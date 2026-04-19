Ультра-«Патриот». УАЗ меняет начинку своих внедорожников — что внутри?

УАЗ готовится к серийному выпуску обновленного УАЗ «Патриот», продажи которого должны стартовать осенью, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Автомобиль получит новый дизель и трансмиссию, что, по замыслу, подстегнет интерес к модели, которая выпускается уже 30 лет (если учитывать «Симбир» — предтечу «Патриота»).
Сейчас на Ульяновском заводе идут испытания версии с 2-литровым 136-сильным мотором компании JAC, производство которого уже несколько лет ведется на заводе группы Sollers в Елабуге. Двигатели серии JAC HFC4D имеют несколько уровней форсировки от 130 до 139 л. с. и используются для коммерческой техники Sollers. 136-сильная модификация дизеля развивает пиковую мощность при 4000 об/мин, максимальный момент в 320 Н·м при 2800 об/мин.
Разновидность этого дизеля JAC HFC4DB2-2E1 с удлиненным ходом поршня и мощностью 166 л. с. используется на пикапах JAC T9, которые также локализованы на УАЗе под маркой Sollers ST9.
Дизельные «Патриоты» уже были: с 2011 по 2016 год на них ставили мотор ЗМЗ-514, весьма архаичный даже для УАЗа. Он выпускался еще с 2002 года, сначала для «Газелей», но страдал детскими болезнями. После модернизации его начали ставить на UAZ Hunter, а позже добавили систему впрыска Common Rail, и в такой версии его получили «Патриоты». Но и на них дизель просуществовал лет пять. Мотор имел объем 2,3 литра, максимальную мощность — 114 л. с. и крутящий момент — до 270 Н·м.
Были у УАЗа эксперименты и с европейскими дизелями, например, в период дружбы с итальянцами завод недолго собирал «Патриоты» с моторами Iveco, но полноценного сотрудничества не вышло.
А что же дизель JAC? В случае с пикапом T9 преимущества такого двигателя показались нам неоднозначными, потому что бензиновый двухлитровый турбомотор «Джаков» не менее тяговит, а разница в экономичности получилась не такой уж значительной. Срок окупаемости дизельного пикапа на фоне бензиновой версии, по нашим прикидкам, составляет 100–200 тысяч километров.
Но «Патриот» — другое дело, потому что спарринг-партнером дизеля тут станет старомодный бензиновый ЗМЗ-409051: 2,7 литра, мощность — до 150 л. с., момент — до 235 Н·м. Дизель будет вдвое тяговитей на малых оборотах, от 1500 до 2000 об/мин, что как минимум повысит удовольствие от внедорожной езды, плюс наверняка окажется экономичней.
Дополнительно сэкономить получится за счет шестиступенчатой механической коробки передач JAC, которую локализовали на Заволжском моторном заводе. Ее получат как дизельные версии внедорожника, так и бензиновые, причем в разных версиях из-за отличий в крутящем моменте. Сейчас УАЗы комплектуются пятиступенчатой механикой BAIC, локализованной в Ульяновске.
Что касается «автомата», такая перспектива также рассматривается, но без конкретики. До начала СВО на УАЗы ставили гидромеханику компании Punch французской сборки.
Впрочем, есть ли перспективы у китайского дизеля именно на УАЗах — вопрос открытый. Продажи ульяновских внедорожников на гражданском рынке резко упали в 2025 году, составив менее 9 тысяч штук. Для сравнения: еще несколько лет назад они составляли около 40 тысяч штук в год, а в 2012 году — 60 тысяч. Поскольку дизель в принципе является нишевым типом мотора в России, вряд ли его появление на УАЗе радикально улучшит ситуацию.
Сам завод переносит центр тяжести на пикапы JAC, которые продает под названиями Sollers ST6, ST8, ST9. Также готовится к производству внедорожник S9 на той же платформе.
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