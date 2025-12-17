НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 754мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,43
EUR 93,81
Судьба мукомольной мельницы
«Умные решения»
Откроют елочные базары: адреса
Купить жилье без обмана
Пустят ночные автобусы
Новые авиарейсы
Ярославцы против кладбища
Умер гендиректор «Атруса»
Авто Система получения прав в 2026 году изменится: что ждет водителей

Система получения прав в 2026 году изменится: что ждет водителей

Рассказываем, к чему стоит готовиться

464
Изменения вступят в силу с начала года | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUИзменения вступят в силу с начала года | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Изменения вступят в силу с начала года

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Важные изменения ожидают водителей: с 1 января 2026 года в России прекращает действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений. Об этом сообщил адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов. Рассказываем о новых правилах в этом материале.

История вопроса началась в 2022 году, когда в связи с пандемией и высокой нагрузкой на госорганы было введено автоматическое продление водительских удостоверений. Эта антикризисная мера действовала до конца 2025 года. Однако с 1 апреля 2025 года МВД объявило о возвращении к стандартному порядку замены прав.

Для документов, срок действия которых завершается после 31 декабря 2025 года, такой опции не предусмотрено.

«Водители, чьи удостоверения истекают после 31.12.2025, должны уже сейчас заниматься оформлением необходимых документов», — отметил адвокат в разговоре с «Известиями».

Новая процедура замены прав предполагает обязательный личный визит в государственные органы. Водителям необходимо будет:

  • пройти медицинское обследование;

  • подтвердить свою личность;

  • оформить заявление на получение нового удостоверения через «Госуслуги» или в ГИБДД;

  • оплатить государственную пошлину.

Штрафные санкции за управление автомобилем с просроченными правами предусмотрены статьей 12.7 КоАП РФ и составляют от 5 000 до 15 000 рублей.

Также стоит обратить внимание на то, что с 1 сентября 2025 года размер госпошлины за получение национальных водительских прав увеличен до 4 000 рублей.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Права Водитель Правила
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Золотое дно. И ни куда не денешься , за бумажку 4000р, в которой 99 % всё сам сделал , за свои бабки всё прошёл оформил , приехал. Как у нас любят обирать народ, просто диву даюсь, а ещё на запад посмеиваются. Налогодобыващая экономика
Гость
1 час
в многополярный мир идут пешком
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем