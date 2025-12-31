Украсил машину гирляндами — лишился прав: почему стоит избегать новогоднего оформления автомобилей

Также можно получить штраф за декоративные элементы на авто Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Водители могут лишиться прав за крашение машины гирляндами определенных цветов. Об этом рассказал автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами», — цитируют РИА Новости слова Касьяненко.

Автоюрист также добавил, что любые декоративные элементы, включая гирлянды, не должны закрывать обзор водителю. Их нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида, а также на дворниках лобового стекла. Нарушение этих требований грозит административным делом по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ либо штраф в размере 500 рублей.

А если украшение закрывают госномер, то водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав управления на срок от одного до трех месяцев.