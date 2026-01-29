Полцены — утильсборы и налоги. Автодилеры показали пугающую раскладку стоимости «чайнакара»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) опубликовала подробности о том, как формируется розничная цена автомобиля в России при его импорте из Китая. Расчет проведен в 2026 году с учетом новых ставок утилизационного сбора и НДС.
В качестве примера аналитики взяли седан Jetta VA3 — автомобиль, технически близкий к Volkswagen Polo Sedan, который в партнерстве с немецкой маркой производит в Китае концерн FAW. Модель поставляют в Россию официально, хотя особенным спросом она не пользуется.
Одна из причин прохладного отношения к ней — стоимость в 2,71 миллиона рублей. По данным РОАД, сумма складывается из следующих компонентов:
стоимость автомобиля в Китае — 900 тысяч рублей (в переводе с юаней);
утилизационный сбор — 801 тысяча рублей (после повышения в январе 2026 года);
таможенная пошлина — 135 тысяч рублей;
акциз — 10 тысяч рублей;
таможенный сбор — 5 тысяч рублей;
НДС — 230 тысяч рублей;
доставка — 350 тысяч рублей;
маржа дистрибьютора — 150 тысяч рублей;
маржа дилера — 130 тысяч рублей.
В итоге таможенные платежи в сумме достигают 1,181 миллиона рублей, что превышает стоимость автомобиля в Китае. Этим объясняется, почему марки из КНР неохотно везут в Россию автомобили лоукост-сегмента, которые могли бы стать альтернативой «Ладам». Удельная наценка получается настолько высокой, что автомобиль теряет конкурентоспособность.
С 1 января 2026 года увеличение утилизационного сбора и НДС добавило к стоимости рассматриваемой Jetta VA3 около 150 тысяч рублей (+6%).
Как и до начала СВО, Россия придерживается курса на местную сборку иномарок, для которых утильсбор компенсируется частично или полностью из бюджета: точная величина субсидий не разглашается и зависит от выполнения условий специального инвестиционного контракта (СПИК), который производители подписывают с Минпромторгом. По итогам прошлого года половина проданных в России автомобилей была российской сборки, включая успешно стартовавший проект Tenet.
Но такая стратегия не несет плюсов для самих автомобилистов: стоимость машин местной сборки мало отличается от цены импортируемых моделей. Так, прайс Tenet T4 калужского производства начинается от 2,039 миллиона рублей, как и идентичного ему Chery Tiggo 4. В Китае аналогичная модель называется Chery Tiggo 5x и стоит от 66 тысяч юаней (726 тысяч рублей). В России представлена более современная итерация кроссовера после очередного рестайлинга, но даже с учетом этого разница в цене получается более чем двукратной. В отличие от ситуации до 2022 года, локализация не дает особенных преимуществ для самого авторынка.
Нужны ли России высокие таможенные платежи при ввозе автомобилей?
Помимо седана VA3, в России также представлены Jetta VS5 и VS7 — кроссоверы, близкие к Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq.