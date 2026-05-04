«Таможней допущена ошибка». Суд встал на сторону автомобилистов в споре о «казахстанском утильсборе»

Автомобили в Казахстане значительно дешевле: этот Kia Sorento стоит в районе 3 млн рублей (в переводе с тенге), в России за такие просят 8–9 млн Источник: Kia / ChatGPT

Суд признал незаконным доначисление утилизационного сбора на машины казахстанской сборки, отклонив требование о доплате почти 1,6 млн рублей Федеральной таможенной службы к владелице такого автомобиля. Решение является знаковым, так как проблема приобрела массовый характер еще в прошлом году. Она касалась в основном Skoda, Kia и Hyundai, собираемых на заводах в Костанае и Алма-Ате.

По материалам дела, жительница Ростовской области обратилась в Аксайский районный суд с иском к Федеральной таможенной службе РФ, оспаривания доначисление утилизационного сбора за машину казахстанской сборки.

В публичных документах суда изъяты данные машины, но указано, что владелица оплатила утилизационный сбор в размере 844 800 рублей. Согласно таблице ставок утильсбора, речь идет о машине мощностью 220–257 л. с. с объемом мотора до 2 литров, ввезенной в декабре 2025 года после введения «мощностных» коэффициентов к утильсбору. Из производимых в Казахстане машин под критерии подходят разве что китайские модели, например, Jetour T2 костанайской сборки: у него 2-литровый мотор мощностью 254 л. с. В Казахстане такой стоит от 2,3 млн рублей, в России — от 3,969 млн рублей.

Даже с учетом утильсбора Jetour T2 из Казахстана получается примерно на миллион дешевле, чем в России Источник: пресс-служба компании Jetour

Автомобилистка заплатила за автомобиль полный размер утильсбора. Если при частном ввозе (для личного пользования) он составляет 3,4 тысячи рублей, то для юрлиц он на два порядка выше. С декабря 2025 года для машин мощнее 160 л. с. «льготные» ставки отменили, поэтому сумма утильсбора получилась «коммерческой», как если бы ввозило юрлицо — 844 800 рублей.

Однако Ростовская таможня потребовала от владелицы доплатить еще около 1,6 млн рублей, из которых 1,182 млн — это разница в таможенных пошлинах, НДС и акцизах, плюс пеня 397 тысяч рублей. Сумму добавили к утильсбору согласно формуле, введенной в 2024 году. Сама автомобилистка считала свой автомобиль товаром, произведенным в ЕАЭС, что в теории подразумевает беспошлинный ввоз на территорию другой страны союза.

Требование доплатить в районе 1,5 млн рублей получили и многие владельцы Hyundai Tucson казахстанской сборки Источник: Hyundai

Суд постановил, что требования таможенной службы неправомерно, поскольку автовладелица не обладала таможенной декларацией — документом, где указаны произведенные за машину платежи. На его основе производится расчет доплат по компенсационной формуле.

«Руководствуясь сведениями из паспорта ТС, автовладелица добросовестно полагала, что автомобиль произведен в Республике Казахстан и является товаром Евразийского экономического союза, в связи с чем отсутствует обязанность по оплате утилизационного сбора по компенсационной формуле, — указано в материалах суда. — В данном случае таможенным органом допущена ошибка в исчислении утилизационного сбора, при которой должна учитываться таможенная пошлина, указанная в декларации на товар вне зависимости от того, уплачена ли она фактически или является условно начисленной».

Суд подчеркнул, что у автомобилистки отсутствовало право на получение документов, оформленных при декларировании транспортных средств, то есть она даже при желании не могла вычислить разницу между таможенными платежами в Казахстане и России. Суд возложил ответственность на таможенную службу, указав, что ее сотрудники не воспользовались своим правом для проверки автомобиля с использованием информационной системы «Малахит».

«Таким образом, невозможность исчисления административным истцом суммы утилизационного сбора по формуле и исполнения обязанности по ее уплате обусловлена отсутствием необходимой для этого информации, содержащейся в таможенной декларации, — говорится в решении. — Предусмотренных законом оснований для доначисления утилизационного сбора у таможенного органа не имелось».

Именно такой логики придерживались другие владельцы машин казахстанской сборки, апеллируя к невозможности правильного расчета утилизационного сбора без таможенной декларации, доступа к которой не имели. Поначалу ФТС закрывала глаза на ввоз таких автомобилей, разрешая их регистрацию после уплаты стандартного утильсбора, но затем запросила информацию в департаменте госдоходов Казахстана, признав машины «недорастаможенными». Решение суда в Ростовской области свидетельствует, что и в этом вопросе не всё так однозначно.

Полная растаможка казахстанской Skoda Kodiaq увеличивает цену более чем в 1,5 раза Источник: Дмитрий Косенко

Важно подчеркнуть, что позиция суда Ростовской области не означает, что казахстанские машины теперь можно ввозить в Россию без дополнительной растаможки: в реальности это зависит от конкретной схемы очистки машины и ее компонентов в самом Казахстане.

Ростовское решение касается случаев, когда автовладелец не имел доступа к таможенной декларации, то есть статус таких машин был неясен. После запросов ФТС правительству Казахстана схема исчисления утильсбора на такие машины должна измениться, то есть импортер сразу получит требование оплатить утильсбор с учетом разницы в таможенных пошлинах, акцизах и НДС. Для понимания, при ввозе Skoda Kodiaq костанайской сборки стоимостью 4 млн рублей (в переводе с тенге) на таможне нужно заплатить около 2,7 млн рублей, из которых 900 тысяч — утильсбор. Точная сумма может меняться в зависимости от таможенной декларации, но лучше иметь в виду порядок цифр.

Как разгорелся торговый конфликт между Россией и Казахстаном

После начала СВО Казахстан стал привлекательным местом для создания автопроизводств крупными автоконцернами: заводы здесь запустили Skoda, Kia, Changan. До этого в республике уже работали предприятия Hyundai, Chevrolet, Jetour, JAC и еще ряда марок. Многие заводы концентрировались у границ с Россией в Костанае, и Казахстан планировал уговорить РФ ввести льготный режим ввоза для таких моделей.

Беспокойство РФ понятно: Kia выпускает в 150 км от границы седан Soluto (Pegas), близкий аналог Rio. В Казахстане он стоит как аналогично оснащенная Lada Granta, в России — вдвое дороже Источник: Kia.ru

На уровне правительств инициатива о снижении «утиля» осталась без внимания, однако поток машин казахстанской сборки пошел в виде частного импорта. Первое время ФТС впускала такие автомобили, но с 2025 года начала доначислять порядка 1–1,5 млн рублей их владельцам даже при оплате утильсбора по «коммерческим» ставкам.

Страны разошлись в оценке того, является ли автомобиль казахстанской сборки продуктом ЕАЭС или завуалированной формой импорта. Когда стали доступны таможенные декларации на такие автомобили, выяснилось, что акцизы, НДС и таможенные пошлины считаются «условно начисленными», то есть по факту не оплачиваются производителем. Поэтому ФТС стала доначислять эту разницу импортерам машин и автовладельцам. Попутно на сложности с вычислением правильного утильсбора жаловались даже сами таможенники.

В ответ на ограничение ввоза машин казахстанской сборки в Россию, республика ввела собственный утильсбор для автомобилей российской и белорусской сборки. Ставки оказались даже выше, чем российские: при ввозе «Гранты» в Казахстан с мая нужно платить 4,7 млн рублей.