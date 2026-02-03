«За „Мерс“ ценой 4 миллиона отсуживали 50». Эксперты — о новом запрете потребительского экстремизма

Новая версия закона о защите прав потребителей исключит многократные компенсации за автомобиль Источник: Артем Краснов / Gemini

С 1 февраля в России начинает действовать новая редакция закона «О защите прав потребителей», целью которой является борьба с «потребительским экстремизмом» — стратегии, при которой покупатель или его юристы получают с продавца или изготовителя непропорционально большие суммы компенсаций за неисправный товар. Особенно острой проблема была в отношениях между автодилерами и их клиентами, как при покупке машины, так и при ремонте. Ситуация была двоякой: в некоторых случаях притязания клиентов выглядели оправданными, и высокие штрафы дисциплинировали продавцов и позволяли автомобилистам получать справедливые компенсации (пример). В других случаях ситуация изначально проектировалась так, чтобы вынудить автосалон заплатить многократную стоимость автомобиля. Рассказываем, что изменилось в законе и как к этому относятся сами автодилеры и независимые юристы.

В чем отличия новой редакции закона

Изменения закона радикально ограничивают предельные суммы, которые можно отсудить у продавца или производителя товара:

размер неустойки раньше не был лимитирован, но с 1 февраля он не может превышать стоимость товара по договору купли-продажи . Неустойка составляет 1% за каждый день просрочки исполнения обязательств, то есть за три с небольшим месяца достигает стоимости товара;

с 1 февраля суды получили право иногда отказывать клиенту в наложении на продавца/изготовителя товара штрафа 50%. Штраф начисляется в пользу истца. Теперь, если покупатель вел себя недобросовестно, например, уклонялся от досудебного урегулирования вопроса, либо же продавец/изготовитель стал заложником своих контрагентов, штраф 50% накладываться не будет ;

сумма компенсации при возврате технически сложных товаров будет учитывать их возраст и состояние . Это важно, например, когда спор идет о подержанном автомобиле: раньше клиент мог претендовать на сумму, сопоставимую со стоимостью новой машины, сейчас — только аналогичной, с учетом пробега и других параметров;

переуступка требований по неустойке (цессия) в пользу автоюристов запрещена до решения суда. Это ограничивает возможности «продажи долга»;

при срыве сроков ремонта компания может освобождаться от неустойки, если причина задержки — проблемы с поставщиками, контрагентами и так далее.

«Теперь законодательно ограничен размер неустойки за нарушение требований потребителя, — рассказывает эксперт cлужбы правового консалтинга „Гарант“ Мария Рижская. — Напомню, что такая неустойка выплачивается за каждый день просрочки в размере 1% от цены товара. Однако с 1 февраля сумма неустойки, определенная в соответствии со статьей 23 закона „О защите прав потребителей“, не сможет превышать сумму, уплаченную потребителем по договору купли-продажи товара. При этом суд наделяется правом уменьшить неустойку, если она явно окажется несоразмерной последствиям нарушения обязательства».

Другими словами, закон уменьшает предельные выплаты от автосалона клиенту, что, по замыслу, должно ограничить потребительский экстремизм. Но не получится ли так, что с водой выплеснули ребенка, ведь риски больших штрафов дисциплинировали дилеров, а в случае непримиримого отношения позволяли клиентам получать хорошие компенсации?

Что говорят дилеры

Представители автобизнеса предсказуемо похвалили новый закон. Президент ассоциации российских автодилеров РОАД Алексей Подщеколдин считает, что он избавит игроков от необоснованных претензий.

«Данный федеральный закон существенно ограничивает размер неустойки стоимостью товара или услуги, — объясняет он. — Это очень важно, потому что ранее потребитель имел возможность взыскать две, три, иногда пять стоимостей товара. Известны случаи, когда десятикратная стоимость товара взымалась в виде неустойки».

Алексей Подщеколдин отмечает, что суды нередко требовали заменить новым товар с сильным износом, тогда как сейчас закон предписывает учитывать состояние товара. Он положительно оценивает и ограничение на штраф в 50%.

«Согласно новому федеральному закону, если мы, как добросовестная организация, автоцентр, предлагаем потребителю вернуть денежные средства или же обменять товар на аналогичный до суда, то есть заключить медиативное соглашение, в этом случае штраф будет или вообще не начислен, или существенно уменьшен. Это очень важно, потому что в настоящий момент мы как автоцентр, как дилеры, получаем иски с многократной стоимостью товара и штрафами, помноженными на эту многократную стоимость».

