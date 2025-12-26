«Утиль» себя перехитрил. Поступления в бюджет оказались вдвое ниже плана, несмотря на резкий рост ставок

Утильсбор в России платят и местные сборщики, включая Sollers Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России нарастает дефицит бюджета, который по итогам года может оказаться в пять раз выше планового, и одна из причин — снижающиеся доходы. Наиболее драматично складывается ситуация с утильсбором, поступления от которого оказались на 44% ниже плана, то есть почти вдвое. Такие данные приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

С конца 2024 года ставки утильсбора выросли более чем вдвое, и ожидался резкий рост доходов по этой статье, но добиться этого не удалось. Мы разобрались, почему это случилось. Вопрос тем интереснее, что в декабре ставки подняли опять, а очередной раунд утиль-реформы нас ждет уже с 1 января 2026 года.

Недосчитались почти триллиона

Введенный в 2012 году утилизационный сбор первоначально был мерой протекционизма: он стимулировал местную сборку иномарок после снижения таможенных пошлин (подробнее). С началом СВО локальное производство иномарок рухнуло, Россия опять перешла на их импорт, а утильсбор стал расти беспрецедентными темпами, превратившись из защитной меры в заметную статью доходов федерального бюджета — правительство «монетизировало» ажиотажный спрос на иностранную технику. В 2023 году для новых машин с моторами 1–2 литра утильсбор повысили с 178 тысяч до 301 тысячи рублей, в 2024–2025 годах — до 667 тысяч, с января 2026 года он станет 800 тысяч рублей, а к 2029 году превысит 1 миллион. Дополнительно его подняли для машин мощнее 160 л. с.

Поначалу всё шло по плану: в хорошем для авторынка 2024 году бюджетные поступления утильсбора составили 1,1 трлн рублей , превысив показатель 2023 года в 1,7 раза. В 2025 году ставки снова увеличились вдвое, и по той же логике правительство намеревалось собрать более 2 трлн рублей в виде утилизационного сбора. Это выше, чем запланированные расходы на образование или здравоохранение, то есть утильсбор превратился в весомую часть федерального бюджета. Но планы не сбылись.

По прогнозам ЦМАКП, недоимка утилизационного сбора по итогам года составит 0,89 трлн рублей , а его фактические поступления окажутся на уровне 1,1 трлн. Парадокс «утиля»: при двукратном росте ставок фактический объем не изменился.

Аналитики ЦМАКП отмечают негативное влияние этого фиаско на технологический сектор России.

«Наиболее существенно пересмотрены расходы по госпрограммам, которые курирует Минпромторг России, ввиду снижения доходов — основных источников финансирования деятельности ведомства (в том числе, утилизационного сбора), — говорится в отчете. — Это привело к оптимизации расходов в рамках госпрограммы „Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности“, особенно в части федеральных проектов, направленных на промышленную робототехнику, развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения, а также поддержку производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности».

Еще до повышения утильсбора он превратился в доминирующую статью таможенных платежей для машин низшего и среднего ценового сегментов Источник: Семен Казьмин

Провал «утиля» оказался самым заметным в ряду других доходных статей: так, нефтегазовые поступления не дотянули до плана 21%, ввозные НДС и акцизы — 24%. Недобор по «утилю» внес существенный вклад в нарастающий дефицит бюджета, который вместо плановых 1,2 трлн оценивался в ноябре в 5,7 трлн рублей. Падение не связанных с нефтегазовым сектором доходов составило 0,9 трлн рублей, то есть соответствует недостаче в утильсборах.

Ставки растут, сборы падают — парадокс?

Парадокса нет, потому что снижается как импорт автомобилей, так и внутреннее производство, то есть база, с которой платится утильсбор. Напомним, что его взимают и с местных производителей, включая АВТОВАЗ и УАЗ, но последние получают компенсацию из бюджета.

Импорт новых автомобилей по итогам января-октября 2025 года упал на 64% (данные агентства «Автостат»). Накануне декабрьского повышение утильсбора наблюдался ажиотажный спрос на машины, но даже так ноябрьский ввоз новых иномарок оказался на 9% хуже прошлогоднего. По итогам 2025-го ожидается снижение импорта новых машин на уровне 60%.

Чуть лучше картина в сегменте подержанных машин: октябрь и ноябрь отметились локальными рекордами, а объемы вдвое превысили прошлогодние. Но это обманчивый скачок: в 2024-м повышение «утиля» состоялось в октябре, то есть этот месяц уже был периодом охлаждения рынка, и нынешние приросты достигнуты на фоне низкой базы. В целом же ввоз подержанных иномарок вырос на 10%.

