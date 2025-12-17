Система получения прав в 2026 году изменится: что ждет водителей

Изменения вступят в силу с начала года

Важные изменения ожидают водителей: с 1 января 2026 года в России прекращает действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений. Об этом сообщил адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов. Рассказываем о новых правилах в этом материале.

История вопроса началась в 2022 году, когда в связи с пандемией и высокой нагрузкой на госорганы было введено автоматическое продление водительских удостоверений. Эта антикризисная мера действовала до конца 2025 года. Однако с 1 апреля 2025 года МВД объявило о возвращении к стандартному порядку замены прав.

Для документов, срок действия которых завершается после 31 декабря 2025 года, такой опции не предусмотрено.