Странный и смешной, но выглядит надежно. Какой будет новая заднеприводная модель от АВТОВАЗа

АВТОВАЗ рассказал подробности о новом семействе коммерческих машин SKM M7. На официальном сайте Lada появились странички фургона и семиместного минивэна, завод подтвердил характеристики и анонсировал скорый старт продаж.
«Минивэны и фургоны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 137 л. с. и 5-ступенчатой МКПП. Автомобили имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах», — рассказали на официальном сайте.
Вот 3 интересных факта о новой модели тольяттинского завода от 63.RU.
1) Домчит 7 человек или 700 килограммов груза
Цельнометаллический кузов оснащен пятью дверьми, при этом две сдвижные створки расположены по обоим бортам.
«Прочная конструкция обеспечивает оптимальную грузоподъемность: минивэн рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, а фургон — на 715 кг груза. Объем грузового отсека фургона составляет 5 кубических метров», — говорится в пресс-релизе, посвященном новым моделям.
2) Обещают, что выдержит российские дороги
Автомобили SKM были специально адаптированы для удобства и надежности эксплуатации в российских условиях, уверяет производитель.
«На обе версии М7 дополнительно устанавливаются защита двигателя и бензобака, подножки для удобства посадки и высадки водителя и пассажиров, кроме того, проводится оцинковка кузовных панелей», — рассказали авторы проекта.
Силовой агрегат автомобиля допускает использование бензина с октановым числом 92 (АИ-92).
3) Это, скорее, бизнес-класс, чем эконом
В единую комплектацию для обеих версий SKM М7 входят:
кондиционер,
передние подушки безопасности,
система курсовой устойчивости и антипробуксовки,
задние дисковые тормоза,
парктроник,
камера заднего вида,
датчик света,
электрорегулировка зеркал,
светодиодные ходовые огни,
мультируль,
наружные зеркала заднего вида с указателями бокового поворота,
подогрев передних сидений,
обогрев зеркал,
мультимедиа и цифровая комбинация приборов,
ЭРА-ГЛОНАСС,
телематическая система с включенным обслуживанием на 3 года и голосовыми подсказками.
Пассажирская версия (минивэн) оборудована тремя точками крепления детских удерживающих устройств стандарта ISOFIX (одна на втором и две на третьем ряде сидений) и дополнительной точкой крепления сидений стандарта LATCH (в третьем ряду), а также системой блокировки замков задних дверей от открывания изнутри.
«Боковые двери открываются и слева, и справа, что делает удобной посадку пассажиров, а сиденья третьего ряда дополнительно выполнены съемными, что позволяет увеличить полезный объем пространства для грузопассажирской эксплуатации», — говорится в пресс-релизе.
На первом этапе SKM М7 будет доступен в двух цветах кузова — белом и темно-синем. Позже в цветовой гамме модели появится серый металлик.
SKM М7 наряду с другими коммерческими моделями LADA входит в портфель LADA Business. Крупноузловая сборка автомобилей SKM осуществляется на дочернем предприятии АВТОВАЗа, производстве специальных автомобилей ВИС-АВТО. Первая партия автомобилей уже собрана и в ближайшее время отправится дилерам.
Цены пока неизвестны — сообщается лишь, что прайс-лист «будет опубликован в ближайшее время».
«Новинки должны занять рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями», — считают автожурналисты.
«В каком-то смысле это возвращение к истокам, ведь АВТОВАЗ не выпускал заднеприводные автомобили с 2012 г., когда завод попрощался с „Жигулями“», — пишет еще один эксперт.