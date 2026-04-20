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Авто Выплаты по ОСАГО резко вырастут, а вместе с ними и цена полиса: детали законопроекта

Выплаты по ОСАГО резко вырастут, а вместе с ними и цена полиса: детали законопроекта

Правительство уже поддержало изменения

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Рост цен на полис ударит по аварийным водителям | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРост цен на полис ударит по аварийным водителям | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Рост цен на полис ударит по аварийным водителям

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Максимальная компенсация по ОСАГО вырастет до 2 миллионов рублей. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ. Если предложение примут, это приведет к росту цен на полисы. Рассказываем, когда изменения вступят в силу и как это повлияет на стоимость полисов.

Сейчас по ОСАГО можно получить максимум 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей за причиненный вред жизни и здоровью. Новый законопроект предлагает поднять лимит выплат за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей — по аналогии с полисом ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами).

Автор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что нижняя палата сможет принять документ уже в мае 2026 года, пишет ТАСС. Однако правительство РФ не настроено спешить. Кабмин одобрил концепцию законопроекта, направленную на повышение страховой защиты потерпевших, но с одним условием — перенести срок вступления новых норм в силу на 1 марта 2027 года. 

Повышение лимита выплат приведет к удорожанию самого полиса. По оценке главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, средняя стоимость вырастет на 700–750 рублей в год (около 8%). Это подтверждает и отзыв правительства, в котором указано аналогичное повышение, которое затронет бюджеты госорганов и госпредприятий. Поэтому власти и настаивают на отсроке — она позволит учесть изменения при планировании бюджета.

Для обычных людей это тоже обернется переплатой, но не всеобщей. Под ударом окажется лишь часть автовладельцев.

«В первую очередь это будет повышение для „аварийных“ водителей — тех, кто нарушает правила дорожного движения, плохо ездит. А для добросовестных автовладельцев это будет 2–3%, не больше. Зато при ДТП — в четыре раза будет выплата больше, если человек пострадал», — отметил Уфимцев.

По его словам, в ряде других сфер лимит страховых выплат за вред жизни и здоровью уже составляет 2 миллиона рублей. Только в ОСАГО он был ниже. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ОСАГО Компенсация Анатолий Аксаков Правительство Авария
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Комментарии
4
Гость
20 апреля, 11:54
Под благими намерениями хотят ещё больше народ обдирать. Если выплаты поднимут до 2 лямов то и полис на 100% минимум поднимут. Всё чем у нас занимаются это думаю где бы что ещё поднять , урвать, продать , не доплатить , сократить или реорганизовать. Где заводы , рабочие места, где наша продукция ? Может хватит уже народ обдирать ? Популярности это вам не добавляет сколько бы не рисовали свои рейтинги и не врали по тв
Гость
20 апреля, 08:45
Да повышайте сразу на 2000 рублей, мы не обеднеем, по 20000 раз в год может себе позволить каждый.
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Гость
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