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Авто Эксперимент Зажжет или обожжет? Попытались купить недорогую Lada Iskra — чем закончился эксперимент

Зажжет или обожжет? Попытались купить недорогую Lada Iskra — чем закончился эксперимент

Разбираемся, почему продажи модели никак не раскачаются

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«Искра» должна была сменить «Гранту», но в итоге выпускается параллельно с ней на одной ветке тольяттинского конвейера | Источник: Андрей Бок / «Фонтанка»«Искра» должна была сменить «Гранту», но в итоге выпускается параллельно с ней на одной ветке тольяттинского конвейера | Источник: Андрей Бок / «Фонтанка»

«Искра» должна была сменить «Гранту», но в итоге выпускается параллельно с ней на одной ветке тольяттинского конвейера

Источник:

Андрей Бок / «Фонтанка»

В прежние годы АВТОВАЗ нередко грешил добавлением в прайс-листы начальных комплектаций, которые было почти невозможно купить в реальности: мы показывали это на примере Lada Vesta и не только. Сейчас же нас заинтересовала Lada Iskra. Ценовая вилка у нее очень широкая: от 1,277 миллиона за базовый седан до 1,827 миллиона рублей за топовый кросс-универсал. Можно ли приобрести начальные комплектации или дилеры будут навязывать топ? Вопрос особенно актуален на фоне невысокого спроса на «Искру», месячные продажи которой составляют примерно две тысячи, что на порядок хуже рекордов «Гранты». Может быть, недорогих «Искр» нет в природе — отсюда и слабые продажи?

Мы обзвонили дилеров в разных городах, делая акцент на второй комплектации — «Практик», которая выглядит весьма сбалансированной. В отличие от самой простенькой, «Комфорт», у нее есть кондиционер, подогрев сидений и зеркал, задние подголовники. При этом нет мультимедийной системы, круиз-контроля, мультируля, а еще у такой «Искры» ручные стеклоподъемники, штампованные диски и 90-сильный 8-клапанный мотор с вазовской пятиступенчатой коробкой. Зато и цена — всего 1,347 миллиона рублей. Дешевле этой планки сегодня только Granta и старая Niva Legend, а иномарки — минимум в полтора раза дороже.

В начале 2026 года спрос на бестселлеры «Лады» упал, включая «Гранту» и «Весту». Но почему-то буксует даже «Искра», не попадая в топ-10 рынка | Источник: Артем КрасновВ начале 2026 года спрос на бестселлеры «Лады» упал, включая «Гранту» и «Весту». Но почему-то буксует даже «Искра», не попадая в топ-10 рынка | Источник: Артем Краснов

В начале 2026 года спрос на бестселлеры «Лады» упал, включая «Гранту» и «Весту». Но почему-то буксует даже «Искра», не попадая в топ-10 рынка

Источник:

Артем Краснов

К нашему удивлению, купить доступную «Искру» не только возможно, но даже несложно. Из дилеров, которым мы позвонили, только у одного машины не было в наличии: нам посоветовали обратиться в начале мая. И предложили чуть лучшую версию «Драйв» за 1,467 миллиона рублей с мультимедийной системой и круиз-контролем.

У остальных дилеров «Искры» за 1,347 миллиона стоят на складе, причем в разных цветах. Черный и белый — бесплатно, доплата за металлики — 20 тысяч рублей. Более того, некоторые дилеры готовы продать и базовую версию за 1,277 миллиона, хотя таких машин меньше. Спрос на них ограничен, поэтому дилеры избегают заказывать их в больших количествах.

«Искру» можно забрать без обязательных опций и услуг, хотя в былые времена дилеры «Лады» любили повысить цену за счет разных допов. У некоторых дилеров машины без ПТС, и нам предложили приехать в салон для оформления договора, обещая привезти паспорт в течение суток или в понедельник (мы звонили в пятницу).

Топовые «Искры» стоят ближе к 1,8 миллиона, но дилеры предлагают и доступные комплектации | Источник: Артем КрасновТоповые «Искры» стоят ближе к 1,8 миллиона, но дилеры предлагают и доступные комплектации | Источник: Артем Краснов

Топовые «Искры» стоят ближе к 1,8 миллиона, но дилеры предлагают и доступные комплектации

Источник:

Артем Краснов

Подобный результат кажется удивительным на фоне низких продаж «Искры». Изначально казалось: либо машин нет в наличии, либо отсутствуют начальные версии. Но раз проблем с покупкой нет, почему люди не сметают «Искру», ведь соотношение цены и характеристик выглядит привлекательным? Да, 90-сильный мотор маловат для такой машины, но и «Логан» в свое время активно продавали с маломощным двигателем 1,4 литра, так что для целевой аудитории худосочный мотор не является стоп-словом.

Проблема, скорее, в другом: на «Искру» нет ни скидок, ни спецпрограмм. Если при покупке «Весты» предлагают дисконт 75–150 тысяч при сдаче машины в трейд-ин, плюс есть скидки на модели 2025 года, а еще — субсидированные кредиты и псевдорассрочки (под 0,01%), то для «Искры» действуют прайсовые цены — и точка. Один из дилеров, почувствовав наш интерес, предложил дополнительную скидку в 100 тысяч рублей, другой — пообещал 50 тысяч или больше при сдаче машины в трейд-ин, но это частная инициатива продавцов. В остальном модель позиционируется как новинка, а потому масштабного демпинга нет. Даже субсидированный кредит могут получить только участники СВО, медики и другие льготные категории, попадающие под госпрограмму.

Lada Iskra во время рейтинг-теста «Авторевю» | Источник: Артем КрасновLada Iskra во время рейтинг-теста «Авторевю» | Источник: Артем Краснов

Lada Iskra во время рейтинг-теста «Авторевю»

Источник:

Артем Краснов

И получается, что даже среди модельного ряда АВТОВАЗа «Искра» — не самый очевидный выбор. Допустим, у вас есть 800 тысяч рублей, и вы хотите купить «Искру» в версии за 1,347 миллиона в кредит на пять лет. При ставке 20% и страховке КАСКО, включенной в тело кредита, получается ежемесячный платеж 16 тысяч рублей, переплата — 362 тысячи. Если же покупать «Весту» в схожей версии с кондиционером и подогревом сидений, но с более мощным 106-сильным мотором и светодиодными фарами, цена получается 1,581 миллиона рублей. И для нее доступен пятилетний кредит с субсидированной ставкой 6,9% (АО «Авто Финанс Банк»). В итоге ежемесячный платеж получается 15,8 тысячи рублей, переплата — 150 тысяч. При этом речь о «Весте» 2026 года выпуска, а дополнительно сэкономить можно за счет трейд-ина или покупки прошлогодней машины.

Это подчеркивает проблему «Искры», которую мы упоминали во время тест-драйва: модель выглядит зрелой и во многом лучше «Гранты», но по всем параметрам она слишком близка к «Весте». И внутренняя конкуренция, вероятно, мешает обеим моделям. Для АВТОВАЗа дополнительной сложностью является их разный генезис: сегодня на шесть моделей у тольяттинцев пять разных платформ, и добавление «Искры» лишь усугубило разношерстность.

С другой стороны, при покупке за наличные базовая «Искра» выглядит неплохим вариантом для тех, кому не шашечки, а ехать.

Для бюджетных тарифов такси базовая версии «Искры» выглядит неплохим вариантом | Источник: АВТОВАЗ / GeminiДля бюджетных тарифов такси базовая версии «Искры» выглядит неплохим вариантом | Источник: АВТОВАЗ / Gemini

Для бюджетных тарифов такси базовая версии «Искры» выглядит неплохим вариантом

Источник:

АВТОВАЗ / Gemini

А вот обзор цен на другие популярные модели весной 2026 года. Почитайте также рассказ наших читателей об опыте эксплуатации чайнакаров.

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Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок Цена на автомобили Lada АВТОВАЗ
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Комментарии
9
Гость
18 апреля, 10:15
Купить доступную «Искру» не только возможно, но даже несложно. Только на хрен, кому нужно!
Гость
18 апреля, 01:50
Ужасы нашей страны наша промышленность.
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Гость
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