«Проблема остро стояла в 2022 году»

Как ни странно, в среде автоюристов резкого негатива к новому закону тоже нет, поскольку проблема потребительского экстремизма действительно присутствовала. Но часть экспертов считает, что возможность ссылаться на ошибки контрагентов открывает дилерам лазейки для ухода от ответственности.

Резкий рост цен на автомобили в 2022 году увеличил и компенсации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Автоюрист Лев Воропаев говорит, что изменения в закон о защите прав потребителей разумнее было сделать раньше.

«Поздновато спохватились, потому что проблема стояла остро в 2022–2023 годах, когда из-за резкого роста цен покупателям удавалось отсуживать у автосалонов космические суммы, иногда в 10 раз больше изначальной стоимости машины, — говорит он. — Сейчас это уже менее актуально».

Лев Воропаев говорит, что в целом суды старались ограничить сумму неустойки размером стоимости товара и раньше, в том числе, используя статью 333 ГК РФ, описывающую условия, при которых неустойка может быть снижена. Поэтому для обычных автомобилистов, на его взгляд, практика останется плюс-минус такой же, однако новый закон ограничит аппетиты тех юристов, целью которых было получение максимальных выплат с автосалона.

«Раньше это практиковалось, когда за Mercedes стоимостью 4–5 млн отсуживали 30–40–50 млн рублей, то есть превращали это в бизнес», — говорит автоюрист.

Он подчеркивает, что помимо неустоек большую роль играл штраф 50%, и его ограничение также снижает возможности профессионального сутяжничества.

«Скажем, у вас неустойка получается 4 млн рублей, а сверху еще 2 млн рублей штрафа, отсюда и набегали суммы, многократно превышающие стоимость товара», — объясняет Лев Воропаев.

Простор для манипуляций

Однако, по словам Льва Воропаева, «антикризисные» поправки в новый закон, которые позволяют дилерам ссылаться на проблемы с логистикой и контрагентами, открывают слишком широкие возможности для манипуляций.

«Полагаю, со временем судебная практика устоится, как уже было в случае с законом об ОСАГО, — говорит юрист. — Но поначалу, думаю, дилеры будут при любом удобном случае ссылаться на проблемы с компаниями-партнерами, что те якобы не успели привезти деталь в срок или в принципе не могут обеспечить поставку. Думаю, со временем суды начнут требовать более веских доказательств невозможности ремонта или замены товара, но уйдут годы, пока практика устоится».

Неустойки за просроченный гарантийный ремонт урежут, если причина связана с действиями компаний-партнеров автодилера Источник: Артем Краснов

Руководитель компании «Автоадвокат» Наталья Усова также склоняется к мысли, что чего-то радикально нового в судебную практику новый закон не привносит.

«У нас и раньше было ограничение суммы неустойки в отношении услуг, например, по договорам каско, сейчас этот принцип распространили на товары, — говорит она. — И да, раньше и в отношении товаров суды нередко ограничивали выплаты их стоимостью, но были пути обхода, например, неустойки выставляли не сразу за весь период, а частями, как длящиеся. Скажем, мы требовали за просрочку с 1 марта по 1 апреля, а затем с 1 апреля до даты выполнения обязательства. Поэтому в каждом случае неустойка была ниже стоимости товара, но в сумме могла получаться выше. Сейчас, видимо, будет общий лимит на сумму компенсации в размере цены товара».

Она считает такой подход нормальным и не создающим проблем для юристов, цель которых — не обогатиться самим, а добиться справедливой компенсации для клиента.

При этом высокие судебные компенсации в РФ нередко служат противовесом для «скупости» закона: это видно на примере ОСАГО. Лимит выплат в 400 тысяч рублей, введенный более 10 лет назад, устарел из-за резкого повышения цен на автомобили и запчасти. Но иногда автомобилистам удается отсудить у страховой более миллиона рублей, то есть в 2–3 раза выше лимита ОСАГО.

Поддерживаете ли вы поправки в закон о защите прав потребителей? Да, это борьба с потребительским экстремизмом Надо посмотреть на практике Нет, в плюсе — только дилеры