Странный и смешной, но выглядит надежно. Какой будет новая заднеприводная модель от АВТОВАЗа

Первую модель новой марки АВТОВАЗа можно заказать в версиях цельнометаллический фургон и пассажирский минивэн Источник: www.lada.ru

АВТОВАЗ рассказал подробности о новом семействе коммерческих машин SKM M7. На официальном сайте Lada появились странички фургона и семиместного минивэна, завод подтвердил характеристики и анонсировал скорый старт продаж.

«Минивэны и фургоны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 137 л. с. и 5-ступенчатой МКПП. Автомобили имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах », — рассказали на официальном сайте.

Вот 3 интересных факта о новой модели тольяттинского завода от 63.RU.

1) Домчит 7 человек или 700 килограммов груза

Цельнометаллический кузов оснащен пятью дверьми, при этом две сдвижные створки расположены по обоим бортам.

«Прочная конструкция обеспечивает оптимальную грузоподъемность: минивэн рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, а фургон — на 715 кг груза. Объем грузового отсека фургона составляет 5 кубических метров», — говорится в пресс-релизе, посвященном новым моделям.

Так будет выглядеть салон Источник: www.lada.ru

2) Обещают, что выдержит российские дороги

Автомобили SKM были специально адаптированы для удобства и надежности эксплуатации в российских условиях, уверяет производитель.

«На обе версии М7 дополнительно устанавливаются защита двигателя и бензобака, подножки для удобства посадки и высадки водителя и пассажиров, кроме того, проводится оцинковка кузовных панелей», — рассказали авторы проекта.

Силовой агрегат автомобиля допускает использование бензина с октановым числом 92 (АИ-92).

Помните советские «буханки»? Не правда ли, что-то есть от них :) Источник: Авито Авто

3) Это, скорее, бизнес-класс, чем эконом

В единую комплектацию для обеих версий SKM М7 входят:

кондиционер,

передние подушки безопасности,

система курсовой устойчивости и антипробуксовки,

задние дисковые тормоза,

парктроник,

камера заднего вида,

датчик света,

электрорегулировка зеркал,

светодиодные ходовые огни,

мультируль,

наружные зеркала заднего вида с указателями бокового поворота,

подогрев передних сидений,

обогрев зеркал,

мультимедиа и цифровая комбинация приборов,

ЭРА-ГЛОНАСС,

телематическая система с включенным обслуживанием на 3 года и голосовыми подсказками.

Пассажирская версия (минивэн) оборудована тремя точками крепления детских удерживающих устройств стандарта ISOFIX (одна на втором и две на третьем ряде сидений) и дополнительной точкой крепления сидений стандарта LATCH (в третьем ряду), а также системой блокировки замков задних дверей от открывания изнутри.

Вы только полюбуйтесь на этого будущего мустанга! Источник: www.lada.ru

«Боковые двери открываются и слева, и справа, что делает удобной посадку пассажиров, а сиденья третьего ряда дополнительно выполнены съемными, что позволяет увеличить полезный объем пространства для грузопассажирской эксплуатации», — говорится в пресс-релизе.

На первом этапе SKM М7 будет доступен в двух цветах кузова — белом и темно-синем. Позже в цветовой гамме модели появится серый металлик.

SKM М7 наряду с другими коммерческими моделями LADA входит в портфель LADA Business. Крупноузловая сборка автомобилей SKM осуществляется на дочернем предприятии АВТОВАЗа, производстве специальных автомобилей ВИС-АВТО. Первая партия автомобилей уже собрана и в ближайшее время отправится дилерам.

Изящной эту модель не назовешь, конечно Источник: Авито Авто

Цены пока неизвестны — сообщается лишь, что прайс-лист «будет опубликован в ближайшее время».

«Новинки должны занять рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями», — считают автожурналисты.