась, но под капотом у нее, уверяют заводчане, новый мотор, новая подвеска, подушка безопасности и даже двусторонняя оцинковка. Это ли не прорыв?

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» поговорила с главным редактором журнала «Движок» Романом Зубко, который каждое улучшение объяснил человеческим языком, без пресс-релизных штампов.

Мотор: теперь тащит с холостых

Главная новость — 1,8-литровый восьмиклапанник, который переехал на «Ниву» с модели Travel. Мощность — всего 90 сил, но дело не в ней.

«Самое главное не в этом, не в мощности, а в том, что вырос крутящий момент. Вот эта фраза, что 80% этого значения доступно уже при 1000 оборотах в минуту, — это, пожалуй, самое важное. Грубо говоря, практически на холостых машина уже начинает ехать. Ты начинаешь отпускать сцепление, а она уже как будто сама поехала», — объясняет Зубко.

Суть в том, что нормальный тяговитый двигатель способен тянуть машину вперед даже на холостых оборотах. «Я помню, у нас на тесте был Polo Sedan с мотором 1,6, 102 л. с., — так там, включив вторую передачу, ноги с педалей убрать можно было: машина ехала на холостых. И мотор 1,8, 90 л. с., от Passat B3/B4 такой же тяговитый был. Современные движки требуют более высоких оборотов», — поясняет он.

И это не просто слова: в городе не заглохнешь, а на бездорожье легче стартовать без пробуксовки. Плюс, по словам эксперта, если мотор тот же, что на Travel, то там должна быть модернизирована система охлаждения. В пресс-релизе это подтверждается.

Тормоза: вентилируемые — значит, не запекаются

Даже на старой «Ниве» тормоза работали, но если часто спускаться с горы или ездить с нагрузкой, чугунные диски греются, и… здравствуйте, проблемы.

«Если обычный диск чугунный сильно разогреется, колодки начнут „запекаться“. Тормоза станут менее эффективными, увеличится тормозной путь. Если они вентилируемые — лучше отводится тепло, диск меньше греется. Тормоза будут дольше сохранять свою эффективность», — поясняет Зубко.

Безопасность: подушка, руль от «Гранты» и замок справа

Это была вечная боль классической «Нивы» — отсутствие подушки. Теперь ее поставили, но для этого усилили кузов.

«Рулевое колесо теперь от LADA Granta — там уже будет полноценная подушка. Замок зажигания перенесен на правую сторону — это, видимо, тоже связано с тем, что поменяли рулевую колонку на грантовскую», — замечает эксперт.

Эргономика: меньше «кочерга», больше комфорта

Раньше, чтобы включить пятую передачу на старой «Ниве», надо было тянуться в сторону бардачка. А теперь рычаг КПП приблизили к водителю через кулису. И самое важное — управление раздаточной коробкой стало однорычажным.

«В чем проблема была по эргономике? На старой „Ниве“ ближе к водителю были два маленьких рычажка — понижайка и блокировки. А рычаг КПП был отнесен вперед и вправо. Теперь будет один небольшой рычажок раздатки, а основной рычаг КПП по-современному расположен. И он наконец-то уменьшится в размерах», — рассказывает Зубко. И добавляет не без улыбки: «Раньше коленкам пассажиров было плохо».

На вопрос, хорошо ли убирать второй рычаг, эксперт отвечает философски: надо смотреть, как реализовано. Но вообще, по его словам, станет «по-взрослому».

Стабилизатор и управляемость: «козлить» будет меньше?

АВТОВАЗ заявляет, что стабилизатор поперечной устойчивости смещен вперед, что улучшило управляемость и плавность хода.

«Как показывает практика, если вазовцы что-то заявляют, то действительно так и есть. Инженерная школа хорошая, они дотошно проверяют на полигонах. С вероятностью 99,9% это проверено», — уверен Роман.

Он признаёт, что «Нива» козлила и закидывала корму, но добавляет:

«В иномарку, в какой-нибудь трехдверный Pajero Sport, „Нива“ не превратится, но станет устойчивее».

Оцинковка: гнить будет меньше

Производитель впервые применил двустороннюю оцинкованную сталь для капота, крыши, задней двери и других деталей. Зубко лаконичен:

«Это лучше. Будет меньше гнить. Прилетел камень из попутной фуры — раньше через два дня пошла бы ржавчина. Теперь будет время доехать до сервиса и подкрасить скол».

Итог: гордость берет?

Да, «Нива» остается узнаваемой снаружи, но внутри это почти другой автомобиль. И журналисты, и инженеры это понимают.

«Сделали со старым автомобилем то, что приближает его к современным машинам», — резюмирует Роман Зубко.

Цены пока не объявили, но если они не космические, то легенда получила шанс на еще один круг.

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Наталья ВязовкинаНаталья Вязовкина
Наталья Вязовкина
Старший корреспондент отдела БИЗНЕС, главная по заводам и пароходам
АВТОВАЗ Авто
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гарантирую, что при нынешнем сознании верхних манагеров цена на старушку будет космическая. Ниву спасло бы понижение цен - вот это было бы реальной революцией при общем повышении вокруг. А так - досвидос
Гость
1 час
Отличная заготовка для автомобиля за 500 000 Р.
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Гость
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