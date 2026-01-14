Всему виной утильсбор? Новые машины заметно выросли в цене. Печальная статистика

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Рассказываем, какие машины подорожали

243
Машины становятся всё менее и менее доступны | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUМашины становятся всё менее и менее доступны | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Машины становятся всё менее и менее доступны

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Не успел год начаться, а цены растут полным ходом. В первые недели января на российском авторынке зафиксирован рост стоимости новых легковых автомобилей. По данным дилеров, средняя стоимость машин увеличилась на 1,5–3%. Основными причинами стало повышение ставки НДС и рост утилизационного сбора. Разбираемся в невеселых тенденциях.

Какие марки подорожали

Удорожание затронуло как отечественные, так и китайские бренды. Среди них:

  • российские: Lada, Solaris, Tenet, Xcite, «Москвич», Evolute;

  • китайские: Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune, LiXiang.

По информации дилеров, большинство моделей подорожало на 50–100 тысяч рублей. Для автомобилей премиум‑сегмента рост оказался существеннее — до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Что ждет рынок дальше

Участники рынка прогнозируют дальнейший рост: в первом квартале 2026 года ожидается повышение цен еще на 5–10 %. При этом дилеры предупреждают, что размер скидок в нынешнем году будет меньше по сравнению с 2025 годом.

Контекст: сокращение авторынка

Тенденция к росту цен развивается на фоне общего спада на рынке автомобилей. По итогам 2025 года объем продаж новых легковых машин сократился на 15,6%. Это связано с комплексом факторов — от изменения налоговой нагрузки до сохраняющейся высокой ключевой ставки, влияющей на стоимость автокредитов.

В условиях растущих издержек производители и дилеры вынуждены корректировать ценовую политику, чтобы оставаться на плаву. В результате покупатели сталкиваются с постепенным увеличением стоимости автомобилей и сокращением акцизных предложений.

Также мы писали о том, что в 2026 году стоит ожидать значительного роста цен на технику.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
