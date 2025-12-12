Цены на ОСАГО резко взлетели: причина

У некоторых тарифы снизились Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Всего за пару дней стоимость ОСАГО значительно повысилась в ряде регионов страны. В Дагестане цены подскочили на 57% (до 11,22 тыс. рублей), а в Новосибирской области — на 35% (10,28 тыс. рублей). По всей России страховка подорожала в среднем на 6%. Хорошая новость заключается в том, что тарифы выросли не у всех. Рассказываем о причинах изменений в этом материале.

Главные перемены начались 9 декабря, когда Центробанк принял ряд важных решений. Регулятор расширил тарифный коридор для всех автомобилей на 15% в обе стороны, а для мотоциклов — на 40%. Кроме того, были изменены территориальные коэффициенты для 48 регионов страны. Теперь страховщики получили больше свободы в установлении цен. Особенно это коснулось регионов с высоким уровнем мошенничества и страховых выплат.

Как и у кого изменились цены

Суть перемен заключается в том, чтобы увеличить тарифы для недобросовестных водителей и снизить финансовую нагрузку для аккуратных. Таким образом, больше всего от изменений пострадают следующие категории водителей:

Молодые автомобилисты до 22 лет со стажем менее 3 лет

Водители с неблагоприятной страховой историей (КБМ выше 2,45)

Владельцы мощных автомобилей в регионах с высокой аварийностью

Автомобилисты из регионов с повышенным уровнем страхового мошенничества

Для таких водителей тарифы выросли в среднем на 10–25%, достигая в базовых значениях 6,1–6,2 тысяч рублей, а с учётом территориального коэффициента — до 10–12 тысяч рублей. В некоторых случаях цена может увеличиться в 2,3 раза.

А вот аккуратных водителей, напротив, ждут приятные сюрпризы. В категорию счастливчиков вошли:

Опытные водители старше 35 лет

Автомобилисты с пятилетним стажем без ДТП

Владельцы маломощных автомобилей

Жители регионов с низкой аварийностью

Эта категория составляет около 35–40% от всех водителей. Для них страховщики готовы предоставить скидки до 10%.

Региональные особенности

Территориальные различия стали ключевым фактором изменений. В «красной зоне» по мошенничеству оказались Новосибирская область и Республика Ингушетия, где коэффициенты были повышены вдвое. Также повышение коснулось Республик Алтай, Дагестан, Калмыкия, Тыва, Чечня и Смоленской области. В то же время в ряде регионов коэффициенты были снижены, включая Чувашскую Республику, Архангельскую, Владимирскую, Вологодскую, Ивановскую и Кемеровскую области.

«Повышение цены в „красных“ регионах напрашивалось давно — средняя выплата уже превышает 100 тыс. рублей. В такой ситуации расширение коридора позволит увеличить цену в объективно сложных субъектах, но это благоприятно должно отразиться на остальной части населения. Цены будут более персонализированы и учитывать реалии аварийности и убыточности как по региону, так и по персонально накопленным скидкам за безаварийность», — рассказал гендиректор «Сравни» Александр Крайник в беседе с «Известиями».

Перспективы рынка

Эксперты прогнозируют умеренный рост цен по стране в пределах 3–5%, пишет издание. Однако в «проблемных» регионах стоимость может вырасти значительно. При этом список таких территорий может расшириться, что повлияет на цены в этих субъектах.