НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 761мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Когда похолодает
«Умные решения»
Раскупили билеты на юг
Что подарить и как отметить Новый год
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Дорога-решето
Декабрьские грибы
Авто Подкоп под «Ладу-Искру». У границ России начали выпускать очень дешевый Kia

Подкоп под «Ладу-Искру». У границ России начали выпускать очень дешевый Kia

Его цена вдвое ниже, чем у петербургских «Солярисов»

213
Kia Soluto (Pegas)&nbsp;— бюджетный седан на базе Rio | Источник: kia.ruKia Soluto (Pegas)&nbsp;— бюджетный седан на базе Rio | Источник: kia.ru

Kia Soluto (Pegas) — бюджетный седан на базе Rio

Источник:

kia.ru

На новом предприятии Kia Qazaqstan в Костанае, в 300 километрах от Челябинска, стартовал выпуск бюджетного седана Kia Soluto — первой доступной модели завода, который изначально строили под сборку кроссоверов Sorento и Sportage. Модель за 1,2 миллиона рублей в версии с автоматом представляет прямую угрозу для продукции АВТОВАЗа, и даже утилизационный сбор не является преградой: при частном ввозе он составит символические 3,4 тысячи рублей. Впрочем, есть пара важных нюансов.

Kia Soluto — неновая модель, изначально адресованная Китаю, где выпускается с 2017 года под названием Kia Pegas. Ее также экспортировали в развивающиеся страны под названием Soluto и собирали во Вьетнаме и Эквадоре. В Казахстане модель выпускают со сваркой и окраской кузовов.

В Казахстане наладили выпуск автомобиля в небогатых исполнениях (например, нет противотуманных фар) | Источник: Kia.ruВ Казахстане наладили выпуск автомобиля в небогатых исполнениях (например, нет противотуманных фар) | Источник: Kia.ru

В Казахстане наладили выпуск автомобиля в небогатых исполнениях (например, нет противотуманных фар)

Источник:

Kia.ru

Машины построена на платформе PB, которая лежала в основе первого поколения Hyundai Solaris, а также Kia Rio, Venga, Soul конца нулевых. При длине 4,3 метра она является «одноклассницей» Lada Iskra. Ее предложили в единственном исполнении с 1,4-литровым атмосферным мотором (95 л. с.) и старым четырехступенчатым автоматом — такую комбинацию ставили на ранние «Солярисы» и «Рио» петербургской сборки. Базовая комплектация при этом неплохая: сразу есть кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система, задние дисковые тормоза, фронтальные подушки безопасности. Стоимость такого варианта — 8 миллионов тенге, или 1,2 миллиона рублей. Более оснащенная версия включает подогрев передних сидений, салон из кожзама, легкосплавные колеса и стоит около 1,3 миллиона рублей.

Минимальная цена Lada Iskra с кондиционером и 90-сильным мотором составляет 1,319 миллиона. С автоматической трансмиссией (вариатором) — 1,469 миллиона, но в последнем случае ей положен более мощный 106-сильный двигатель. Разница в цене между Soluto и Iskra не драматичная, но для тех, кто принципиально не хочет «Ладу» и больше доверяет корейским маркам, Soluto выглядит любопытной альтернативой.

Интерьер Kia Soluto | Источник: kia.ruИнтерьер Kia Soluto | Источник: kia.ru

Интерьер Kia Soluto

Источник:

kia.ru

Возраст автомата понятен по исполнению его селектора | Источник: kia.ruВозраст автомата понятен по исполнению его селектора | Источник: kia.ru

Возраст автомата понятен по исполнению его селектора

Источник:

kia.ru

Ввоз Soluto по коммерческим ставкам утилизационного сбора лишен смысла, потому что добавляет к цене сразу 667 тысяч (с нового года — 800 тысяч). Но из-за маломощного мотора для модели действуют символические ставки утильсбора в 3,4 тысячи рублей при частном ввозе для личного пользования — в этом случае продавать машину можно не ранее чем через 12 месяцев.

Но такой ввоз сопряжен с рисками. Федеральная таможенная служба (ФТС) начала доначислять платежи на автомобили Skoda, Kia, Hyundai казахстанской сборки, ввезенные в РФ после 1 апреля 2024 года. Согласно декларации, эти автомобили таможились в режиме свободного склада, то есть без уплаты всех сборов, предусмотренных едиными правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поэтому при их ввозе в Россию ФТС начисляла разницу в пошлинах, НДС и акцизах в виде утилизационного сбора.

Стоит отметить, что импортеры сразу платили его по коммерческим ставкам, но их это не спасло. Доступа к таможенной декларации в момент ввоза не было даже у самой ФТС, поэтому машины пустили в страну с оплатой только утильсбора, а остальные платежи взыскивают теперь с учетом пени — суммы достигают 1,5 миллиона рублей.

Китайский «Пегас» почти идентичен казахстанской машине, но у него шире выбор комплектаций | Источник: Kia.ruКитайский «Пегас» почти идентичен казахстанской машине, но у него шире выбор комплектаций | Источник: Kia.ru

Китайский «Пегас» почти идентичен казахстанской машине, но у него шире выбор комплектаций

Источник:

Kia.ru

В описанных выше случаях речь шла об автомобилях производства Allur в Костанае (Skoda, Kia) и Hyundai в Алма-Ате. Soluto выпускают на обособленном заводе Kia Qazaqstan, который хоть и находится в Костанае, но является отдельным предприятием. Как именно растаможены Kia Soluto, сказать сложно, но риски получить «письмо счастья» от ФТС остаются. Таможенная пошлина составляет в районе 580 тысяч рублей, что убивает смысл сделки, тем более ввоз в Россию потребует и расходов на логистику.

Кстати, в Китае стоимость Kia Pegas начиналась от 55 тысяч юаней (около 600 тысяч рублей), то есть меньше, чем коммерческий утильсбор в России.

Выяснить, как именно растаможены Kia Soluto, крайне проблематично: импортеры машин из Казахстана пытались получить таможенные декларации, но не смогли. О доплатах узнали только через год из письма ФТС, которая подтвердила, что считает такие практики законными.

За 1,2–1,3 миллиона рублей вы бы предпочли…

Lada (Iskra, Niva, Granta)
Kia Soluto
Подержанную машину

Ранее мы рассказывали о двояких впечатлениях от тест-драйва Lada Iskra. В России рассекретили прайс-лист электромобиля «Атом», но это новость из серии «чисто поржать».

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Автопром Авторынок Киа Казахстан
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
42 минуты
Иностранные производители наступают на пятки, придётся потесниться на рынке.
Гость
42 минуты
Смотрю на цену и невольно сравниваю с отечественным автопромом.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление