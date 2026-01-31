Владеть «Ладой Искрой» — что ездить на такси. Эксперты посчитали расходы на «бюджетную» машину

Lada Iskra построена на глубоко модифицированной платформе Renault CMF-B LS и является дальней родственницей третьего поколения Renault Logan Источник: пресс-служба АвтоВАЗа

Агентство «Автостат» посчитало стоимость владения самой дешевой Lada Iskra ценой 1,277 миллиона рублей с 8-клапанным мотором и механической коробкой передач в комплектации Comfort. При выбранных параметрах расходы составят от 22 тысячи рублей в месяц. Рассказываем, из чего складывается столь впечатляющая сумма.

Кстати, выбранная комплектация — самая доступная, но вряд ли будет популярна: в ней нет подогрева сидений и зеркал, кондиционера и магнитолы, то есть это версия а-ля «Жигули». Обычно запасы таких машин у дилеров минимальны, и акцент делается на более дорогие версии. В случае с «Искрой» — в районе 1,5–1,6 миллиона рублей.

Расчет делали для минимальной «Искры» в версии седан. На пресс-снимке показано более дорогое исполнение Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

Эксперты «Автостата» пришли к выводу, что за пять лет эксплуатации при среднегодовом пробеге 20 тысяч км расходы владельца составят 1,383 миллиона рублей , то есть превысят стоимость автомобиля. В месяц в зависимости от региона придется потратить 22–23 тысячи рублей, а километр пробега обойдется примерно в 14 рублей. При этом выбирались сравнительно выгодные для ОСАГО параметры водителя: возраст — 35 лет, стаж — 10 лет.

Больше всего автовладелец потратит на бензин — 556 тысяч рублей (5,6 рубля за километр). Еще 408 тысяч составляет потеря стоимости автомобиля, то есть, по оценкам «Автостата», за пять лет «Искра» подешевеет на треть. Остальные расходы тоже оказались на уровне 400 тысяч — это страховки, налоги, техобслуживание, шины.

Недавно мы рассказывали о главной проблеме Lada Iskra Источник: Артем Краснов

От редакции добавим, что расходы на автомобиль будут выше, если покупать в кредит. Так, по данным сайта Lada, банковские ставки составляют 24–33%. С учетом субсидированных кредитов они могут снижаться до 21% годовых.

Если взять «Искру» самой дешевой версии без кондиционера с первоначальным взносом 50% (639 тысяч рублей), переплата по кредиту за пять лет составит около 400 тысяч рублей. Ежемесячный платеж будет 17 тысяч рублей, из них в первый год на погашение банковских процентов будет уходить более 10 тысяч рублей. К этому добавятся расходы на страховку каско.

Получается, что эксплуатация даже самой доступной российской машины обходится примерно в 1000 рублей в сутки (учитывая рабочие дни). Если вы живете недалеко от работы или места учебы, этой суммы порой достаточно, чтобы ездить на такси или каршеринге. Эксплуатация своей машины, даже лоукост-сегмента, всё больше превращается в роскошь.