Но величина не всегда транслируется в рост «доходности» утильсбора: подержанные машины чаще ввозят физлица по льготным ставкам, которые в сотни раз ниже коммерческих. Именно эту лазейку в отношении мощных автомобилей правительство прикрыло в декабре в надежде подстегнуть сборы «утиля».

Местное производство не растет в тех темпах, в которых падает импорт Источник: пресс-служба компании «Моторинвест»

Выпуск легковых автомобилей в России в 2025 году сократился на 10% с тенденцией к ухудшению: в октябре падение было двукратным. Крупнейший автопроизводитель, АВТОВАЗ, перешел на четырехдневную неделю, а продажи сократились на четверть относительно 2024 года. В сегменте коммерческого транспорта ситуация еще хуже: производство грузовиков и автобусов упало на треть.

Таким образом, двукратное увеличение ставок утильсбора не транслировалось в рост соответствующих доходов из-за сильной просадки автомобильного рынка. Наибольший вклад в дефицит «утиля» внес задушенный импорт новых машин: компенсировать это должно было местное производство, но и оно упало, пусть не так сильно. Экономистам известен этот парадокс: после определенного предела рост налогов и сборов не приводит к повышению доходов из-за падения экономической активности.

Как скажется дальнейшее увеличение?

В декабре утильсбор вырос для автомобилей с ДВС мощнее 160 л. с. (для электромобилей — 80 л. с.). При их ввозе частными лицами теперь действуют высокие коммерческие ставки. Для гибридов типа Lixiang L7 это увеличивает цену на 1–1,5 миллиона рублей.

В январе состоится плановое ежегодное увеличение ставок утильсбора уже для всех категорий, и ввоз некоторых моделей станет коммерчески невыгодным. Например, для автомобиля в возрасте пяти лет с мотором 2,5 литра и мощностью 249 л. с. утильсбор составит 3,55 миллиона рублей: часто это выше его цены за границей. Запретительные тарифы приводят к обратному эффекту — всё равно что в погоне за удоями зарезать корову.

Источник: Семен Казьмин

Правительство последовательно перекрывает каналы серого и параллельного импорта, например, еще весной 2024 года запретили импорт машин по льготным ставкам из стран ЕАЭС, а тем, кто практиковал подобное, теперь вменяют крупные доплаты. Это, в числе прочего, обрушило рынок электромобилей, который начал было расцветать в 2023-м.

Всё это способствует дальнейшему сокращению импорта автомобилей и перераспределению спроса в пользу машин мощностью до 160 л. с., которые еще можно ввезти по ставкам для физлиц (3,4–5,2 тысячи рублей). Поэтому, несмотря на увеличение утильсбора, пропорционального роста доходов бюджета может не произойти: коммерческий ввоз сократится, а поступления от частного ввоза для бюджета минимальны.

Ограничение импорта вроде бы должно подстегнуть спрос на местную продукцию, но он зависит от платежеспособности населения, цен на машины и ассортимента. В России он пока узок: помимо АВТОВАЗа и УАЗа, работают несколько заводов по сборке китайских машин (Haval, Tenet, «Москвич»), но их продукция представлена в основном в среднеценовом сегменте легковушек и кроссоверов С и D класса. Проект Solaris повис в состоянии неопределенности, бывшие заводы Nissan, GM, Toyota в Петербурге или простаивают, или работают в крайне ограниченном режиме.

Ограничить спрос на продукцию росавтопрома могут и растущие цены, которые после полугодовой паузы снова пошли вверх. Две волны повышения утильсбора, увеличение ставок НДС и общая инфляция стимулируют прайсовую гонку, и первая половина 2026-го ожидается для авторынка сложной: после периодов ажиотажного спроса обычно следует «яма». И «парадокс утиля» снова может повториться — выросшие ставки нивелирует охлаждение рынка.

В общем ключе эта тенденция отражена в отчете ЦМАКП с привязкой к НДС и косвенным налогам.

«Ужесточение бюджетно-налоговой политики несет существенные издержки, — пишут авторы отчета. — Усиление косвенных налогов может оказать разнонаправленные эффекты на экономику. С одной стороны, это создает инфляционный импульс и сужает пространство для денежно-кредитной политики , продлевая период высокой ключевой ставки и повышая стоимость обслуживания долга. С другой стороны, повышение ставки НДС и расширение числа его плательщиков увеличивают постоянные издержки бизнеса и могут подтолкнуть часть компаний к уходу в тень или прекращению деятельности , что снизит собираемость ненефтегазовых доходов и усложнит достижение планов по поступлениям».

Будущее УАЗа — копии китайских JAC Источник: Sollers / Gemini