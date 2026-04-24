«Автомобили сырые, недоработанные». Что водители думают об опыте эксплуатации чайнакаров

Большая часть отзывов пришла от владельцев Chery Tiggo разных лет Источник: Дмитрий Косенко / NGS.RU

Пару недель назад мы просили читателей, имеющих китайские машины, рассказать об опыте владения. Часть ответивших кратко сообщила, что проблем нет и покупкой они довольны, другие рассказали о том, что их напрягает. За редким исключением во всех случаях речь шла об автомобилях Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro, что объяснимо: в последние пять лет они были одними из самых популярных иномарок России. Удивительно, однако, что не было ни одного отзыва о Haval Jolion — другого бестселлера последних лет. Если владеете таким, напишите нам отзыв через форму обратной связи в конце статьи.

А как вы воспринимаете китайские автомобили в 2026 году? Всего проголосовало: 31 Одноразовые поделки из фольги Прогресс есть, но слишком медленный Терпимое качество, можно покупать Очень недурно: уровень «корейцев» Отличные машины!

Максим написал, что работал мастером приемки в одном из дилерских центров Chery/Tenet.

«За год работы было понятно, что автомобили „сырые“ и недоработанные, претензии к автомобилям появляются еще с первых километров, — написал он. — Тухнут экраны, не работает обогрев лобового стекла, когда машина только сошла с автовоза. Зависающая мультимедиа — это стандартная для всех этих автомобилей особенность, также как некорректно работающий климат-контроль (из одного дефлектора будет дуть горячий воздух, а из другого холодный). Иногда попадают экземпляры с незащелкнутыми разъемами».

Tenet — успешный стартап по сборке Chery в России. Несмотря на близкое родство, у Tenet T4 и T7 есть технические отличия от аналогичных им Tiggo, которые продавались в России до 2025 года Источник: Артем Краснов

Максим отметил, что большая часть проблем связана с электроникой, тогда как агрегаты у Chery вполне надежные.

«Приезжали клиенты с пробегом 200 000+, — поясняет он. — Были претензии к первым вариаторам: они часто выходили из строя, менялись в рамках гарантии. Из двигателей претензии есть только к двухлитровым атмосферным моторам, но их перестали устанавливать, была проблема с жором масла. Агрегаты 1,5 литра и 1,6 вполне надежны. Роботизированные коробки передач данных автомобилей тоже не вызывают вопросов, кроме программного обеспечения: они любят „пинаться“ в потоке, из-за этого многие владельцы считают, что КПП неисправна. Это должно было решаться обновлением программного обеспечения, но на момент моего увольнения такового еще не вышло».

Одна из разновидностей Chery Tiggo 7 Pro продавалась в России под маркой Xcite X-Cross 7 Источник: Артем Краснов

Максим говорит, что за год работы видел один вышедший из строя робот: КПП заклинила через два дня после покупки.

«Также владельцы Arizzo 8 сталкиваются с посторонним шумом при прослушивании музыки: связанно это с тем, что силовые провода проложены рядом с акустическими, решается перекладкой проводов, — продолжает Максим. — С положительной стороны могу отметить дизайн автомобилей и их экстерьер. Но, когда собираются в кучу все мелкие неисправности и глюки, мнение об автомобиле складывается отрицательное».

Chery Tiggo 7 Pro глобальных проблем владельцу не доставляет, но изводит мелочами Источник: ValeraChel925 / drive2.ru

Валерий ведет подробный дневник событий, происходящих с его Chery Tiggo 7 Pro, отмечая все нюансы эксплуатации, вплоть до выбора шин, дворников и огнетушителя. Впечатление от машины ему портят мелочи, часто связанные с плавающими электронными глюками. Так, Валерий отмечает специфическую работу климат-контроля в ручном режиме (пассажира в этом случае угощают холодным воздухом), строптивость датчика дождя, проблему с обогревом лобового стекла (замена по гарантии), сбои в работе камеры кругового обзора и датчиков шин, а также не очень долговечные покрытия: у машины зашоркиваются черные «лаковые» обшивки, дворники царапают лобовое стекло.

Причина замены лобового стекла — сбой в работе обогрева. На линии водительского взгляда оставалась ледяная полоска. Проблемы с обогревом стекла распространены у Chery Tiggo 7 Pro Источник: ValeraChel925 / drive2.ru

Сложных технических проблем с машиной у Валерия не было, разве что его беспокоит снижающийся уровень антифриза: с максимальной отметки он уходит на среднюю, хотя явных утечек не видно. Кстати, мы получали жалобы на утечки охлаждающей жидкости и от других владельцев Chery Tiggo, причем ряд клиентов в настоящий момент судится с производителем и дилерами (мы готовим отдельную публикацию).

Проблемы с электронным интерфейсом в принципе характерны для автомобилей семейства Chery, например, у Omoda C5 были жалобы на глючащую цифровую панель приборов, которую дилеры либо пытались перепрошить, либо меняли целиком.

Chery Tiggo 4 Pro (сейчас — Tenet T4) является возрастной моделью и в Китае выпускается с 2017 года. Вариатор WLY, который ставится также на «Весты», заслужил репутацию капризного узла, и у новых версий заменен роботизированными трансмиссиями Источник: Артем Краснов

Кайрат ездит на Chery Tiggo 4 Pro с 1,5-литровым турбомотором и вариатором. Он отмечает жестковатую ходовую часть автомобиля, связывая чувство дискомфорта с короткой базой машины. Чрезмерную подробность подвески мы отмечали в недавнем тесте Jaecoo J6 — той же машины в другой обертке.

На Tiggo 4 ездит жена Кайрата, и он говорит, что их беспокоит разве что расход топлива: несмотря на использование бензина АИ-95, зимой получается в районе 16 л на 100 км. Также Кайрат отмечает некомпетентность и хамство сотрудников дилерского центра, которые, по его словам, не могут ответить ни на один вопрос. Что радует: уверенные запуски в морозы.

Exeed является суббрендом Chery Источник: пресс-служба компании Exeed

Любовь ездит на Exeed TXL: хотя марка принадлежит Chery, начинка кроссовера сильно отличается от моделей Tiggo на платформе T1X. В основе Exeed — более сложная платформа M3X. Любовь отмечает мелкие проблемы с электроникой: «подмерзающий» датчик остаточного пробега (плохо работает в морозы) и глюки мультимедиа.

Куда больше владелицу беспокоит подушка безопасности: машина выводит сервисное сообщение и сигнализирует о проблеме противным писком. Официальный дилер пытался устранить поломку, но так и не смог: Любовь говорит, что на словах всё решалось, но проблема не ушла. Предлагали даже менять водительское кресло (видимо, речь о боковой подушке безопасности). Ошибка плавающая, сложная для диагностики. Если бы не это, пишет Любовь, она была бы полностью довольна выбором.

Чтобы у вас не сложилось впечатление, будто все китайские автомобили сводят с ума своих хозяев, отметим, что немало сообщений пришло и от довольных водителей. Так, Настя ездит на Chery (не указано каком) с 2021 года, единственный ремонт — замена лампочки в стоп-сигнале. У нашего редакционного водителя за два года жесткой эксплуатации Chery Tiggo 7 Pro пробег приближается к 100 тысячам километров, но проблем пока не было: беспокоят его разве что частые ТО (каждые 10 тысяч), которые стоят в районе 20 тысяч рублей, а на пробеге 60 тысяч — около полусотни тысяч рублей. Из мелких недочетов: всё те же заскоки интерфейса в виде зависающей мультимедийной системы, что лечится выключением зажигания.

Geely Coolray белорусской сборки пользовался большим спросом в России. Сейчас модель называется Belgee X50 Источник: Geely

Михаил ездит на Geely Coolray первого поколения. Машина куплена в 2020 году, пробег — 132 тысячи километров. Владелец пишет, что не сталкивался с серьезными проблемами, но были мелочи. Так, он самостоятельно заменил трапецию привода стеклоочистителя, поскольку в гарантии ему отказали, хотя неисправность для данной модели нередкая. Вентилятор радиатора перестал работать на первой скорости из-за сгоревшего резистора, и также в гарантии было отказано.

«Так как конструкция не предполагает замену резистора, а новый вентилятор стоил более 15 тысяч рублей, подобрал аналогичный резистор с другого авто и припаял разъем. Теперь конструкция ремонтопригодная, обошлось мне около 1,2 тысячи рублей», — пишет Михаил.

Также он менял стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В остальном впечатления положительные.

«Нравится динамика, настройки связки двигателя и коробки, приятные материалы в салоне и, как мне кажется, европейский дизайн», — добавляет Михаил.

Но беспокоит его быстрая потеря стоимости на вторичном рынке, а также отказ сторонних автосервисов браться за мелкосрочные работы типа замены колодок.

«Москвич-3» (JAC JS4) — пример постепенной адаптации китайского автомобиля к российским условиям: часть первых жалоб клиентов учли, изменив материалы для изготовления машин Источник: Артем Краснов

Любопытно, что в народном представлении главными проблемами китайских машин является слабое «железо» (коррозия, поломки), тогда как реальных владельцев чаще достают глюки электронных систем, хотя обилие «гаджетов» является визитной карточкой чайнакаров. Жалобы на мелкие глюки с электроникой и электрикой мы получали и раньше. Но есть и более серьезные нарекания.

Владельцы «ранних» китайских машин нередко жаловались на подтекание технических жидкостей, особенно в морозы, что, вероятно, было связано с более теплым климатом Китая и другой номенклатурой материалов. Сейчас, по мере локализации автомобилей, проблема должна снизить остроту.

Вариаторы, которые использовала Chery, отличались капризностью Источник: Артем Краснов

Отдельная точка риска — это вариаторы китайских автомобилей. Данный тип трансмиссии не отличается долговечностью даже в японском исполнении (хотя есть агрегаты-исключения), поэтому стал слабым звеном и чайнакаров. Например, популярные на Chery Tiggo вариаторы WLY CVT18 и CVT25 являются копиями японских коробок Jatco JF015E, JF011E и JF016E, которые изначально заслужили неважную репутацию. Проблемы с такими коробками встречались и у Lada Vesta. Поэтому российский офис компании настоял на переводе «чериподобных» моделей на роботизированные трансмиссии, которые ставятся сейчас на Tenet, Jaecoo, Jetour и так далее. Компания JAC (а с ней и «Москвич») использует вариаторы бельгийской компании Punch, но китайского производства, и в целом они считаются более надежными, хотя жалобы есть и на них.

Локализованный Jaecoo J6 имеет полную оцинковку, защиту арок и роботизированную коробку: на таких решениях настояла российская сторона перед запуском машины в производство на питерском заводе GM Источник: Артем Краснов

Больным вопросом для «китайцев» была коррозионная устойчивость, и чайнакары первых поколений сгнивали за 5–10 лет. Проблемы были и в наше время, например, коррозию замечали владельцы «Москвичей» 2022–2023 годов выпуска. Но после перехода столичного автозавода на сварку и окраску кузовов по настоянию российской стороны стали использоваться оцинкованные панели. Вопросу коррозионной устойчивости «китайцев» мы посвящали отдельный разбор, и в целом здесь есть прогресс. Так, например, Jaecoo J6 имеет оцинковку всех панелей, включая крышу.

Среди популярных в России чайнакаров не использует оцинковку GAC, но он применяет другие способы защиты от коррозии, эффективность которых покажет практика. На фото — во время тест-драйва против Toyota RAV4 Источник: Артем Краснов