Подкоп под «Ладу-Искру». У границ России начали выпускать очень дешевый Kia

Kia Soluto (Pegas) — бюджетный седан на базе Rio Источник: kia.ru

На новом предприятии Kia Qazaqstan в Костанае, в 300 километрах от Челябинска, стартовал выпуск бюджетного седана Kia Soluto — первой доступной модели завода, который изначально строили под сборку кроссоверов Sorento и Sportage. Модель за 1,2 миллиона рублей в версии с автоматом представляет прямую угрозу для продукции АВТОВАЗа, и даже утилизационный сбор не является преградой: при частном ввозе он составит символические 3,4 тысячи рублей. Впрочем, есть пара важных нюансов. Kia Soluto — неновая модель, изначально адресованная Китаю, где выпускается с 2017 года под названием Kia Pegas. Ее также экспортировали в развивающиеся страны под названием Soluto и собирали во Вьетнаме и Эквадоре. В Казахстане модель выпускают со сваркой и окраской кузовов.

В Казахстане наладили выпуск автомобиля в небогатых исполнениях (например, нет противотуманных фар) Источник: Kia.ru

Машины построена на платформе PB, которая лежала в основе первого поколения Hyundai Solaris, а также Kia Rio, Venga, Soul конца нулевых. При длине 4,3 метра она является «одноклассницей» Lada Iskra. Ее предложили в единственном исполнении с 1,4-литровым атмосферным мотором (95 л. с.) и старым четырехступенчатым автоматом — такую комбинацию ставили на ранние «Солярисы» и «Рио» петербургской сборки. Базовая комплектация при этом неплохая: сразу есть кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система, задние дисковые тормоза, фронтальные подушки безопасности. Стоимость такого варианта — 8 миллионов тенге, или 1,2 миллиона рублей. Более оснащенная версия включает подогрев передних сидений, салон из кожзама, легкосплавные колеса и стоит около 1,3 миллиона рублей. Минимальная цена Lada Iskra с кондиционером и 90-сильным мотором составляет 1,319 миллиона. С автоматической трансмиссией (вариатором) — 1,469 миллиона, но в последнем случае ей положен более мощный 106-сильный двигатель. Разница в цене между Soluto и Iskra не драматичная, но для тех, кто принципиально не хочет «Ладу» и больше доверяет корейским маркам, Soluto выглядит любопытной альтернативой.

Интерьер Kia Soluto Источник: kia.ru

Возраст автомата понятен по исполнению его селектора Источник: kia.ru

Ввоз Soluto по коммерческим ставкам утилизационного сбора лишен смысла, потому что добавляет к цене сразу 667 тысяч (с нового года — 800 тысяч). Но из-за маломощного мотора для модели действуют символические ставки утильсбора в 3,4 тысячи рублей при частном ввозе для личного пользования — в этом случае продавать машину можно не ранее чем через 12 месяцев. Но такой ввоз сопряжен с рисками. Федеральная таможенная служба (ФТС) начала доначислять платежи на автомобили Skoda, Kia, Hyundai казахстанской сборки, ввезенные в РФ после 1 апреля 2024 года. Согласно декларации, эти автомобили таможились в режиме свободного склада, то есть без уплаты всех сборов, предусмотренных едиными правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поэтому при их ввозе в Россию ФТС начисляла разницу в пошлинах, НДС и акцизах в виде утилизационного сбора. Стоит отметить, что импортеры сразу платили его по коммерческим ставкам, но их это не спасло. Доступа к таможенной декларации в момент ввоза не было даже у самой ФТС, поэтому машины пустили в страну с оплатой только утильсбора, а остальные платежи взыскивают теперь с учетом пени — суммы достигают 1,5 миллиона рублей.

Китайский «Пегас» почти идентичен казахстанской машине, но у него шире выбор комплектаций Источник: Kia.ru

В описанных выше случаях речь шла об автомобилях производства Allur в Костанае (Skoda, Kia) и Hyundai в Алма-Ате. Soluto выпускают на обособленном заводе Kia Qazaqstan, который хоть и находится в Костанае, но является отдельным предприятием. Как именно растаможены Kia Soluto, сказать сложно, но риски получить «письмо счастья» от ФТС остаются. Таможенная пошлина составляет в районе 580 тысяч рублей, что убивает смысл сделки, тем более ввоз в Россию потребует и расходов на логистику. Кстати, в Китае стоимость Kia Pegas начиналась от 55 тысяч юаней (около 600 тысяч рублей), то есть меньше, чем коммерческий утильсбор в России. Выяснить, как именно растаможены Kia Soluto, крайне проблематично: импортеры машин из Казахстана пытались получить таможенные декларации, но не смогли. О доплатах узнали только через год из письма ФТС, которая подтвердила, что считает такие практики законными.

За 1,2–1,3 миллиона рублей вы бы предпочли… Lada (Iskra, Niva, Granta) Kia Soluto Подержанную машину