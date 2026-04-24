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Авто Обзор Странный и смешной, но выглядит надежно. Какой будет новая заднеприводная модель от АВТОВАЗа

Странный и смешной, но выглядит надежно. Какой будет новая заднеприводная модель от АВТОВАЗа

3 интересных факта об SKM M7

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Первую модель новой марки АВТОВАЗа можно заказать в версиях цельнометаллический фургон и пассажирский минивэн | Источник: www.lada.ruПервую модель новой марки АВТОВАЗа можно заказать в версиях цельнометаллический фургон и пассажирский минивэн | Источник: www.lada.ru

Первую модель новой марки АВТОВАЗа можно заказать в версиях цельнометаллический фургон и пассажирский минивэн

Источник:

www.lada.ru

АВТОВАЗ рассказал подробности о новом семействе коммерческих машин SKM M7. На официальном сайте Lada появились странички фургона и семиместного минивэна, завод подтвердил характеристики и анонсировал скорый старт продаж.

«Минивэны и фургоны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 137 л. с. и 5-ступенчатой МКПП. Автомобили имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах», — рассказали на официальном сайте.

Вот 3 интересных факта о новой модели тольяттинского завода от 63.RU.

1) Домчит 7 человек или 700 килограммов груза

Цельнометаллический кузов оснащен пятью дверьми, при этом две сдвижные створки расположены по обоим бортам.

«Прочная конструкция обеспечивает оптимальную грузоподъемность: минивэн рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, а фургон — на 715 кг груза. Объем грузового отсека фургона составляет 5 кубических метров», — говорится в пресс-релизе, посвященном новым моделям.

Так будет выглядеть салон | Источник: www.lada.ru Так будет выглядеть салон | Источник: www.lada.ru

Так будет выглядеть салон

Источник:

www.lada.ru

2) Обещают, что выдержит российские дороги

Автомобили SKM были специально адаптированы для удобства и надежности эксплуатации в российских условиях, уверяет производитель.

«На обе версии М7 дополнительно устанавливаются защита двигателя и бензобака, подножки для удобства посадки и высадки водителя и пассажиров, кроме того, проводится оцинковка кузовных панелей», — рассказали авторы проекта.

Силовой агрегат автомобиля допускает использование бензина с октановым числом 92 (АИ-92).

Помните советские «буханки»? Не правда ли, что-то есть от них :) | Источник: Авито Авто Помните советские «буханки»? Не правда ли, что-то есть от них :) | Источник: Авито Авто

Помните советские «буханки»? Не правда ли, что-то есть от них :)

Источник:

Авито Авто

3) Это, скорее, бизнес-класс, чем эконом

В единую комплектацию для обеих версий SKM М7 входят:

  • кондиционер,

  • передние подушки безопасности,

  • система курсовой устойчивости и антипробуксовки,

  • задние дисковые тормоза,

  • парктроник,

  • камера заднего вида,

  • датчик света,

  • электрорегулировка зеркал,

  • светодиодные ходовые огни,

  • мультируль,

  • наружные зеркала заднего вида с указателями бокового поворота,

  • подогрев передних сидений,

  • обогрев зеркал,

  • мультимедиа и цифровая комбинация приборов,

  • ЭРА-ГЛОНАСС,

  • телематическая система с включенным обслуживанием на 3 года и голосовыми подсказками.

Пассажирская версия (минивэн) оборудована тремя точками крепления детских удерживающих устройств стандарта ISOFIX (одна на втором и две на третьем ряде сидений) и дополнительной точкой крепления сидений стандарта LATCH (в третьем ряду), а также системой блокировки замков задних дверей от открывания изнутри.

Вы только полюбуйтесь на этого будущего мустанга! | Источник: www.lada.ru Вы только полюбуйтесь на этого будущего мустанга! | Источник: www.lada.ru

Вы только полюбуйтесь на этого будущего мустанга!

Источник:

www.lada.ru

«Боковые двери открываются и слева, и справа, что делает удобной посадку пассажиров, а сиденья третьего ряда дополнительно выполнены съемными, что позволяет увеличить полезный объем пространства для грузопассажирской эксплуатации», — говорится в пресс-релизе.

На первом этапе SKM М7 будет доступен в двух цветах кузова — белом и темно-синем. Позже в цветовой гамме модели появится серый металлик.

SKM М7 наряду с другими коммерческими моделями LADA входит в портфель LADA Business. Крупноузловая сборка автомобилей SKM осуществляется на дочернем предприятии АВТОВАЗа, производстве специальных автомобилей ВИС-АВТО. Первая партия автомобилей уже собрана и в ближайшее время отправится дилерам.

Изящной эту модель не назовешь, конечно | Источник: Авито Авто Изящной эту модель не назовешь, конечно | Источник: Авито Авто

Изящной эту модель не назовешь, конечно

Источник:

Авито Авто

Цены пока неизвестны — сообщается лишь, что прайс-лист «будет опубликован в ближайшее время».

«Новинки должны занять рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями», — считают автожурналисты.

«В каком-то смысле это возвращение к истокам, ведь АВТОВАЗ не выпускал заднеприводные автомобили с 2012 г., когда завод попрощался с „Жигулями“», — пишет еще один эксперт.

ПО ТЕМЕ
Александра ИсмайловаАлександра Исмайлова
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
АВТОВАЗ Машина Модель Новинка Фургон Минивэн
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Комментарии
8
Гость
24 апреля, 18:41
Очередное чудо автомобилестроения, когда недотырку пытаются выдать за шедевр.
Гость
24 апреля, 16:56
Можно .а зачем это нужно
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Гость
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