«Не глупость, а госполитика — забирать у людей миллионы». В скандал с утильсбором вмешались таможня и Госдума

Накануне повышения утильсбора на таможнях наблюдался ажиотаж Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Федеральная таможенная служба признала проблемы с расчетом утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, в частности Белоруссии и Казахстана. Об этом в интервью «Бизнес FM» заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Шкляев. Он также предложил изменить крайне запутанную систему исчисления сбора в пользу упрощенного расчета с использованием двух параметров: года выпуска и объема двигателя.

Дискуссия происходит на фоне еще большего усложнения формулы «утиля», в которую с 1 декабря добавился новый параметр — мощность. Кажется, даже таможенники не успевают за протекционистским рвением правительства, а главная проблема — в массовых начислениях задним числом, через год после ввоза машины.

От утильсбора в шоке даже таможня

Сергей Шкляев рассказал, что трудности с вычислением корректной величины утилизационного сбора возникают даже у специалистов и ФТС готова передать расчеты другому ведомству.

«Когда нам предоставляют документы, а по факту машины нет, мы смотрим на документы. Нам представили название машины, объем, одинаковые характеристики. Мы выпускаем. А постфактум, когда мы начинаем проверки проводить по рекомендациям Счетной палаты, выявляется, что были подложные документы представлены. Умышленно это, неумышленно, знало физическое лицо или это делали недобросовестные организации, которые околотаможенной структуре оказывают помощь в расчете утиля, это очень сложно оценить. По факту человек приходит уже за окончательной стоимостью автомобиля. А вот что до этого происходит, он даже не знает. И в случае, когда уже постфактум будет установлено, что не соблюдались эти требования изначально, все претензии-то будут к человеку, который купил этот автомобиль» , — рассказал он «Бизнес FM».

Проблема обострилась в последние месяцы, когда ФТС стала требовать с импортеров и владельцев иномарок казахстанской сборки крупные доплаты утильсбора. Типичный пример: за ввезенную Skoda Kodiaq или Hyundai Tucson требуют более миллиона рублей сборов и в районе полумиллиона пени.

В Костанае, у самых границ России, находится несколько автозаводов, выпускающих Kia, Skoda и ряд других моделей. Цены привлекательные, отсюда — высокий спрос Источник: allur.kz

После шквала жалоб от автомобилистов ФТС выпустила разъяснения, настаивая на законности подобных практик.

«В последнее время количество выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось , — заявили в ведомстве. — Наиболее распространенной причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезенные из государств — членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета».

Почему под ударом машины из ЕАЭС?

На самом деле, речь идет не совсем об утильсборе: с апреля 2024 года ФТС обязана включать в формулу расчета «утиля» все недостачи в части таможенных пошлин, НДС или акцизов. Другими словами, ФТС зачастую взимает не столько разницу в утильсборах (их вычислить не так сложно), сколько плюсует к нему платежи по другим, менее прозрачным статьям. Формально это законно.

Проблемы с машинами казахстанской сборки возникли, потому что их выпускают в оборот в режиме так называемого свободного склада — без оплаты таможенных платежей, необходимых для легализации автомобиля по правилам ЕАЭС. Формально такие машины нельзя вывозить из Казахстана, но контроля за этим нет. Покупатели заявляют, что в момент импорта таможенных деклараций на машины не было, поэтому они не могли знать схему, по которой эти машины проходили «очистку» в Казахстане. Косвенно это подтверждается тем фактом, что ФТС пропустила автомобили без лишних доплат. Но год спустя, после запроса на уровне министерств, схема «казахской растаможки» стала публичной, и ФТС была вынуждена доначислить утильсбор по формуле от апреля 2024 года — сделать это можно в течение трех лет с момента ввоза.

Kia построила собственное предприятие в Казахстане и недавно наладила выпуск конкурента «Лады-Искры» Источник: allur.kz

Сами формулы утильсбора не очень сложны: машины делятся на новые (до 3 лет) и подержанные, а размер платежа определяется по таблице в зависимости от объема двигателя, а с декабря — и мощности. Отдельные коэффициенты действуют для электромобилей. Проблема не в этом: трудности у импортеров и ФТС вызывает исчисление других платежей, которые с 2024 года добавляются в формулу утильсбора. Например, занижение цены автомобиля часто влияет на размер таможенной пошлины и НДС, что является популярной причиной споров, многие из которых сейчас решаются в судах.

«Всё еще хуже: это государственная политика»

По некоторым оценкам, доначисление утильсбора коснулось порядка 30 тысяч россиян, и их количество продолжает расти. Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Это не глупость. Это не преступление. Всё еще хуже: это государственная политика — задним числом забирать у людей миллионы рублей, — сказал он в видеообращении к пострадавшим. — То, что это неконституционно, то, что это незаконно, никого не интересует. Может быть, я ошибаюсь, но мне не удалось выявить людей, которые в данной ситуации стояли бы на позиции права. Могу лишь посоветовать идти в суды и доходить до Верховного суда и дальше до Конституционного, потому что здесь совершенно очевидно нарушение самой основы нашей законности: нельзя пересматривать действующие правила в ущерб людям. Если государство признало эту машину казахстанской, следующую машину с этого завода она может признавать хоть марсианской, но ту, которую признала, — всё, она казахстанская. Если государство говорит: „Я ошиблось“, то за это не должны платить люди, а должны платить виновные или само государство».

Парламентарий сказал, что обращался в Генеральную прокуратуру, где ему разъяснили законность подобных практик. Он пообещал поднять вопрос на заседаниях Госдумы.

Инициативная группа пострадавших импортеров и автовладельцев готовит обращение на прямую линию президента.

«В наш адрес продолжают поступать официальные ответы федеральных органов власти, включая ФТС России, а также внутренние разъяснения, направленные в региональные таможенные управления, — говорится в заявлении группы. — Из анализа этих документов следует ключевой вывод: проблема носит системный характер и подтверждает отсутствие единообразного правоприменения в 2024–2025 годах. На протяжении длительного времени таможенные органы принимали коммерческий утильсбор, проверяли расчеты и давали сигнал на активацию ЭПТС без требований дополнительных документов со стороны граждан. В официальных письмах ФТС прямо указано, что информация о таможенных декларациях и статусе товаров содержится в ведомственных информационных системах, включая „Малахит“. При этом в 2024–2025 годах решения принимались на основании документов, находящихся в распоряжении самих таможенных органов».

Другими словами, система была непрозрачной: полной информации о способе растаможки автомобиля, ввезенного или собранного в ЕАЭС, не было ни у ФТС, ни у импортеров.

Хроника скандалов с утильсбором

Источник: Семен Казьмин / Городские медиа

Доначисления утильсбора касаются не только машин из Казахстана: вот пример аналогичного скандала с импортом автомобилей из Европы.

Пересчет утилизационного сбора практикуется уже много лет, и часто — задним числом, с использованием новой трактовки старых правил. Поскольку сбор регулярно повышается, нередко от владельцев требуют доплатить по новому тарифу. Сотрудникам автосалонов, которые везли машины на свое имя, доначисляли десятки миллионов рублей.