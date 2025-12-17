Система получения прав в 2026 году изменится: что ждет водителей

Важные изменения ожидают водителей: с 1 января 2026 года в России прекращает действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений. Об этом сообщил адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов. Рассказываем о новых правилах в этом материале.
История вопроса началась в 2022 году, когда в связи с пандемией и высокой нагрузкой на госорганы было введено автоматическое продление водительских удостоверений. Эта антикризисная мера действовала до конца 2025 года. Однако с 1 апреля 2025 года МВД объявило о возвращении к стандартному порядку замены прав.
Для документов, срок действия которых завершается после 31 декабря 2025 года, такой опции не предусмотрено.
«Водители, чьи удостоверения истекают после 31.12.2025, должны уже сейчас заниматься оформлением необходимых документов», — отметил адвокат в разговоре с «Известиями».
Новая процедура замены прав предполагает обязательный личный визит в государственные органы. Водителям необходимо будет:
пройти медицинское обследование;
подтвердить свою личность;
оформить заявление на получение нового удостоверения через «Госуслуги» или в ГИБДД;
оплатить государственную пошлину.
Штрафные санкции за управление автомобилем с просроченными правами предусмотрены статьей 12.7 КоАП РФ и составляют от 5 000 до 15 000 рублей.
Также стоит обратить внимание на то, что с 1 сентября 2025 года размер госпошлины за получение национальных водительских прав увеличен до 4 000 рублей.