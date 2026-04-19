Ультра-«Патриот». УАЗ меняет начинку своих внедорожников — что внутри?

Обновление почти не затронет внешность автомобиля (кроме новых светодиодных фар), но технические изменения существенны Источник: Артем Краснов

УАЗ готовится к серийному выпуску обновленного УАЗ «Патриот», продажи которого должны стартовать осенью, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Автомобиль получит новый дизель и трансмиссию, что, по замыслу, подстегнет интерес к модели, которая выпускается уже 30 лет (если учитывать «Симбир» — предтечу «Патриота»).

Сейчас на Ульяновском заводе идут испытания версии с 2-литровым 136-сильным мотором компании JAC, производство которого уже несколько лет ведется на заводе группы Sollers в Елабуге. Двигатели серии JAC HFC4D имеют несколько уровней форсировки от 130 до 139 л. с. и используются для коммерческой техники Sollers. 136-сильная модификация дизеля развивает пиковую мощность при 4000 об/мин, максимальный момент в 320 Н·м при 2800 об/мин.

Осенью мы тестировали JAC T9 с одной из версий дизеля, который сейчас готовят для «Патриота» Источник: Артем Краснов

Разновидность этого дизеля JAC HFC4DB2-2E1 с удлиненным ходом поршня и мощностью 166 л. с. используется на пикапах JAC T9, которые также локализованы на УАЗе под маркой Sollers ST9.

Дизельные «Патриоты» уже были: с 2011 по 2016 год на них ставили мотор ЗМЗ-514, весьма архаичный даже для УАЗа. Он выпускался еще с 2002 года, сначала для «Газелей», но страдал детскими болезнями. После модернизации его начали ставить на UAZ Hunter, а позже добавили систему впрыска Common Rail, и в такой версии его получили «Патриоты». Но и на них дизель просуществовал лет пять. Мотор имел объем 2,3 литра, максимальную мощность — 114 л. с. и крутящий момент — до 270 Н·м.

Были у УАЗа эксперименты и с европейскими дизелями, например, в период дружбы с итальянцами завод недолго собирал «Патриоты» с моторами Iveco, но полноценного сотрудничества не вышло.

А что же дизель JAC? В случае с пикапом T9 преимущества такого двигателя показались нам неоднозначными, потому что бензиновый двухлитровый турбомотор «Джаков» не менее тяговит, а разница в экономичности получилась не такой уж значительной. Срок окупаемости дизельного пикапа на фоне бензиновой версии, по нашим прикидкам, составляет 100–200 тысяч километров.

Мотор ЗМЗ-409 в разных версиях ставился на «Патриот» в момент его дебюта Источник: Артем Краснов

Но «Патриот» — другое дело, потому что спарринг-партнером дизеля тут станет старомодный бензиновый ЗМЗ-409051: 2,7 литра, мощность — до 150 л. с., момент — до 235 Н·м. Дизель будет вдвое тяговитей на малых оборотах, от 1500 до 2000 об/мин, что как минимум повысит удовольствие от внедорожной езды, плюс наверняка окажется экономичней.

Дополнительно сэкономить получится за счет шестиступенчатой механической коробки передач JAC, которую локализовали на Заволжском моторном заводе. Ее получат как дизельные версии внедорожника, так и бензиновые, причем в разных версиях из-за отличий в крутящем моменте. Сейчас УАЗы комплектуются пятиступенчатой механикой BAIC, локализованной в Ульяновске.

Что касается «автомата», такая перспектива также рассматривается, но без конкретики. До начала СВО на УАЗы ставили гидромеханику компании Punch французской сборки.

В 2020 году на «Патриоты» впервые стали ставить «автоматы», но продлилось счастье недолго: в 2022 году сборку прекратили Источник: Артем Краснов

Впрочем, есть ли перспективы у китайского дизеля именно на УАЗах — вопрос открытый. Продажи ульяновских внедорожников на гражданском рынке резко упали в 2025 году, составив менее 9 тысяч штук. Для сравнения: еще несколько лет назад они составляли около 40 тысяч штук в год, а в 2012 году — 60 тысяч. Поскольку дизель в принципе является нишевым типом мотора в России, вряд ли его появление на УАЗе радикально улучшит ситуацию.

Пикапы JAC/Sollers пользуются неплохим спросом: в прошлом году реализовали 7677 таких машин всех серий (T6, T8, T9), что сравнимо с объемом продаж УАЗа Источник: Артем Краснов